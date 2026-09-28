O meio-campista da Itália Sandro Tonali demonstrou seu crescente status de liderança no elenco de Roberto Mancini antes da partida de terça-feira à noite pela Liga das Nações da UEFA contra a Turquia, em Bursa. Depois de ter começado na derrota por 2 a 1 para a Bélgica, na sexta-feira, em Roma, o meio-campista de 26 anos declarou estar totalmente recuperado física e mentalmente.

Tonali enfatizou que a Itália precisa dar uma resposta imediata para garantir seus primeiros pontos na campanha.

O meio-campista pediu união em todo o elenco durante um período de transição desafiador.