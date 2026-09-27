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"Não temos um jogador estrela!" - Sandro Tonali pede paciência após derrota da Itália e descarta comparação com o Tottenham
Avaliação honesta após derrota para a Bélgica
O clima em torno da seleção italiana sofreu um duro golpe após uma atuação sem brilho no Stadio Olimpico. Os torcedores em Roma deixaram clara a sua frustração, recebendo o apito final com uma sonora vaia depois de a Itália ser derrotada pela Bélgica na sexta-feira. Falando antes do duelo de segunda-feira com a Turquia, que também sofreu o seu próprio revés ao perder por 1 a 0 em casa para a França na rodada anterior, Tonali não se esquivou da realidade da situação e reconheceu o ambiente sombrio que tomou conta do grupo nos últimos dias.
"Acho que muita gente ficou decepcionada. Temos de ser honestos e falar sobre o que essa derrota trouxe, dos assobios dos torcedores aos rostos tristes no vestiário", disse Tonali à Sky Sport Italia. O meio-campista aceitou que as críticas eram totalmente justificadas diante do nível de atuação apresentado em campo. "Mas é preciso aceitar, porque o jogo não foi positivo e merecemos perder", acrescentou, ressaltando a importância da responsabilidade dentro do elenco.
- AFP
Um elenco em transição
A atual versão da Itália passa por uma transformação radical sob o comando de Mancini, que voltou para uma segunda passagem no cargo enquanto tenta restaurar o orgulho do futebol italiano após a dor de ficar fora das últimas três Copas do Mundo. Essa sequência dolorosa incluiu a edição de 2022, no Qatar, quando Mancini também estava no comando durante as eliminatórias. Apesar dessa decepção, o treinador ostenta um legado impressionante na seleção, tendo conduzido a Itália de forma memorável à glória europeia na Euro 2020.
"O importante agora é reagir, e podemos fazer isso em poucos dias. O grupo é muito saudável, com muitos jogadores jovens. Ter tudo imediatamente é difícil, não temos o craque", explicou Tonali. O ex-jogador do AC Milan está convencido de que as qualidades deste jovem elenco acabarão aparecendo quando eles estabelecerem um entrosamento maior. "O tempo existe, temos de passar tempo juntos, trabalhar e nos divertir juntos. Somos homens saudáveis e fortes. Com o tempo, nossas qualidades vão aparecer."
Destinos opostos no norte de Londres
Tem sido um início desafiador de campanha 2026-27 para Tonali, tanto no cenário doméstico quanto no internacional. O Tottenham ocupa atualmente a lanterna da tabela da Premier League, com apenas dois pontos nos cinco primeiros jogos, após a transferência de alto perfil do meio-campista por £ 100 milhões no verão, vindo do Newcastle United.
Apesar da má fase em Londres, o jogador de 26 anos segue otimista em relação à direção que o clube da Premier League está tomando. Ele fez questão de destacar que o desempenho em campo pelo clube oferece mais motivos para esperança do que os resultados atuais sugerem. "O futebol é muito estranho. Em dez dias, tudo pode mudar do negativo para o positivo. Sobre o Tottenham: o momento é negativo em termos de resultados, mas positivo pelo futebol que estamos jogando", observou ao falar sobre sua situação no clube.
- Getty Images Sport
Distinguindo as dificuldades no clube e na seleção
As coisas não vão ficar mais fáceis para o Tottenham quando o futebol de clubes for retomado após a atual pausa internacional. O Spurs terá uma sequência complicada, viajando a Old Trafford para enfrentar o Manchester United em 10 de outubro, antes de receber o Coventry City em 19 de outubro e encerrar um período difícil com uma visita a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea em 24 de outubro.
"Jogamos bem, criamos, e se você não marca no futebol, perde, mas não estamos acabados. Estamos vivos, positivos", disse Tonali sobre sua vida no Spurs. "Aqui, com a seleção, é diferente: é um grupo muito novo e jovem, um grupo que nunca jogou junto. Só precisamos ter nosso tempo."
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