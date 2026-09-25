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"Não tirem conclusões precipitadas!" - primeiro-ministro Andy Burnham quebra o silêncio após o Manchester City supostamente ser considerado culpado em 114 das 115 acusações
Burnham pede calma
Na esteira de relatos que sugerem uma derrota jurídica catastrófica para o Manchester City, Burnham interveio para conter a crescente especulação sobre o futuro do clube. O primeiro-ministro, que é um conhecido torcedor do Everton, se manifestou pouco depois de surgir a notícia de que um painel independente havia chegado a uma decisão sobre a investigação de longa data.
Em entrevista ao ITV Granada Reports, Burnham enfatizou a necessidade de uma análise minuciosa da documentação antes que qualquer julgamento definitivo seja feito por torcedores ou comentaristas. "Só agora fui informado sobre isso. Acho que, neste momento, são relatos. Mas, se forem confirmados, obviamente vou querer analisar o relatório da comissão independente", declarou Burnham.
Ele se mostrou especialmente cauteloso em relação aos apelos imediatos para que o clube seja destituído de suas conquistas históricas, acrescentando: "As pessoas não deveriam chegar a esse tipo de conclusão precipitadamente. Eu sei, este tem sido um processo longo entre o clube e a Premier League. Acho que é um processo bastante contestado. Então não acho que seja tão simples quanto tirar conclusões precipitadas. Acho que todos nós precisaríamos estudar o relatório da comissão independente com bastante detalhe antes de chegar a qualquer conclusão."
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City se mantém firme enquanto batalha judicial continua
Apesar da gravidade das conclusões relatadas, o Manchester City tem mantido uma postura consistente, reiterando sua crença na própria inocência e na validade de suas provas. Em resposta aos últimos desdobramentos, um porta-voz do clube afirmou: "O processo da Premier League segue em andamento, com elementos significativos ainda a serem concluídos, e está sujeito a rígida confidencialidade. Dessa forma, a posição do Manchester City FC permanece consistente com a declaração do clube de fevereiro de 2023. O clube respeitou diligentemente o devido processo por oito anos, com base na premissa de que a diretoria e o corpo executivo da Premier League agiriam como um regulador independente, imparcial e justo, livre de influência partidária."
O centro da disputa gira em torno de alegações de que o City forneceu informações financeiras imprecisas à liga entre 2009 e 2018, período em que se estabeleceu como a força dominante no país. As acusações incluem 54 alegações de falha no fornecimento de dados financeiros precisos e 14 violações relacionadas à remuneração de jogadores e treinadores.
A ameaça de sanções esportivas sem precedentes
A dimensão da culpa relatada naturalmente gerou um intenso debate sobre que tipo de punição seria apropriado para violações dessa magnitude. Se as conclusões forem mantidas ao longo do processo de recurso, a Premier League tem à sua disposição uma ampla gama de ferramentas disciplinares, que vai de pesadas penalidades financeiras até a sanção esportiva máxima de expulsão da elite.
De acordo com os regulamentos específicos da liga, um painel independente tem o poder de combinar várias punições ou até mesmo criar sanções inteiramente novas que considere adequadas à gravidade da infração. A única restrição real é a exigência de proporcionalidade; qualquer penalidade considerada excessivamente severa ou desvinculada das violações específicas pode estar sujeita a ser anulada por um juiz de instância superior durante a próxima fase do processo legal.
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Longo processo de apelação aguarda os campeões
Embora as manchetes iniciais tenham se concentrado nos rótulos de "culpado", a realidade é que a engrenagem jurídica continuará a avançar lentamente. Entende-se que o processo de recurso não começará por vários meses, levando o caso a uma nova instância, na qual se espera que um juiz sênior supervisione as conclusões. Isso garante que a atual temporada da Premier League provavelmente terminará antes que quaisquer sanções esportivas definitivas sejam aplicadas. A estratégia do clube segue focada na "influência partidária" que, segundo acredita, marcou a investigação, uma alegação que sustenta desde o encaminhamento original no início de 2023.
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