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Não vá, Lionel! Scaloni é incentivado a ficar enquanto Demichelis exalta oito anos de glória da Argentina
Scaloni recebe apoio para comandar o próximo ciclo da Argentina
A posição de Lionel Scaloni no comando da seleção argentina recebeu forte apoio público do ex-companheiro de seleção Martin Demichelis. Em entrevista em seu retorno à Argentina durante a pausa da Bundesliga, o técnico do RB Leipzig pediu que Scaloni estenda sua permanência após oito anos de sucesso histórico.
Scaloni conduziu a Argentina por uma era de ouro, conquistando os títulos da Copa América e da Copa do Mundo.
Demichelis destacou que Scaloni segue sendo o líder ideal para conduzir a iminente transição geracional da seleção.
- AFP
Demichelis elogia a humildade e a visão de Scaloni
Ao abordar as dúvidas persistentes sobre o futuro de longo prazo de Scaloni, Demichelis destacou as qualidades pessoais do técnico e sua evolução tática. O ex-zagueiro demonstrou total confiança na capacidade do treinador de 48 anos de renovar o elenco sem abrir mão da competitividade.
Ele enfatizou que o histórico comprovado de Scaloni lhe dá total autoridade para promover a entrada de novos jogadores.
"Estamos muito mal-acostumados, porque estes últimos oito anos foram incrivelmente bem-sucedidos", afirmou Demichelis. "Espero que o Gringo (Lionel Scaloni) fique. Espero que ele sinta essa energia e a vontade de continuar. Porque, com a humildade dele, vai montar um time competitivo, não tenho dúvida."
Experiência acumulada é a chave para uma transição tranquila
Os oito anos de Scaloni no cargo lhe dão uma compreensão incomparável da dinâmica interna da seleção nacional. Demichelis observou que comandar uma grande transição no elenco exige paciência tática e relacionamentos fortes com os jogadores, qualidades que Scaloni demonstrou de forma consistente ao longo de seu período no comando.
Tendo integrado jovens talentos durante datas Fifa anteriores, Scaloni conta com o apoio tanto de antigos companheiros quanto de torcedores.
Demichelis argumentou que manter Scaloni garante continuidade enquanto a Argentina se prepara para futuros torneios internacionais.
Scaloni se prepara para o próximo teste internacional
Enquanto a Argentina se prepara para a próxima janela da FIFA, Scaloni segue focado em administrar tanto os resultados de curto prazo quanto o desenvolvimento do elenco a longo prazo. O técnico buscará avaliar opções emergentes à medida que a Argentina começa a se reunir para seus compromissos internacionais programados.
Com o apoio de figuras proeminentes do futebol, Scaloni entra na próxima fase de seu trabalho com apoio total.
A Argentina busca transformar a visão de seu técnico em sucesso contínuo dentro de campo.
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