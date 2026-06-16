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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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“Não tenham dúvidas” - Lamine Yamal envia mensagem desafiadora sobre a Copa do Mundo após retornar de lesão no empate surpreendente da Espanha com Cabo Verde

L. Yamal
Espanha
Copa do Mundo
Espanha x Cabo Verde
Cabo Verde

Lamine Yamal enviou uma mensagem desafiadora aos torcedores da Espanha após o frustrante empate sem gols contra Cabo Verde na estreia da seleção na Copa do Mundo de 2026. O jovem jogador do Barcelona fez seu tão aguardado retorno após dois meses afastado por lesão, entrando como reserva e injetando um ritmo ofensivo crucial em uma equipe que carecia de criatividade, e continua otimista em relação ao torneio.

  • Um início frustrante diante de um estádio lotado

    Yamal ficou afastado dos gramados por quase dois meses após sofrer uma lesão em abril. Consequentemente, a Espanha tem agido com extrema cautela. Em vez de colocá-lo imediatamente como titular, a comissão técnica colocou o vencedor do prêmio Golden Boy de 2024 em campo vindo do banco nos últimos 20 minutos, diante de 67.640 torcedores.

    Apesar de dominar a posse de bola, a Espanha teve dificuldades para superar Cabo Verde no empate em 0 a 0. Tendo já levado seu país à glória na Euro 2024 e o Barcelona ao título da La Liga na temporada 2025-26, contribuindo com seis gols e 12 assistências em 26 partidas, seu impacto foi inegável. A seleção nacional carecia de imprevisibilidade até que o jovem astro entrou em campo, transformando instantaneamente a dinâmica ofensiva da equipe.

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  • Mensagem desafiadora do vice-campeão da Bola de Ouro

    Apesar de ter perdido pontos na estreia no Grupo H, Yamal dirigiu-se aos torcedores com uma visão otimista. Nas redes sociais, ele escreveu: “É nossa primeira partida na Copa do Mundo e conquistamos um ponto. Sabemos que esta é uma competição longa e que nosso objetivo ainda está bem distante, mas continuaremos trabalhando duro e tudo vai dar certo como esperamos — não tenham dúvidas disso. Quero agradecer a Deus por me permitir jogar novamente após a lesão, e também à minha família por estar sempre ao meu lado, me apoiando e me acompanhando a cada passo do caminho.” Isso destaca a maturidade de um jogador que ficou em segundo lugar no ranking da Bola de Ouro de 2025.


  • Dependência excessiva do prolífico astro do Barcelona

    Embora seu retorno tenha sido um grande ponto positivo, a partida destacou uma preocupação crescente em relação à dependência excessiva. Nos últimos anos, o Barcelona tem contado fortemente com seu brilhantismo. Em um total de 151 partidas disputadas, o ponta marcou 49 gols e deu 52 assistências, ajudando recentemente a garantir seu terceiro título de campeão espanhol.

    A Espanha parece ter desenvolvido exatamente a mesma dependência desse jogador, eleito duas vezes o melhor da temporada. Sempre que os adversários se fecham na defesa, a La Roja parece carecer de alternativas táticas para criar perigo sem contar com seu craque de destaque. A comissão técnica precisa encontrar soluções rapidamente para evitar colocar todo o peso da criatividade sobre um adolescente que se recuperou recentemente de um grave revés.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apostas altas à vista em um grupo empatado

    Olhando para o futuro, a Espanha precisa se reorganizar rapidamente para sua segunda partida contra a Arábia Saudita, no domingo. Após o empate em 1 a 1 entre o Uruguai e a Arábia Saudita, todas as quatro seleções do Grupo H estão, atualmente, empatadas com um ponto. A La Roja precisa desesperadamente de uma vitória neste fim de semana antes de enfrentar o Uruguai em 27 de junho, garantindo que seus sonhos na Copa do Mundo continuem firmemente no caminho certo.

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