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Manuel NeuerGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

"Não vamos abordar esse assunto aqui agora": o goleiro do Bayern, Manuel Neuer, é enfático ao se referir a um assunto após sua atuação brilhante contra o Real Madrid

Liga dos Campeões
M. Neuer
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Alemanha
Copa do Mundo

Na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Manuel Neuer se destaca com várias defesas espetaculares, tornando-se o herói da vitória do FC Bayern de Munique. Em seguida, o jogador de 40 anos habilmente evita responder às perguntas sobre um possível retorno à seleção alemã.

"Vamos abordar esse assunto agora?", perguntou o craque do clube alemão recordista de títulos, quando, após a vitória por 2 a 1 do time de Munique, foi questionado pelos jornalistas presentes na zona mista sobre um possível retorno à seleção alemã.

  • Em seguida, Neuer continuou: “Como já disse: não vamos abordar esse assunto aqui agora. Onde jogamos hoje? Foi uma atuação sensacional, não estamos falando da seleção nacional. Já disse o que tinha a dizer e estou concentrado no FC Bayern.”

    Para ele, o mais importante é, em primeiro lugar, ter “vencido este jogo aqui”, disse o jogador de 40 anos. “É importante confirmar isso na partida de volta. O resto não importa para mim.”

    Neuer foi o grande destaque em campo contra o Real Madrid, defendendo com firmeza várias vezes contra o ataque do time de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior e recebendo, após o fim da partida, o prêmio oficial de “Melhor Jogador da Partida” da UEFA.

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    Eberl elogia Neuer: "Ele nos salvou"

    Elogios também vieram do diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, que atestou uma atuação “brilhante” do seu goleiro. “Sinceramente, não estou surpreso com o desempenho. Manu vem jogando nesse nível durante toda a temporada. Ele tem um bom senso de onde se posicionar e nos salvou em algumas situações hoje.”

    No entanto, Eberl também não quis comentar sobre um possível retorno à seleção alemã: “Hoje não sou responsável pelo técnico da seleção”, disse ele com um sorriso.

    A poucos meses da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, a DFB está no meio de um debate sobre a escolha do goleiro titular. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, havia escolhido Oliver Baumann, do Hoffenheim, como titular para o torneio, mas muitos especialistas exigem a convocação de Neuer.

    O goleiro de 40 anos foi titular da seleção alemã por quase 15 anos, mas anunciou sua aposentadoria antecipada da seleção após a eliminação nas quartas de final da Euro 2024, em casa, contra a Espanha. Na verdade, o goleiro reserva de longa data, Marc-Andre ter Stegen, deveria suceder Neuer, mas, devido a inúmeras lesões na temporada atual, é muito provável que ele não seja considerado.

  • Os próximos jogos do FC Bayern de Munique

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

    Domingo, 19 de abril

    17h30

    FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Quarta-feira, 22 de abril

    20h45

    Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)