Anadolu Agency
Traduzido por
"Não temos aquela estrela!" - Sandro Tonali faz sincero alerta sobre a realidade da Itália após derrota para a Bélgica
Tonali assume papel de líder antes de duelo crucial contra a Turquia
O meio-campista da Itália Sandro Tonali demonstrou seu crescente status de liderança no elenco de Roberto Mancini antes da partida de terça-feira à noite pela Liga das Nações da UEFA contra a Turquia, em Bursa. Depois de ter começado na derrota por 2 a 1 para a Bélgica, na sexta-feira, em Roma, o meio-campista de 26 anos declarou estar totalmente recuperado física e mentalmente.
Tonali enfatizou que a Itália precisa dar uma resposta imediata para garantir seus primeiros pontos na campanha.
O meio-campista pediu união em todo o elenco durante um período de transição desafiador.
- Anadolu Agency
Meio-campista exige que os veteranos absorvam a pressão para liberar os jovens talentos
Falando com os repórteres, Tonali fez uma avaliação madura da dinâmica do elenco da Itália, reconhecendo que a equipe não tinha um único superastro decisivo capaz de definir jogos instantaneamente. Ele pediu que as figuras mais experientes absorvam as críticas públicas para que os jovens em ascensão possam se expressar em campo.
Tonali destacou que o crescimento tático exige comprometimento passo a passo, sem esperar perfeição instantânea.
"Estou me sentindo bem, me recuperei 100%", declarou Tonali. "Não jogamos bem na sexta-feira e merecemos perder. Cabe a nós, jogadores mais experientes, assumir os momentos difíceis e permitir que os mais jovens joguem com liberdade e cresçam. Não temos aquela estrela que pode mudar um jogo em dez segundos, então temos de trabalhar passo a passo."
Tonali destaca união do elenco e potencial de longo prazo
Apesar dos resultados recentes, Tonali expressou total confiança na saúde coletiva do grupo e na ética de trabalho. Ele observou que construir entrosamento em nível internacional leva tempo e experiência em partidas, pedindo paciência de torcedores e da mídia.
O meio-campista afirmou que o elenco tem qualidade suficiente para alcançar seus objetivos de longo prazo.
"Este é um grupo muito saudável, muito jovem, e você não pode esperar tudo de imediato", acrescentou Tonali. "Ainda temos muitas partidas para jogar juntos e precisamos continuar trabalhando para nos tornarmos ainda mais um time. Nossa qualidade vai aparecer."
- Getty Images Sport
Tonali se prepara para comandar o meio-campo central em Bursa
Tonali volta seu foco para os compromissos do dia de jogo enquanto a Itália se prepara para entrar em campo no Ataturk Spor Kompleksi, em Bursa. Mancini conta com a disciplina tática do meio-campista para ditar o ritmo contra a equipe enérgica de Vincenzo Montella.
A Itália busca os três pontos antes de viajar para Paris para enfrentar a França na sexta-feira.
Tonali busca conduzir a Itália à vitória em Bursa.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.