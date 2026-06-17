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“Não ter conquistado nenhum título o ajudou” - Como a temporada de estreia sem conquistas no Bayern de Munique beneficiou Harry Kane, agora que o atacante da Inglaterra busca adicionar o título da Copa do Mundo à sua coleção de troféus
O apoio a Kompany
O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, não tem ilusões quanto à forma física e ao impacto de seu atacante estrela. Apesar das preocupações de sempre de que o capitão da Inglaterra costuma perder o ritmo no final de temporadas exaustivas, o técnico belga tem visto um jogador totalmente diferente na Baviera nesta temporada. “Será que tenho que aceitar que ele tenha perdido o ritmo em temporadas anteriores? Não é assim que eu tenho visto as coisas”, afirmou Kompany. “Não vamos dizer que ele parece cansado e que isso acontece todo ano, porque não é verdade. Eu vi o impacto que ele causa. Ele está exatamente onde precisa estar neste momento.”
A avaliação de Kompany é respaldada por um desempenho impressionante de 61 gols pelo gigante alemão na temporada 2025-26. A narrativa de que Kane chega aos torneios com “pernas pesadas”, como visto durante suas dificuldades na Euro 2024, está sendo firmemente contestada por quem o observa treinar diariamente na sede do Bayern.
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Uma bênção disfarçada
Ironicamente, foi justamente a falta de títulos imediatos em Munique que serviu de combustível para a garra atual de Kane. Após décadas de temporadas sem troféus no Tottenham, seu primeiro ano na Alemanha também terminou sem nenhuma conquista, o que gerou uma onda de críticas nas redes sociais. No entanto, fontes próximas ao jogador sugerem que isso apenas fortaleceu sua determinação. “Não ter conquistado nada naquela primeira temporada, na verdade, o ajudou”, revelou uma fonte ao Daily Mail. “Foi como aconteceu com Pep Guardiola no Manchester City em sua primeira temporada. Isso motiva a pessoa. Harry sempre foi um vencedor, mas dá para ver algo diferente em seus olhos agora.”
Outra fonte disse ao The Mail: “Ele está livre do tribalismo da Premier League. Sua mente está clara. Seu corpo está melhor do que nunca. Não há nada com que se preocupar.”
Desde então, Kane quebrou o jejum, conquistando dois títulos da Bundesliga e uma DFB-Pokal. A confiança adquirida ao finalmente levantar títulos importantes mudou a percepção sobre o atacante, tanto no cenário nacional quanto internacional. O próprio Kane observou a mudança na dinâmica antes da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, dizendo: “A percepção em relação a mim provavelmente mudou nos últimos anos. O fato de eu ter conquistado esses troféus significa que sou visto de maneira um pouco diferente pelo público e talvez até mesmo pelos companheiros de equipe.”
A vantagem do estilo de vida alemão
Afastar-se da intensidade implacável da Premier League proporcionou a Kane uma resistência física que ele raramente desfrutava no norte de Londres. A estrutura da Bundesliga, com 18 times, e a inclusão de uma pausa de inverno permitiram que ele recarregasse as baterias. “Todo mundo sabe que os jogadores da Premier League ficam cansados no final da temporada”, diz o jornalista Christian Falk, do BILD. “Mas o Harry, bem, ele joga na Alemanha agora! Ele me contou o quanto aproveitou a pausa de inverno com a família e como se sente bem agora por causa disso.
“Então, antes de partir, ele nos disse: ‘Esse título é para o Bayern, pessoal, mas sinto muito, o próximo título não será para a Alemanha!’. A boa notícia para a Inglaterra é uma má notícia para nós — acreditem, ele está em ótima forma. Este será o melhor Harry Kane que vocês já tiveram em um torneio. Ele nos disse que está torcendo por uma final contra a Alemanha. Mas é isso aí, nós não temos ele, vocês é que têm!”
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Compromisso pessoal com a excelência
Kane não depende apenas dos treinos do clube para manter sua condição física ideal; ele investiu pesadamente em sua própria equipe de ciência do esporte, incluindo o fisioterapeuta particular espanhol Dr. Alejandro Elorriaga. “Ele é um gênio”, disse uma fonte a par do acordo ao The Mail. “Ele consegue encontrar um nervo no seu braço que está conectado ao seu tornozelo!”.
Os torcedores ingleses esperam que Kane consiga transferir seu excelente desempenho no clube para a seleção quando a equipe de Thomas Tuchel enfrentar a Croácia em sua primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, na noite de quarta-feira.