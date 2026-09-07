Depois de registrar números impressionantes em participações em gols na temporada passada, Olise teve papel de destaque pela França em sua campanha até as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Foi durante aquele torneio que se intensificaram as conversas sobre uma possível mudança para a Espanha.

O gigante de La Liga Real é famoso por sua política de contratações de ‘Galácticos’ e, ao que se diz, entende que um atacante de 24 anos que vem chamando atenção na Alemanha se encaixaria nesse perfil. Houve conversas, em certo momento, sobre a possibilidade de uma proposta recorde de €223 milhões (£192 mi/US$ 259 mi) ser considerada, o que teria superado a transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017.

Nenhuma oferta foi apresentada, com o Real, em vez disso, voltando sua atenção para o ponta marfinense Yan Diomande. Agora, não há espaço imediato para Olise no Santiago Bernabéu. Isso não quer dizer que futuras investidas não possam acontecer, ou que o ex-jogador de Reading e Crystal Palace não receba oportunidades de voltar a brilhar na Premier League em algum momento.