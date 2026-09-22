Não vá, Lionel! Scaloni é incentivado a ficar enquanto Demichelis exalta oito anos de glória da Argentina

A posição de Lionel Scaloni no comando da seleção argentina recebeu forte apoio público do ex-companheiro de seleção Martin Demichelis. Em entrevista em seu retorno à Argentina durante a pausa da Bundesliga, o técnico do RB Leipzig pediu que Scaloni estenda sua permanência após oito anos de sucesso histórico.

Scaloni conduziu a Argentina por uma era de ouro, conquistando os títulos da Copa América e da Copa do Mundo.

Demichelis destacou que Scaloni segue sendo o líder ideal para conduzir a iminente transição geracional da seleção.



