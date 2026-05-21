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"Não tem o menor conhecimento de futebol!" - A diretoria do Ajax é duramente criticada por Francesco Farioli, que, como técnico do Porto, explica por que deixou o gigante holandês após uma promissora temporada de estreia
Farioli fala abertamente sobre sua saída tumultuada do Ajax
O ex-técnico do Ajax, Farioli, revelou os problemas internos que o levaram a deixar o gigante holandês após apenas uma temporada no comando. Em entrevista à ESPN, o italiano descreveu um ambiente disfuncional nos bastidores, apesar de ter conduzido uma campanha em que o Ajax esteve perto de conquistar o título da Eredivisie.
Farioli afirmou que a política interna e as disputas de poder estavam impedindo o clube de avançar. A disputa pelo título do Ajax desmoronou no final da temporada, com o clube perdendo o que parecia ser uma posição sólida nas últimas rodadas da campanha. Desde então, o italiano mudou-se para Portugal e obteve sucesso imediato com o Porto, conquistando o título do campeonato em sua primeira temporada no clube.
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Farioli critica a diretoria do Ajax
Farioli não mediu palavras ao falar sobre o clima dentro do Ajax. O ex-técnico afirmou que as disputas políticas dentro do clube estavam prejudicando suas perspectivas a longo prazo. O italiano também questionou a competência dos responsáveis pelas decisões esportivas no clube.
“É um clube enorme, mas há tantos jogos políticos sendo jogados, há tanto interesse político e disputas internas dentro do clube”, explicou Farioli. “Para ser honesto, isso não vai levar o clube adiante e não vai ajudar a torná-lo competitivo novamente. Muitas decisões dentro do clube são tomadas por pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento de futebol. Isso atrasou tudo terrivelmente.”
A instabilidade do Ajax continua a ser alvo de críticas
No fim das contas, a combinação de disputas internas pelo poder e a falta de visão futebolística da diretoria tornaram impossível para Farioli enxergar um futuro de longo prazo no Ajax. Apesar de seu trabalho no clube, o técnico sentiu que não tinha outra escolha a não ser se afastar do projeto antes de ser arrastado pelo caos administrativo do clube.
“Na minha opinião, era impossível para mim trabalhar nessas circunstâncias”, acrescentou ele. “Junto com as pessoas próximas a mim no Ajax, percebi como é difícil estabelecer uma boa conexão entre todos dentro de um clube tão grande.”
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E agora?
Depois de levar o Porto ao título do campeonato português, Farioli vai agora se concentrar no reforço do elenco durante a janela de transferências de verão. O zagueiro do Arsenal, Jakub Kiwior, foi contratado em definitivo pelo clube, enquanto a Sky informou recentemente que os Dragões estão interessados em contratar o craque do Barcelona, Robert Lewandowski.