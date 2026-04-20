"Não tenho certeza se ele vai ficar muito tempo no Bayern de Munique": o FCB recebe um prognóstico sombrio sobre o astro

O atacante é “único em sua categoria” e “o motor ofensivo do Bayern”, elogiou Desailly ao falar de seu compatriota. “É simplesmente incrível como ele utiliza a bola. E a disciplina que ele demonstra dentro do sistema é bastante impressionante. Ele está entre os melhores”, continuou o ex-zagueiro de classe mundial.

Olise, que se transferiu do Crystal Palace para Munique em 2024 por 53 milhões de euros, tornou-se no Bayern um dos melhores jogadores do mundo. Por isso, uma possível perda do jogador da seleção francesa afetaria duramente o FCB.

Nas últimas semanas e meses, times como Real Madrid, FC Barcelona e Liverpool foram associados a Olise. Conforme noticiado pelo Sport Bild no final de março, o Liverpool estaria até mesmo disposto a desembolsar 200 milhões de euros por Olise.