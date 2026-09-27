"Não temos um jogador estrela!" - Sandro Tonali pede paciência após derrota da Itália e descarta comparação com o Tottenham

O clima em torno da seleção italiana sofreu um duro golpe após uma atuação sem brilho no Stadio Olimpico. Os torcedores em Roma deixaram clara a sua frustração, recebendo o apito final com uma sonora vaia depois de a Itália ser derrotada pela Bélgica na sexta-feira. Falando antes do duelo de segunda-feira com a Turquia, que também sofreu o seu próprio revés ao perder por 1 a 0 em casa para a França na rodada anterior, Tonali não se esquivou da realidade da situação e reconheceu o ambiente sombrio que tomou conta do grupo nos últimos dias.

"Acho que muita gente ficou decepcionada. Temos de ser honestos e falar sobre o que essa derrota trouxe, dos assobios dos torcedores aos rostos tristes no vestiário", disse Tonali à Sky Sport Italia. O meio-campista aceitou que as críticas eram totalmente justificadas diante do nível de atuação apresentado em campo. "Mas é preciso aceitar, porque o jogo não foi positivo e merecemos perder", acrescentou, ressaltando a importância da responsabilidade dentro do elenco.