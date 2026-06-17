“Não ter conquistado nenhum título o ajudou” - Como a temporada de estreia sem conquistas no Bayern de Munique beneficiou Harry Kane, agora que o atacante da Inglaterra busca adicionar o título da Copa do Mundo à sua coleção de troféus

Ironicamente, foi justamente a falta de títulos imediatos em Munique que serviu de combustível para a garra atual de Kane. Após décadas de temporadas sem troféus no Tottenham, seu primeiro ano na Alemanha também terminou sem nenhuma conquista, o que gerou uma onda de críticas nas redes sociais. No entanto, fontes próximas ao jogador sugerem que isso apenas fortaleceu sua determinação. “Não ter conquistado nada naquela primeira temporada, na verdade, o ajudou”, revelou uma fonte ao Daily Mail. “Foi como aconteceu com Pep Guardiola no Manchester City em sua primeira temporada. Isso motiva a pessoa. Harry sempre foi um vencedor, mas dá para ver algo diferente em seus olhos agora.”

Outra fonte disse ao The Mail: “Ele está livre do tribalismo da Premier League. Sua mente está clara. Seu corpo está melhor do que nunca. Não há nada com que se preocupar.”

Desde então, Kane quebrou o jejum, conquistando dois títulos da Bundesliga e uma DFB-Pokal. A confiança adquirida ao finalmente levantar títulos importantes mudou a percepção sobre o atacante, tanto no cenário nacional quanto internacional. O próprio Kane observou a mudança na dinâmica antes da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, dizendo: “A percepção em relação a mim provavelmente mudou nos últimos anos. O fato de eu ter conquistado esses troféus significa que sou visto de maneira um pouco diferente pelo público e talvez até mesmo pelos companheiros de equipe.”