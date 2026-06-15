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"Não temos medo" - Luka Modric está animado para o confronto contra a Inglaterra, enquanto o craque da Croácia e do AC Milan evita responder à pergunta sobre a aposentadoria
Foco na Copa do Mundo
Modric ainda não está pronto para pendurar as chuteiras, mas também não está disposto a revelar exatamente onde jogará na próxima temporada. O craque do AC Milan, de 40 anos, está prestes a disputar sua quinta Copa do Mundo e deixou claro que marcos pessoais e negociações contratuais ficam em segundo plano em relação à glória internacional.
O contrato do capitão da Croácia com o Milan expira neste verão, embora ele tenha a opção de prorrogá-lo por mais 12 meses. No entanto, nenhuma decisão foi anunciada até o momento, e há relatos de que ele se aposentará após a Copa do Mundo.
Modric não está disposto a discutir seu futuro neste momento, porém, e disse aos repórteres: “Estou focado exclusivamente no torneio porque quero ajudar a equipe da melhor maneira possível.”
Apesar de estar a apenas duas partidas de completar 200 convocações, ele insiste que não está tratando esta viagem à América do Norte como uma turnê de despedida ou uma “Última Dança” com a seleção nacional.
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Desafio antes do confronto contra a Inglaterra
A Croácia enfrenta um duro teste na estreia da fase de grupos contra a Inglaterra, seleção que Modric identifica como a grande favorita do seu grupo. No entanto, o lendário meio-campista não hesitou em descartar qualquer sugestão de que sua equipe pudesse se sentir intimidada pelo elenco repleto de estrelas dos Três Leões ou pelo fato de eles serem considerados os favoritos do torneio.
O experiente meio-campista está ansioso pelo desafio, afirmando: “Respeitamos todos, mas não temos medo de ninguém. Agora cabe a nós provar isso em campo. Queremos deixar todos os croatas orgulhosos.” Modric acredita que, embora a Inglaterra possa ser a favorita, a experiência dentro do elenco croata lhes dá a vantagem necessária para competir no mais alto nível mais uma vez.
Não é só para completar o número
Depois de terminar como vice-campeã em 2018 e garantir o terceiro lugar em 2022, a Croácia chega a este torneio com a reputação de superar as expectativas no cenário mundial. Modric afirma categoricamente que a equipe não está nos Estados Unidos simplesmente para participar, mas sim para disputar o troféu que por pouco lhes escapou no passado.
“A maior força da Croácia nas últimas edições da Copa do Mundo sempre foi a união, e deve ser assim também desta vez. Não estamos aqui para participar, para ser figurantes. Quando o grupo está unido, podemos competir com qualquer um”, afirmou Modric.
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Orientando a próxima geração
À medida que o elenco passa por uma transição natural, Modric se vê como mais do que apenas um armador; ele é a ponte entre a geração de ouro e os novos talentos. Ele acredita que seu papel é proporcionar um ambiente em que os jogadores mais jovens possam se destacar sem que o peso das expectativas sufoque sua criatividade.
“Nós, jogadores mais experientes, devemos dar uma mãozinha aos jovens, ajudá-los a crescer e transmitir experiência, qualidade e caráter a eles. Os jovens devem se sentir à vontade para mostrar suas qualidades, e nós devemos apoiá-los. Uma mudança geracional está em andamento, mas queremos continuar vencendo e indo bem, como aconteceu nas duas últimas edições da Copa do Mundo”, concluiu Modric.