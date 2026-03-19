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"Não tememos ninguém" – Harry Kane está motivado para o confronto do Real Madrid com o Bayern, e o craque está convencido de que podem superar Jude Bellingham e Kylian Mbappé
Kane marca duas vezes na goleada do Bayern sobre a Atalanta
O Bayern de Munique não teve trabalho contra a Atalanta nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de vencer a primeira partida por 6 a 1 na Itália, os campeões da Bundesliga venceram por 4 a 1 na Allianz Arena, garantindo assim a classificação para as quartas de final. Kane marcou dois gols na partida de volta, alcançando a marca de 50 gols na Liga dos Campeões. O Bayern enfrentará agora o Real Madrid por uma vaga nas semifinais, em um duelo que promete ser épico entre dois dos gigantes da Europa.
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Kane lança um aviso ao Real Madrid
Após a partida, Kane falou sobre a disputa das quartas de final e disse aos repórteres: “Não tememos ninguém. É claro que será um jogo difícil quando se enfrenta o Real Madrid na Liga dos Campeões. Temos que estar preparados para uma batalha difícil. Estaremos prontos para isso. Temos jogado bem até agora nesta temporada; só precisamos continuar assim como temos feito.”
O companheiro de equipe do Bayern, Tom Bischof, concordou com Kane, acrescentando: “Estou ansioso por um jogo incrível. São duas equipes brutais. Não temos medo de ninguém, então vai ser um jogo incrível!”
Kompany espera um jogo “muito especial”
O técnico do Bayern, Vincent Kompany, espera um jogo memorável quando o Bayern enfrentar o Real Madrid. Ele disse aos repórteres: “Acho que tudo é grandioso nos dois clubes. Quem é o melhor time no momento, na verdade, não importa nem um pouco. A história de ambos os clubes é incrivelmente rica e, na minha opinião, o talento em campo será algo muito especial. Para ser sincero, com o Real Madrid, é preciso dizer: quando o nível sobe, eles ficam melhores. É por isso que espero uma partida absolutamente de alto nível. Espero que seja boa para os torcedores – incluindo os neutros. No final, é claro, queremos vencer.”
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O histórico do Bayern contra o Real Madrid
O Bayern vem apresentando excelente desempenho nesta temporada na Bundesliga e na Liga dos Campeões, mas possui um histórico recente fraco contra o Real Madrid. O Real Madrid venceu os últimos quatro confrontos eliminatórios na Liga dos Campeões, mais recentemente com uma vitória por 4 a 3 no placar agregado nas semifinais da temporada 2023-24. O Real Madrid também leva vantagem no histórico de confrontos diretos entre os dois clubes, com 13 vitórias em 28 jogos, contra 11 do Bayern.
O CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, disse aos repórteres que é hora de sua equipe levar a melhor sobre o Real Madrid: “Real Madrid e nós – esse é um duelo épico. Temos sido regularmente eliminados por eles nas últimas partidas eliminatórias. É hora de as coisas mudarem e de chegarmos às semifinais. Os jogadores e eu estamos realmente ansiosos pelo jogo contra o Real.”
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