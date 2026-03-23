Richard Martin

Não vá agora, Pep! O mais recente projeto do Man City está apenas começando a dar certo, e Guardiola precisa ver até onde consegue levá-lo

A última vez que o Manchester City venceu o Arsenal numa final da Copa da Liga marcou o início da dinastia de Pep Guardiola. Assim, a vitória deste domingo sobre os Gunners em Wembley, que lhe permitiu levantar o troféu pela quinta vez — mais do que qualquer outro técnico na história da competição —, seria certamente a maneira perfeita de encerrar a década de domínio do técnico catalão no futebol inglês.

Mesmo que a Carabao Cup seja o quarto troféu mais importante que o City espera conquistar a cada ano, essa vitória, tão convincente e contra o time que Guardiola justificadamente considerou o melhor da Inglaterra — se não da Europa —, falou por si só.

Aconteça o que acontecer daqui até o final da temporada, com o City ainda na briga pelo título contra o Arsenal e com boas chances de conquistar a FA Cup, Guardiola sempre poderá saborear aquele momento. Ele vai se lembrar com carinho de como superou seu ex-aprendiz Mikel Arteta e de como Nico O'Reilly, o torcedor do City que cresceu no clube e que Guardiola trouxe pela primeira vez para os treinos da equipe principal quando tinha 17 anos, derrotou os Gunners em um intervalo de quatro minutos.

Alguns podem argumentar que esse é um ótimo motivo para Guardiola se afastar no final desta temporada, um ano antes do término de seu contrato, e partir de cabeça erguida. É o que muitos esperam que ele faça. Mas depois de ver exatamente do que essa equipe jovem e totalmente renovada é capaz, Guardiola deveria ficar e ver até onde pode levá-la...


    Um feito ainda maior do que em 2018

    Guardiola não hesitou em comparar a vitória de domingo com a goleada por 3 a 0 sobre o Arsenal de Arsène Wenger em 2018. Ele disse: “É como há dez anos, quando jogamos a primeira partida da Carabao Cup aqui contra o Arsenal. Para o James [Trafford] é a primeira final, o Matheus [Nunes] acabou de chegar, o [Abdukodir] Khusanov está aqui há apenas um ano, o Nico [O'Reilly] me impressionou na primeira temporada, e para o Antoine [Semenyo] é a primeira final que ele disputa.”

    Mas havia muitas diferenças no contexto dessas duas finais. Em 2018, o City já estava bem encaminhado para conquistar seu primeiro título da Premier League e um recorde de 100 pontos, enquanto o Arsenal vivia os últimos momentos da era Arsène Wenger. Quando as equipes se enfrentaram novamente cinco dias depois na Premier League, era possível ver fileiras de assentos vazios no Emirates Stadium, onde o sentimento da torcida estava no auge da hostilidade.

    Agora, o Arsenal parece estar a caminho de conquistar o campeonato, com uma vantagem de nove pontos sobre o City, embora tenha disputado um jogo a mais, e em boa posição para chegar às quartas de final da Liga dos Campeões, além de estar entre os oito finalistas da FA Cup.


    Resultados impressionantes

    O City, segundo a narrativa, parecia estar chegando ao fim da era Guardiola e, nos cinco jogos que antecederam esta final, havia empatado com o Nottingham Forest e o West Ham, além de ter sido eliminado da Liga dos Campeões após duas derrotas consecutivas para o Real Madrid.

    “Ninguém apostaria um centavo, nem mesmo eu, na vitória”, acrescentou Guardiola. “O Arsenal é o melhor, até agora, sem dúvida alguma. Hoje foi um verdadeiro desafio. Eu disse aos jogadores: ‘Hoje vamos ver qual é o nosso nível contra o melhor time, o que somos’.”

    Depois de mostrar o quão alto esse nível pode ser, seria loucura Guardiola deixar este time nesta fase. Embora o domingo tenha sido facilmente a melhor atuação do City na temporada contra um time de ponta, esteve longe de ser seu primeiro grande resultado nesta campanha.

    Eles venceram o Liverpool em casa e fora, pela primeira vez em uma temporada desde 1937. Estavam a um gol de empate de Gabriel Martinelli no último minuto de conquistar a vitória no Emirates em setembro. Destruíram o Manchester United em casa e, embora tenham perdido em Old Trafford, estavam enfraquecidos por lesões nos zagueiros centrais e, em qualquer outro dia, Diogo Dalot poderia ter sido expulso.


    Corrigir o erro cometido em Madri

    Eles venceram no Bernabéu, é verdade que em uma partida da fase de grupos da liga que ninguém vai lembrar depois da derrota por 3 a 0 sofrida lá no início deste mês.

    A goleada sofrida na capital espanhola será vista como um exemplo de como o ego de Guardiola jogou contra ele, já que seu desejo de que os 80 mil torcedores do Real Madrid “sentissem que estamos lá” saiu pela culatra.

    Mas se ele ficar por mais um ano, talvez até mais, Guardiola poderá deixar essa lembrança no passado e tentar melhorar seu histórico de uma Liga dos Campeões em dez tentativas com o City.

    Outra motivação para Guardiola ficar é que esta é uma equipe ainda em transição, e o tipo de desempenho que eles tiveram contra o Arsenal pode ser apenas o começo de sua jornada.


    Um elenco em constante mudança

    Desde que o City conquistou o título da Premier League pela última vez, em maio de 2024, houve uma renovação de 11 jogadores. Dez jogadores daquela geração de campeões e veteranos, como Jack Grealish, Kevin De Bruyne e Kyle Walker, deixaram o elenco, enquanto outros 12 chegaram.

    Embora as contratações do City em janeiro de 2025 tenham sido apressadas e parecessem um pouco desesperadas, suas últimas transferências foram astutas.

    Marc Guehi e Antoine Semenyo estavam entre os melhores jogadores da Premier League antes de se juntarem ao City e se adaptaram perfeitamente desde que chegaram. De fato, Guehi teve que ficar de fora da final por estar impedido de disputar a competição e terá que esperar um pouco mais antes de conquistar seu primeiro troféu com o clube.

    Khusanov, a melhor contratação daquela enxurrada de novos reforços em janeiro de 2025, está rapidamente se tornando um ídolo para os torcedores do City devido à sua velocidade e tenacidade.

    Mais mudanças estão por vir, já que o contrato do capitão Bernardo Silva expira em junho, assim como o de John Stones, que chegou no mesmo verão que Guardiola, em 2026. Stones, que passou grande parte das últimas três temporadas lutando contra lesões, já foi efetivamente substituído por Guehi e Khusanov, enquanto a mudança de Josko Gvardiol de lateral-esquerdo para zagueiro central ameniza ainda mais o eventual impacto.

    Preencher o vazio que em breve será deixado por Silva, que desafiou seus críticos com atuações surpreendentes em momentos decisivos nesta temporada, será muito mais difícil. Mas, tendo ele próprio iniciado o complicado processo de renovação do elenco e tomado decisões difíceis, como dispensar Ilkay Gündogan e De Bruyne, será que Guardiola realmente gostaria que outra pessoa terminasse o trabalho?

    Ele é viciado

    As comemorações de Guardiola no domingo foram maravilhosamente espontâneas. Ele deu um chute em um painel publicitário, recebeu um cartão amarelo e não demonstrou nenhum arrependimento ao gritar: “Me dêem outro cartão amarelo, mas eu vou comemorar. Eu provei que não sou inteligência artificial. Sou um ser humano e quero comemorar”.

    E isso mostrou que, apesar de tudo o que já conquistou no futebol, ele ainda se empolga ao vencer partidas de alto nível, especialmente quando sua equipe joga tão bem.

    Guardiola nunca escondeu que é viciado em conquistar troféus. Depois de reconquistar o título da Premier League em 2021, ele disse: “É tão viciante, tão bom. É viciante e, depois disso, por que você deveria parar? Por que não tentar melhorar e fazer isso de novo?

    “Quando você tem a sensação de que já basta e o prazer não está mais lá, é hora de dizer adeus, mas se os jogadores ainda quiserem continuar, então vamos seguir em frente.”

    E ele ainda não teve a sua dose

    No ano passado, após a pior temporada de sua carreira em termos de resultados, Guardiola explicou como isso afetou sua vida pessoal.

    “Quero sofrer quando não estou ganhando jogos”, disse ele àReuters. “Quero me sentir mal. Quero dormir mal. Quero que, quando a situação piora, isso me afete... Eu quero isso! Estou com raiva... minha comida fica com gosto ruim...

    "Não preciso comer muito porque preciso sentir essa [raiva]. Porque, se não sentir, que sentido teria? Ganhar ou perder... Estamos aqui neste mundo para sentir experiências diferentes, humores diferentes."

    O casamento de Guardiola se desfez em parte devido ao seu vício pelo futebol. Ele volta a Barcelona sempre que tem folga e já faltou a algumas coletivas de imprensa nesta temporada.

    Mas sua casa não tem o mesmo apelo de antes, já que seus filhos cresceram e podem viajar para vê-lo no trabalho, como fez sua filha mais velha, Maria, em Wembley.

    Quando está em Manchester, ele se dedica totalmente à sua arte. Ele mal começou a trabalhar em sua mais recente obra-prima. Então, por que ele iria desistir agora?


