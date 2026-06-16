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“Não tenham dúvidas” - Lamine Yamal envia mensagem desafiadora sobre a Copa do Mundo após retornar de lesão no empate surpreendente da Espanha com Cabo Verde
Um início frustrante diante de um estádio lotado
Yamal ficou afastado dos gramados por quase dois meses após sofrer uma lesão em abril. Consequentemente, a Espanha tem agido com extrema cautela. Em vez de colocá-lo imediatamente como titular, a comissão técnica colocou o vencedor do prêmio Golden Boy de 2024 em campo vindo do banco nos últimos 20 minutos, diante de 67.640 torcedores.
Apesar de dominar a posse de bola, a Espanha teve dificuldades para superar Cabo Verde no empate em 0 a 0. Tendo já levado seu país à glória na Euro 2024 e o Barcelona ao título da La Liga na temporada 2025-26, contribuindo com seis gols e 12 assistências em 26 partidas, seu impacto foi inegável. A seleção nacional carecia de imprevisibilidade até que o jovem astro entrou em campo, transformando instantaneamente a dinâmica ofensiva da equipe.
Mensagem desafiadora do vice-campeão da Bola de Ouro
Apesar de ter perdido pontos na estreia no Grupo H, Yamal dirigiu-se aos torcedores com uma visão otimista. Nas redes sociais, ele escreveu: “É nossa primeira partida na Copa do Mundo e conquistamos um ponto. Sabemos que esta é uma competição longa e que nosso objetivo ainda está bem distante, mas continuaremos trabalhando duro e tudo vai dar certo como esperamos — não tenham dúvidas disso. Quero agradecer a Deus por me permitir jogar novamente após a lesão, e também à minha família por estar sempre ao meu lado, me apoiando e me acompanhando a cada passo do caminho.” Isso destaca a maturidade de um jogador que ficou em segundo lugar no ranking da Bola de Ouro de 2025.
Dependência excessiva do prolífico astro do Barcelona
Embora seu retorno tenha sido um grande ponto positivo, a partida destacou uma preocupação crescente em relação à dependência excessiva. Nos últimos anos, o Barcelona tem contado fortemente com seu brilhantismo. Em um total de 151 partidas disputadas, o ponta marcou 49 gols e deu 52 assistências, ajudando recentemente a garantir seu terceiro título de campeão espanhol.
A Espanha parece ter desenvolvido exatamente a mesma dependência desse jogador, eleito duas vezes o melhor da temporada. Sempre que os adversários se fecham na defesa, a La Roja parece carecer de alternativas táticas para criar perigo sem contar com seu craque de destaque. A comissão técnica precisa encontrar soluções rapidamente para evitar colocar todo o peso da criatividade sobre um adolescente que se recuperou recentemente de um grave revés.
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Apostas altas à vista em um grupo empatado
Olhando para o futuro, a Espanha precisa se reorganizar rapidamente para sua segunda partida contra a Arábia Saudita, no domingo. Após o empate em 1 a 1 entre o Uruguai e a Arábia Saudita, todas as quatro seleções do Grupo H estão, atualmente, empatadas com um ponto. A La Roja precisa desesperadamente de uma vitória neste fim de semana antes de enfrentar o Uruguai em 27 de junho, garantindo que seus sonhos na Copa do Mundo continuem firmemente no caminho certo.