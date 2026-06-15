Modric ainda não está pronto para pendurar as chuteiras, mas também não está disposto a revelar exatamente onde jogará na próxima temporada. O craque do AC Milan, de 40 anos, está prestes a disputar sua quinta Copa do Mundo e deixou claro que marcos pessoais e negociações contratuais ficam em segundo plano em relação à glória internacional.

O contrato do capitão da Croácia com o Milan expira neste verão, embora ele tenha a opção de prorrogá-lo por mais 12 meses. No entanto, nenhuma decisão foi anunciada até o momento, e há relatos de que ele se aposentará após a Copa do Mundo.

Modric não está disposto a discutir seu futuro neste momento, porém, e disse aos repórteres: “Estou focado exclusivamente no torneio porque quero ajudar a equipe da melhor maneira possível.”

Apesar de estar a apenas duas partidas de completar 200 convocações, ele insiste que não está tratando esta viagem à América do Norte como uma turnê de despedida ou uma “Última Dança” com a seleção nacional.