Elogios também vieram do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, que atestou uma atuação “brilhante” do seu goleiro. “Sinceramente, não estou surpreso com o desempenho. Manu vem jogando nesse nível durante toda a temporada. Ele tem um bom senso de onde se posicionar e nos salvou em algumas situações hoje.”

No entanto, Eberl também não quis comentar sobre um possível retorno à seleção alemã: “Hoje não sou responsável pelo técnico da seleção”, disse ele com um sorriso.

A poucos meses da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, a DFB está no meio de um debate sobre a escolha do goleiro titular. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, havia escolhido Oliver Baumann, do Hoffenheim, como titular para o torneio, mas muitos especialistas exigem a convocação de Neuer.

O goleiro de 40 anos foi titular da seleção alemã por quase 15 anos, mas anunciou sua aposentadoria antecipada da seleção após a eliminação nas quartas de final da Euro 2024, em casa, contra a Espanha. Na verdade, o goleiro reserva de longa data, Marc-Andre ter Stegen, deveria suceder Neuer, mas, devido a inúmeras lesões na temporada atual, é muito provável que ele não seja considerado.