Não vá agora, Pep! O mais recente projeto do Man City está apenas começando a dar certo, e Guardiola precisa ver até onde consegue levá-lo

Mesmo que a Carabao Cup seja o quarto troféu mais importante que o City espera conquistar a cada ano, essa vitória, tão convincente e contra o time que Guardiola justificadamente considerou o melhor da Inglaterra — se não da Europa —, falou por si só.
Aconteça o que acontecer daqui até o final da temporada, com o City ainda na briga pelo título contra o Arsenal e com boas chances de conquistar a FA Cup, Guardiola sempre poderá saborear aquele momento. Ele vai se lembrar com carinho de como superou seu ex-aprendiz Mikel Arteta e de como Nico O'Reilly, o torcedor do City que cresceu no clube e que Guardiola trouxe pela primeira vez para os treinos da equipe principal quando tinha 17 anos, derrotou os Gunners em um intervalo de quatro minutos.
Alguns podem argumentar que esse é um ótimo motivo para Guardiola se afastar no final desta temporada, um ano antes do término de seu contrato, e partir de cabeça erguida. É o que muitos esperam que ele faça. Mas depois de ver exatamente do que essa equipe jovem e totalmente renovada é capaz, Guardiola deveria ficar e ver até onde pode levá-la...