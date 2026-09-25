Na esteira de relatos que sugerem uma derrota jurídica catastrófica para o Manchester City, Burnham interveio para conter a crescente especulação sobre o futuro do clube. O primeiro-ministro, que é um conhecido torcedor do Everton, se manifestou pouco depois de surgir a notícia de que um painel independente havia chegado a uma decisão sobre a investigação de longa data.

Em entrevista ao ITV Granada Reports, Burnham enfatizou a necessidade de uma análise minuciosa da documentação antes que qualquer julgamento definitivo seja feito por torcedores ou comentaristas. "Só agora fui informado sobre isso. Acho que, neste momento, são relatos. Mas, se forem confirmados, obviamente vou querer analisar o relatório da comissão independente", declarou Burnham.

Ele se mostrou especialmente cauteloso em relação aos apelos imediatos para que o clube seja destituído de suas conquistas históricas, acrescentando: "As pessoas não deveriam chegar a esse tipo de conclusão precipitadamente. Eu sei, este tem sido um processo longo entre o clube e a Premier League. Acho que é um processo bastante contestado. Então não acho que seja tão simples quanto tirar conclusões precipitadas. Acho que todos nós precisaríamos estudar o relatório da comissão independente com bastante detalhe antes de chegar a qualquer conclusão."