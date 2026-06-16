“Não tenham dúvidas” - Lamine Yamal envia mensagem desafiadora sobre a Copa do Mundo após retornar de lesão no empate surpreendente da Espanha com Cabo Verde

Yamal ficou afastado dos gramados por quase dois meses após sofrer uma lesão em abril. Consequentemente, a Espanha tem agido com extrema cautela. Em vez de colocá-lo imediatamente como titular, a comissão técnica colocou o vencedor do prêmio Golden Boy de 2024 em campo vindo do banco nos últimos 20 minutos, diante de 67.640 torcedores.

Apesar de dominar a posse de bola, a Espanha teve dificuldades para superar Cabo Verde no empate em 0 a 0. Tendo já levado seu país à glória na Euro 2024 e o Barcelona ao título da La Liga na temporada 2025-26, contribuindo com seis gols e 12 assistências em 26 partidas, seu impacto foi inegável. A seleção nacional carecia de imprevisibilidade até que o jovem astro entrou em campo, transformando instantaneamente a dinâmica ofensiva da equipe.