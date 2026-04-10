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"Não tive a intenção de ofender as mulheres" - Neymar se pronuncia sobre as polêmicas críticas ao árbitro após a reação irritada do craque do Santos ao cartão amarelo
Confronto com árbitro da Série A
Neymar se pronunciou pela primeira vez desde que provocou uma polêmica por sexismo durante a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Remo no início deste mês. O atacante se viu em maus lençóis após questionar o temperamento da árbitra de uma forma que muitos consideraram ofensiva para as mulheres.
O incidente ocorreu aos 85 minutos da partida na Vila Belmiro. Após sofrer uma falta violenta, os protestos de Neymar resultaram em um cartão amarelo que acarreta suspensão automática, tirando o atacante do importante confronto contra o Flamengo no Maracanã, onde o Santos acabou sofrendo uma derrota por 3 a 1. Imediatamente após a partida, um frustrado Neymar criticou duramente o desempenho de Sampaio, dizendo aos repórteres: “É injusto. Sofri uma falta por trás no final da partida. Não foi a primeira vez. Foi a terceira ou quarta. Eu só fui reclamar com ele. Eu disse: ‘Você está louco?’, e levei um cartão amarelo. Enfim, o Sávio é assim. Acho que ele acordou de mau humor (chico) e entrou em campo assim.”
Na gíria brasileira, “chico” pode se referir à menstruação, tornando o comentário altamente ofensivo por sua conotação sexista de que o mau humor do árbitro era semelhante ao de uma mulher menstruada.
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Neymar esclarece comentário polêmico
Em um vídeo compartilhado em seu canal oficial no YouTube, o jogador de 34 anos falou sobre o polêmico episódio durante um jantar com amigos próximos e familiares. Ao abordar a frase específica que usou, Neymar afirmou: “Eu disse isso de brincadeira, quis dizer que ele estava irritado e não queria falar muito... Não tive nenhuma intenção de ofender nenhuma mulher.
"A expressão 'chico', eu não sabia que era a abreviação disso. Eu deveria ter dito apenas que ele estava estressado e não queria conversar. Não tive nenhuma intenção de ofender. As coisas estão mudando muito hoje em dia. Essas discussões fazem parte da evolução de todos."
Confronto nos bastidores e bronca de um amigo
O vídeo do YouTube revelou que a polêmica não era apenas assunto para a mídia, mas também dentro do círculo íntimo de Neymar. Durante a refeição, Bianca Coimbra, esposa de um dos amigos íntimos de Neymar, aproveitou a oportunidade para explicar por que suas palavras carregavam um tom misógino, dizendo: “Historicamente, as mulheres são menosprezadas quando estão menstruadas. Quando você diz que ele toma uma decisão errada porque ‘ela está menstruada’, você basicamente está invalidando as decisões de uma mulher durante seu ciclo menstrual.”
Neymar admitiu que o que deveria ser um encontro descontraído se transformou em um debate profundo sobre sua conduta. “Era para ser um jantar tranquilo, mas acabou sendo polêmico (risos)”, acrescentou. “Sempre que a mídia gera uma polêmica envolvendo meu nome, nós discutimos isso, eu e meus amigos. Temos pensamentos diferentes, e isso é bom para que cada um abra um pouco mais a mente e compreenda o outro.”
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Aumento da pressão e do escrutínio disciplinar
As repercussões de seu comentário fizeram com que Neymar enfrentasse uma enxurrada de críticas nas redes sociais, com muitos pedindo medidas disciplinares mais severas. Embora tenha escapado de uma suspensão imediata pelas declarações em si, a postura da liga em relação a incidentes semelhantes está se tornando cada vez mais rigorosa. Por exemplo, Gustavo Marques já havia recebido uma suspensão de 12 partidas por comentários sexistas na primeira divisão brasileira. Para o Santos, o foco continua sendo o campo, já que o time busca se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento da Série A ao enfrentar o Atlético Mineiro neste fim de semana.