"Não tenho certeza se ele vai ficar muito tempo no Bayern de Munique", disse o ex-jogador da seleção francesa e campeão mundial de 1998, segundo o Sport1, à margem do Laureus World Sports Awards, em Madri, na segunda-feira, ao se referir a Olise.
Traduzido por
"Não tenho certeza se ele vai ficar muito tempo no Bayern de Munique": o FCB recebe um prognóstico sombrio sobre o astro
O atacante é “único em sua categoria” e “o motor ofensivo do Bayern”, elogiou Desailly ao falar de seu compatriota. “É simplesmente incrível como ele utiliza a bola. E a disciplina que ele demonstra dentro do sistema é bastante impressionante. Ele está entre os melhores”, continuou o ex-zagueiro de classe mundial.
Olise, que se transferiu do Crystal Palace para Munique em 2024 por 53 milhões de euros, tornou-se no Bayern um dos melhores jogadores do mundo. Por isso, uma possível perda do jogador da seleção francesa afetaria duramente o FCB.
Nas últimas semanas e meses, times como Real Madrid, FC Barcelona e Liverpool foram associados a Olise. Conforme noticiado pelo Sport Bild no final de março, o Liverpool estaria até mesmo disposto a desembolsar 200 milhões de euros por Olise.
- Getty Images
Adeus a Michael Olise? O FC Bayern mostra-se bem tranquilo
No Bayern, Olise ainda tem contrato de longo prazo até 2029. Por isso, os dirigentes do campeão alemão mostraram-se visivelmente tranquilos quanto ao futuro de um dos seus jogadores mais importantes. “Seja qual for o clube que esteja de olho nele: quem joga no FC Bayern sabe o que tem no FC Bayern”, enfatizou o presidente do conselho do Bayern, Jan-Christian Dreesen, ao Sport Bild. O diretor esportivo Max Eberl explicou ainda, com relação a uma possível saída de Olise no verão: “Não perdemos tempo pensando nisso.”
Desailly, por sua vez, não tem em mente nenhum clube específico como próximo destino de Olise, mas disse mesmo assim: “Ele é jovem, vamos deixar a Copa do Mundo passar primeiro. Não conheço os termos do contrato. O talento é tão grande, talvez para a Premier League. Eles querem ter os melhores. Ele é um dos melhores.”
Na Premier League, Olise já disputou 82 partidas pelo Crystal Palace antes de o londrino se transferir para o Bayern. Pelo FCB, o jogador de 24 anos já somou nesta temporada impressionantes 47 participações diretas em gols (18 gols, 29 assistências) em 44 partidas. Olise também se destacou nas duas partidas emocionantes das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.
FC Bayern de Munique: Michael Olise e companhia querem conquistar a tríplice coroa
No domingo, o Bayern já havia garantido o bicampeonato alemão na 30ª rodada da Bundesliga com uma vitória por 4 a 2 sobre o VfB Stuttgart. Nas comemorações que se seguiram, Olise causou dupla surpresa, pois não vestia a camisa comemorativa especialmente confeccionada nem aparecia na foto do título.
A festa não foi muito prolongada, já que, ao longo do restante da temporada, mais dois títulos devem chegar a Munique. Já na quarta-feira, Olise e companhia enfrentam a semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen; na final, no final de maio, o adversário seria o VfB Stuttgart ou o SC Freiburg.
Além disso, após o espetáculo contra o Real, a equipe do técnico Vincent Kompany continua sonhando com o triunfo na Liga dos Campeões. Nas semifinais, o Bayern enfrentará o Paris Saint-Germain, o próximo gigante, com a partida de ida na França marcada para 28 de abril. Oito dias depois, o PSG será o visitante na partida de volta em Munique.
- Getty Images
Michael Olise: Seus números no FC Bayern
Jogos
99
Gols
38
Assistências
52
Títulos
2x Campeão Alemão (2025, 2026), 1x Vencedor da Supercopa da Alemanha (2025)