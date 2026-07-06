Segundo uma reportagem do jornal *Bild*, a tendência “aponta claramente” para que o técnico de 66 anos continue no cargo e cumpra seu contrato com a DFB.
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Não vai renunciar? Dirigente da DFB parece disposto a continuar no cargo após o fiasco na Copa do Mundo de 2026
Völler ainda tem contrato com a Federação Alemã até depois do Campeonato Europeu de 2028 (31 de julho). O ex-atacante de nível mundial era considerado um confidente próximo e defensor do ex-técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.
Recentemente, diversos meios de comunicação noticiaram que, após a renúncia de Nagelsmann, Völler também estaria pensando seriamente em se afastar do cargo e deixar o cargo antes do tempo.
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Rudi Völler tem papel indefinido ao lado de Jürgen Klopp
Acima de tudo, a falta de clareza sobre seu papel ao lado do novo técnico designado da Seleção Alemã, Jürgen Klopp, teria preocupado o técnico de 66 anos. Ao contrário do que acontecia com Nagelsmann, o ex-técnico do Liverpool e do BVB, Völler, certamente não precisaria dele como mentor, pessoa de confiança e protetor.
No entanto, Völler se sente extremamente ligado à DFB devido ao seu passado. Entre 2000 e 2004, ele foi o principal responsável pela seleção como técnico-chefe; mesmo após a saída de Hansi Flick no outono de 2023, ele assumiu novamente o cargo de técnico da seleção alemã interinamente.
Na última sexta-feira, Per Mertesacker se colocou como possível sucessor de Völler. O campeão mundial de 2014 e ex-diretor da Academia do Arsenal declarou que está “naturalmente” à disposição para um cargo na DFB.
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Julian Nagelsmann e Andreas Rettig deixam a DFB
Após a vergonhosa eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, com uma derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis contra o Paraguai, o técnico Nagelsmann já havia anunciado sua demissão no final da semana passada, devido à pressão da opinião pública e da diretoria da DFB.
Junto com o técnico de 38 anos, o diretor esportivo Andreas Rettig também deixa a seleção nacional — o executivo de 63 anos anunciou que, por motivos pessoais, não pretende renovar seu contrato, que vence no final do ano.
Ao mesmo tempo em que anunciou a saída de Nagelsmann, a DFB divulgou que tentaria contratar Klopp como técnico da seleção alemã. Klopp já havia sinalizado antecipadamente sua disposição para assumir o cargo, caso a federação o convidasse.
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