Quando questionado sobre como lida com a recente onda de críticas, Slot destacou sua idade e sua longa experiência no futebol profissional. Ele explicou: “Sempre tenho que me perguntar: ‘Quantos anos tenho, afinal?’ Acho que tenho 47! Portanto, já não tenho mais 12 anos. Jogo futebol profissional desde os 16 anos, talvez não no nível em que estou aqui agora, mas estou acostumado com o fato de que as pessoas às vezes acham que você é um jogador de futebol muito bom e, às vezes, não gostam muito de você.

"É a mesma coisa com um técnico. Estamos todos tão acostumados com críticas positivas e negativas que, se você não for capaz de lidar com isso, nunca vai chegar a um clube como este. Essa também é uma das coisas que aprendi nesta temporada: que consigo lidar muito bem com as críticas. Não mudo meu jeito de agir. Consigo manter a cabeça fria e fazer o que quero fazer."

O holandês esclareceu ainda mais seu futuro no clube, acrescentando: “Não acho que estou decidindo sozinho, mas tenho todos os motivos para acreditar que serei o técnico do Liverpool na próxima temporada. Em primeiro lugar, tenho contrato com este clube e, em segundo lugar, por todas as conversas que estamos tendo. Essa é a minha opinião.

"Mas se você não tem a melhor temporada, especialmente se comparar com a última temporada – se comparar com outras temporadas, talvez o debate seja diferente –, esta definitivamente não foi uma grande temporada. Então, é normal que surjam críticas."