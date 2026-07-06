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Bernd Neuendorf Rudi VöllerGetty Images
Christian Guinin

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Não vai renunciar? Dirigente da DFB parece disposto a continuar no cargo após o fiasco na Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo
R. Voeller
J. Nagelsmann
J. Klopp
Alemanha
Mercado da bola

Após o fracasso da seleção alemã na Copa do Mundo de 2026, o trabalho de Rudi Völler também foi questionado. O diretor esportivo da DFB parece ter tomado uma decisão sobre seu futuro.

Segundo uma reportagem do jornal *Bild*, a tendência “aponta claramente” para que o técnico de 66 anos continue no cargo e cumpra seu contrato com a DFB.

  • Völler ainda tem contrato com a Federação Alemã até depois do Campeonato Europeu de 2028 (31 de julho). O ex-atacante de nível mundial era considerado um confidente próximo e defensor do ex-técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.

    Recentemente, diversos meios de comunicação noticiaram que, após a renúncia de Nagelsmann, Völler também estaria pensando seriamente em se afastar do cargo e deixar o cargo antes do tempo.

    • Publicidade
  • Rudi VöllerGetty Images

    Rudi Völler tem papel indefinido ao lado de Jürgen Klopp

    Acima de tudo, a falta de clareza sobre seu papel ao lado do novo técnico designado da Seleção Alemã, Jürgen Klopp, teria preocupado o técnico de 66 anos. Ao contrário do que acontecia com Nagelsmann, o ex-técnico do Liverpool e do BVB, Völler, certamente não precisaria dele como mentor, pessoa de confiança e protetor.

    No entanto, Völler se sente extremamente ligado à DFB devido ao seu passado. Entre 2000 e 2004, ele foi o principal responsável pela seleção como técnico-chefe; mesmo após a saída de Hansi Flick no outono de 2023, ele assumiu novamente o cargo de técnico da seleção alemã interinamente.

    Na última sexta-feira, Per Mertesacker se colocou como possível sucessor de Völler. O campeão mundial de 2014 e ex-diretor da Academia do Arsenal declarou que está “naturalmente” à disposição para um cargo na DFB.

  • Julian NagelsmannGetty Images

    Julian Nagelsmann e Andreas Rettig deixam a DFB

    Após a vergonhosa eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, com uma derrota por 3 a 4 na disputa de pênaltis contra o Paraguai, o técnico Nagelsmann já havia anunciado sua demissão no final da semana passada, devido à pressão da opinião pública e da diretoria da DFB.

    Junto com o técnico de 38 anos, o diretor esportivo Andreas Rettig também deixa a seleção nacional — o executivo de 63 anos anunciou que, por motivos pessoais, não pretende renovar seu contrato, que vence no final do ano.

    Ao mesmo tempo em que anunciou a saída de Nagelsmann, a DFB divulgou que tentaria contratar Klopp como técnico da seleção alemã. Klopp já havia sinalizado antecipadamente sua disposição para assumir o cargo, caso a federação o convidasse.

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