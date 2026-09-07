Getty
Traduzido por
"Não tremem quando veem dinheiro" - Por que o Bayern de Munique não teme propostas de transferência por Michael Olise enquanto uma previsão sobre o futuro é feita por um ex-internacional da França
Real Madrid viu circular a ideia de uma transferência de € 223 milhões por Olise
Depois de registrar números impressionantes em participações em gols na temporada passada, Olise teve papel de destaque pela França em sua campanha até as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Foi durante aquele torneio que se intensificaram as conversas sobre uma possível mudança para a Espanha.
O gigante de La Liga Real é famoso por sua política de contratações de ‘Galácticos’ e, ao que se diz, entende que um atacante de 24 anos que vem chamando atenção na Alemanha se encaixaria nesse perfil. Houve conversas, em certo momento, sobre a possibilidade de uma proposta recorde de €223 milhões (£192 mi/US$ 259 mi) ser considerada, o que teria superado a transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017.
Nenhuma oferta foi apresentada, com o Real, em vez disso, voltando sua atenção para o ponta marfinense Yan Diomande. Agora, não há espaço imediato para Olise no Santiago Bernabéu. Isso não quer dizer que futuras investidas não possam acontecer, ou que o ex-jogador de Reading e Crystal Palace não receba oportunidades de voltar a brilhar na Premier League em algum momento.
- Getty
Por que o Bayern pode afastar o interesse de La Liga e da Premier League
Por enquanto, porém, o Bayern está pronto para afastar qualquer investida. Questionado sobre o Real e os principais times da Inglaterra intensificarem os esforços para tirar Olise da Baviera, o ex-internacional francês Sagna, que falou em associação com Wiz Slots, disse à GOAL: “Agora eles têm concorrência, porque o Bayern é uma instituição.
“O Bayern não é refém do dinheiro, não tem medo do dinheiro, não se abala quando vê dinheiro porque tem estabilidade, tem a disciplina alemã. Então, quem quer que chegue com dinheiro não impressiona.
“Esse pode ser o desafio de qualquer clube que tente se aproximar dele, porque é um clube com dinheiro. Além disso, o Bayern é um grande clube e não é um clube ruim, é muito respeitado, é amado. Ele está causando um grande impacto, o time combina perfeitamente com ele, então não o vejo saindo.”
Bayern não tem planos de se desfazer de superstar global
O ex-meio-campista do Bayern Dietmar Hamann disse recentemente à GOAL, ao falar sobre o mesmo assunto: “Ele tem mais dois ou três anos. Uli Hoeness disse categoricamente que não há chance, porque eles sempre enfatizam que não são um clube vendedor. Eles só vendem jogadores quando querem vender jogadores.
“Ele tem sido o jogador de destaque. Eles não têm nenhuma intenção, nenhum interesse whatsoever. Se o jogador chegar ao Bayern de Munique e disser: ‘Quero sair’, então pode ser uma proposta diferente, pode ser um cenário diferente.”
Sobre a conversa de que uma taxa de transferência recorde poderia mudar de mãos, o ex-atacante da França Louis Saha disse anteriormente à GOAL: “São números absolutamente malucos. Mas eu realmente acho que ele merece esse tipo de elogio e debate, porque o que o garoto fez no espaço de um a dois anos é inacreditável.
“É preciso lembrar que ele estava, tipo, jogando pelo Crystal Palace e não acho que as pessoas realmente tenham entendido esse tipo de talento. E esta também é uma história bonita, porque alguém de quem se poderia dizer que era displicente, que não se importava, que talvez não amasse o futebol da maneira que nós amamos, calou todas as bocas neste mundo e disse: ‘escutem, quando você faz do seu próprio jeito, pode fazer coisas incríveis’. E agora as pessoas estão correndo atrás dele como loucas. É bonito.”
- Getty
Quando o contrato de Olise na Allianz Arena expirar
O Bayern tem Olise com contrato até 2029, então não sofre nenhuma pressão para se desfazer de um de seus ativos mais valiosos. O clube espera ver a estrela nascida em Londres passar mais vários anos em Munique.
O Bayern sabe que rivais com grande poder financeiro acompanham de perto o que acontece na Alemanha, mas é candidato frequente ao título da Champions League e acredita que sua ambição coletiva pode se igualar à de qualquer indivíduo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.