"Não tememos ninguém" – Harry Kane está motivado para o confronto do Real Madrid com o Bayern, e o craque está convencido de que podem superar Jude Bellingham e Kylian Mbappé

Após a partida, Kane falou sobre a disputa das quartas de final e disse aos repórteres: “Não tememos ninguém. É claro que será um jogo difícil quando se enfrenta o Real Madrid na Liga dos Campeões. Temos que estar preparados para uma batalha difícil. Estaremos prontos para isso. Temos jogado bem até agora nesta temporada; só precisamos continuar assim como temos feito.”

O companheiro de equipe do Bayern, Tom Bischof, concordou com Kane, acrescentando: “Estou ansioso por um jogo incrível. São duas equipes brutais. Não temos medo de ninguém, então vai ser um jogo incrível!”