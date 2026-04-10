"Não tive a intenção de ofender as mulheres" - Neymar se pronuncia sobre as polêmicas críticas ao árbitro após a reação irritada do craque do Santos ao cartão amarelo

Neymar se pronunciou pela primeira vez desde que provocou uma polêmica por sexismo durante a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Remo no início deste mês. O atacante se viu em maus lençóis após questionar o temperamento da árbitra de uma forma que muitos consideraram ofensiva para as mulheres.

O incidente ocorreu aos 85 minutos da partida na Vila Belmiro. Após sofrer uma falta violenta, os protestos de Neymar resultaram em um cartão amarelo que acarreta suspensão automática, tirando o atacante do importante confronto contra o Flamengo no Maracanã, onde o Santos acabou sofrendo uma derrota por 3 a 1. Imediatamente após a partida, um frustrado Neymar criticou duramente o desempenho de Sampaio, dizendo aos repórteres: “É injusto. Sofri uma falta por trás no final da partida. Não foi a primeira vez. Foi a terceira ou quarta. Eu só fui reclamar com ele. Eu disse: ‘Você está louco?’, e levei um cartão amarelo. Enfim, o Sávio é assim. Acho que ele acordou de mau humor (chico) e entrou em campo assim.”

Na gíria brasileira, “chico” pode se referir à menstruação, tornando o comentário altamente ofensivo por sua conotação sexista de que o mau humor do árbitro era semelhante ao de uma mulher menstruada.