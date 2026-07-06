Acima de tudo, a falta de clareza sobre seu papel ao lado do novo técnico designado da Seleção Alemã, Jürgen Klopp, teria preocupado o técnico de 66 anos. Ao contrário do que acontecia com Nagelsmann, o ex-técnico do Liverpool e do BVB, Völler, certamente não precisaria dele como mentor, pessoa de confiança e protetor.

No entanto, Völler se sente extremamente ligado à DFB devido ao seu passado. Entre 2000 e 2004, ele foi o principal responsável pela seleção como técnico-chefe; mesmo após a saída de Hansi Flick no outono de 2023, ele assumiu novamente o cargo de técnico da seleção alemã interinamente.

Na última sexta-feira, Per Mertesacker se colocou como possível sucessor de Völler. O campeão mundial de 2014 e ex-diretor da Academia do Arsenal declarou que está “naturalmente” à disposição para um cargo na DFB.