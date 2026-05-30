"Não temos Pelé nem Ronaldo!" – Carlo Ancelotti admite que o Brasil carece de estrelas à beira da Copa do Mundo, em meio a temores sobre a lesão de Neymar, enquanto o técnico prioriza o trabalho em equipe

O técnico da seleção brasileira, Ancelotti, minimizou a ideia de que seu elenco atual conte com um jogador "estrela" definitivo, no molde das maiores lendas do país. Em declarações antes do amistoso contra o Panamá no Maracanã, o ex-técnico do Real Madrid enfatizou que o caminho para o sucesso na Copa do Mundo deve ser construído com base na divisão de tarefas, e não no brilhantismo individual.

“O jogador mais experiente precisa assumir mais responsabilidade, enquanto o mais jovem deve sentir menos pressão. Todos nós temos muita responsabilidade e pressão. E o que devemos fazer? Compartilhá-las. Não pode ser algo individual; precisamos dividir a pressão para que ela diminua um pouco”, disse Ancelotti aos repórteres durante uma coletiva de imprensa. “Às vezes, falamos muito sobre como o Brasil não tem uma estrela. Pode ser verdade, não temos Pelé, Romário e Ronaldo, mas podemos ter uma responsabilidade compartilhada.”

Ele acrescentou: “Trabalhamos muito na defesa. Vamos trabalhar muito nisso. Não quero tirar a criatividade dos jogadores de ataque. Eles têm muita qualidade, não quero criar confusão. Defensivamente, é uma questão que trabalhamos diariamente até o último jogo da Copa do Mundo. Nosso trabalho está focado nisso. Os zagueiros, laterais, meio-campistas, todos têm um papel muito importante.”