"Vamos abordar esse assunto agora?", perguntou o craque do clube alemão recordista de títulos, quando, após a vitória por 2 a 1 do time de Munique, foi questionado pelos jornalistas presentes na zona mista sobre um possível retorno à seleção alemã.
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"Não vamos abordar esse assunto aqui agora": o goleiro do Bayern, Manuel Neuer, é enfático ao se referir a um assunto após sua atuação brilhante contra o Real Madrid
Em seguida, Neuer continuou: “Como já disse: não vamos abordar esse assunto aqui agora. Onde jogamos hoje? Foi uma atuação sensacional, não estamos falando da seleção nacional. Já disse o que tinha a dizer e estou concentrado no FC Bayern.”
Para ele, o mais importante é, em primeiro lugar, ter “vencido este jogo aqui”, disse o jogador de 40 anos. “É importante confirmar isso na partida de volta. O resto não importa para mim.”
Neuer foi o grande destaque em campo contra o Real Madrid, defendendo com firmeza várias vezes contra o ataque do time de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior e recebendo, após o fim da partida, o prêmio oficial de “Melhor Jogador da Partida” da UEFA.
- AFP
Eberl elogia Neuer: "Ele nos salvou"
Elogios também vieram do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, que atestou uma atuação “brilhante” do seu goleiro. “Sinceramente, não estou surpreso com o desempenho. Manu vem jogando nesse nível durante toda a temporada. Ele tem um bom senso de onde se posicionar e nos salvou em algumas situações hoje.”
No entanto, Eberl também não quis comentar sobre um possível retorno à seleção alemã: “Hoje não sou responsável pelo técnico da seleção”, disse ele com um sorriso.
A poucos meses da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, a DFB está no meio de um debate sobre a escolha do goleiro titular. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, havia escolhido Oliver Baumann, do Hoffenheim, como titular para o torneio, mas muitos especialistas exigem a convocação de Neuer.
O goleiro de 40 anos foi titular da seleção alemã por quase 15 anos, mas anunciou sua aposentadoria antecipada da seleção após a eliminação nas quartas de final da Euro 2024, em casa, contra a Espanha. Na verdade, o goleiro reserva de longa data, Marc-Andre ter Stegen, deveria suceder Neuer, mas, devido a inúmeras lesões na temporada atual, é muito provável que ele não seja considerado.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
Hora
Partida
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)
Domingo, 19 de abril
17h30
FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)
Quarta-feira, 22 de abril
20h45
Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)