O ex-técnico do Ajax, Farioli, revelou os problemas internos que o levaram a deixar o gigante holandês após apenas uma temporada no comando. Em entrevista à ESPN, o italiano descreveu um ambiente disfuncional nos bastidores, apesar de ter conduzido uma campanha em que o Ajax esteve perto de conquistar o título da Eredivisie.

Farioli afirmou que a política interna e as disputas de poder estavam impedindo o clube de avançar. A disputa pelo título do Ajax desmoronou no final da temporada, com o clube perdendo o que parecia ser uma posição sólida nas últimas rodadas da campanha. Desde então, o italiano mudou-se para Portugal e obteve sucesso imediato com o Porto, conquistando o título do campeonato em sua primeira temporada no clube.