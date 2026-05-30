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"Não temos Pelé nem Ronaldo!" – Carlo Ancelotti admite que o Brasil carece de estrelas à beira da Copa do Mundo, em meio a temores sobre a lesão de Neymar, enquanto o técnico prioriza o trabalho em equipe
Responsabilidade coletiva em detrimento da responsabilidade individual
O técnico da seleção brasileira, Ancelotti, minimizou a ideia de que seu elenco atual conte com um jogador "estrela" definitivo, no molde das maiores lendas do país. Em declarações antes do amistoso contra o Panamá no Maracanã, o ex-técnico do Real Madrid enfatizou que o caminho para o sucesso na Copa do Mundo deve ser construído com base na divisão de tarefas, e não no brilhantismo individual.
“O jogador mais experiente precisa assumir mais responsabilidade, enquanto o mais jovem deve sentir menos pressão. Todos nós temos muita responsabilidade e pressão. E o que devemos fazer? Compartilhá-las. Não pode ser algo individual; precisamos dividir a pressão para que ela diminua um pouco”, disse Ancelotti aos repórteres durante uma coletiva de imprensa. “Às vezes, falamos muito sobre como o Brasil não tem uma estrela. Pode ser verdade, não temos Pelé, Romário e Ronaldo, mas podemos ter uma responsabilidade compartilhada.”
Ele acrescentou: “Trabalhamos muito na defesa. Vamos trabalhar muito nisso. Não quero tirar a criatividade dos jogadores de ataque. Eles têm muita qualidade, não quero criar confusão. Defensivamente, é uma questão que trabalhamos diariamente até o último jogo da Copa do Mundo. Nosso trabalho está focado nisso. Os zagueiros, laterais, meio-campistas, todos têm um papel muito importante.”
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O dilema da preparação física de Neymar
Apesar do apelo de Ancelotti por uma abordagem centrada no grupo, a condição física de Neymar continua sendo o principal assunto em torno do elenco da Seleção. A pressão sobre o Brasil é imensa, já que a seleção busca recuperar a glória de outrora após ter sido eliminada nas quartas de final das duas últimas Copas do Mundo, com seu último título mundial datando de 2002. O ex-atacante do Santos, que continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos da seleção, está atualmente lutando contra uma lesão de grau dois na panturrilha e não tem conseguido participar de treinos completos com a bola.
A lesão gerou uma onda de especulações sobre sua disponibilidade para a estreia na Copa do Mundo, em Nova Jersey, no dia 13 de junho. Embora Ancelotti tivesse afirmado anteriormente que só levaria jogadores 100% aptos, ele abriu uma notável exceção para seu carismático camisa 10, apesar do processo de reabilitação em andamento e das atualizações sobre a condição física do jogador vindas do Santos.
Ancelotti esclarece os critérios de seleção
Ao abordar sua decisão de escalar Neymar, apesar de sua postura anteriormente inflexível em relação à preparação física, Ancelotti admitiu que havia algumas nuances em seus comentários anteriores. O técnico italiano aposta na imensa experiência do experiente atacante, que já disputou 128 partidas pela seleção brasileira e marcou 79 gols. O currículo de Neymar inclui 13 partidas em Copas do Mundo nas edições de 2014, 2018 e 2022, nas quais marcou oito gols. Ancelotti continua confiante de que ele encontrará seu ritmo a tempo para as fases mais decisivas do torneio, mesmo que esteja atualmente afastado durante a fase de preparação.
“Falei em março que todos estariam 100% fisicamente, mas talvez não tenha explicado muito bem que poderia convocar um jogador que não estivesse 100% naquele momento, mas que pudesse estar 100% na Copa do Mundo. Perdemos Militão, Rodrygo e Estevão, mas Neymar estará 100%”, explicou o técnico à imprensa.
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Desviando a pressão com o humor italiano
Quando questionado se se arrependeu de ter incluído Neymar na lista de 26 convocados, tendo em vista os riscos de lesão, Ancelotti recorreu a um clássico provérbio italiano para descartar essa hipótese. Ele mantém-se firme em sua escolha, especialmente porque o Brasil enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C. O técnico italiano insistiu que o astro sempre faria parte de seus planos desde o momento em que a lista final foi entregue no museu.
“Sabe o que dizem na Itália? Que se minha avó tivesse rodas, ela seria um carro. Quando cheguei ao museu [para anunciar a convocação], Neymar estava entre os 26”, brincou Ancelotti.