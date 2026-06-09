"Não tinha nada melhor para fazer": Serena Williams comemora seu retorno bem-sucedido ao tênis após 1.376 dias de pausa

Ao lado da canadense Victoria Mboko (19), a vencedora de 23 títulos de Grand Slam venceu sua primeira partida de duplas contra Nicole Melichar-Martinez (EUA) e Erin Routliffe (Nova Zelândia) por 7:6 (7:2) e 6:2. Nas quartas de final, espera-a agora um confronto com a experiente alemã Laura Siegemund (38) e sua parceira canadense Leylah Fernandez.

“Foi muito divertido jogar com a Vicky. Eu pude realmente contar com ela”, disse Williams, antes de explicar, com uma piscadela e sob as risadas dos fãs, os motivos de seu retorno: “Eu simplesmente não tinha nada melhor para fazer – estava cansada de ficar sentada em casa.” Em seguida, ela recebeu os abraços de suas duas filhas.

Apesar da idade avançada e da longa pausa nas competições, Williams parecia estar em boa forma; a americana pôde contar com suas fortes jogadas de base e seu saque forte. O público também pôde admirar algumas jogadas de destaque da ícone.

A ex-dominadora do circuito de tênis pretende, após seu espetacular retorno em Londres, disputar também o torneio da WTA em Berlim na próxima semana. Na Alemanha, ela também está inscrita apenas nas duplas. Williams ainda não se pronunciou sobre um retorno às quadras nas partidas individuais. “No momento, a resposta é não. Tenho a sensação de que provavelmente preciso treinar um pouco mais se quiser jogar em simples”, disse ela antes de sua partida de estreia no Queen’s Club: “Vamos ver se consigo.”