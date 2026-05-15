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Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

“Não tenho mais 12 anos” - Arne Slot nunca pensou em deixar o Liverpool; o técnico holandês responde aos vaias dos torcedores dos Reds e às perguntas sobre seu futuro

A. Slot
Liverpool
Premier League

O técnico do Liverpool, Arne Slot, insistiu que nunca pensou em pedir demissão, apesar de ter enfrentado forte pressão e manifestações de frustração da torcida em Anfield durante uma temporada difícil. O treinador holandês afirma que continua sendo a pessoa certa para conduzir o clube adiante, destacando sua resiliência diante da primeira temporada sem títulos de seu mandato.

  • Anfield sob pressão

    Slot abordou a crescente pressão no Liverpool, após uma difícil defesa do título que deixou os Reds fora da disputa pelos principais troféus. Apesar da frustração expressa pelos torcedores nos últimos meses, o clube continua prestes a garantir a classificação para a Liga dos Campeões. A equipe de Slot concentra-se agora na importante viagem para enfrentar o Aston Villa na noite de sexta-feira, onde uma vitória confirmaria matematicamente seu retorno à principal competição europeia na próxima temporada.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Compromisso com a causa

    Quando questionado se alguma vez pensou em deixar o cargo, Slot foi enfático em sua vontade de dar continuidade ao projeto em Anfield. Ele afirmou: “Sempre quis continuar e nunca sequer pensei nisso porque, como já disse várias vezes, acredito que este clube estará em uma situação muito melhor na próxima temporada do que nesta.

    “Mesmo nesta temporada havia muito em jogo. Há dois meses perdemos para o Paris Saint-Germain e o City, e foi a primeira vez que não conseguimos mais ganhar nada. Mas ainda podemos ‘conquistar’ a classificação para a Liga dos Campeões.

    “É a primeira vez na minha carreira que não estou disputando um troféu no final. Só uma vez eu não ganhei nada, então agora vai ser o segundo ano. Isso vai ser um pouco novo.”

  • Maturidade em meio ao barulho

    Quando questionado sobre como lida com a recente onda de críticas, Slot destacou sua idade e sua longa experiência no futebol profissional. Ele explicou: “Sempre tenho que me perguntar: ‘Quantos anos tenho, afinal?’ Acho que tenho 47! Portanto, já não tenho mais 12 anos. Jogo futebol profissional desde os 16 anos, talvez não no nível em que estou aqui agora, mas estou acostumado com o fato de que as pessoas às vezes acham que você é um jogador de futebol muito bom e, às vezes, não gostam muito de você.

    "É a mesma coisa com um técnico. Estamos todos tão acostumados com críticas positivas e negativas que, se você não for capaz de lidar com isso, nunca vai chegar a um clube como este. Essa também é uma das coisas que aprendi nesta temporada: que consigo lidar muito bem com as críticas. Não mudo meu jeito de agir. Consigo manter a cabeça fria e fazer o que quero fazer."

    O holandês esclareceu ainda mais seu futuro no clube, acrescentando: “Não acho que estou decidindo sozinho, mas tenho todos os motivos para acreditar que serei o técnico do Liverpool na próxima temporada. Em primeiro lugar, tenho contrato com este clube e, em segundo lugar, por todas as conversas que estamos tendo. Essa é a minha opinião.

    "Mas se você não tem a melhor temporada, especialmente se comparar com a última temporada – se comparar com outras temporadas, talvez o debate seja diferente –, esta definitivamente não foi uma grande temporada. Então, é normal que surjam críticas."

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Reta final da Liga dos Campeões

    O Liverpool vai a Villa Park com Mohamed Salah prestes a retornar após uma lesão no tendão da coxa, embora seja improvável que o egípcio comece como titular. Enquanto Ibrahima Konaté está apto para jogar, persistem dúvidas sobre Alisson e Florian Wirtz, que atualmente está com uma infecção estomacal e tomando antibióticos. Além do jogo imediato, os Reds planejam o retorno de Harvey Elliott neste verão, depois que a transferência definitiva do meio-campista para o Villa não se concretizou durante um período difícil de empréstimo sob o comando de Unai Emery.

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