"Não tem nada a ver com esforço" - Trevoh Chalobah discorda do técnico do Chelsea, Liam Rosenior, após a derrota para o Brighton, e defende seus companheiros de equipe

Chalobah discordou da visão de Rosenior sobre a partida. Ele não hesitou em elogiar o empenho de seus companheiros do Chelsea, sugerindo que não havia muito mais que eles pudessem ter feito. Em uma defesa direta do time, o zagueiro deixou claro que o esforço físico dos jogadores foi intenso, apesar do placar.

“Pessoalmente, achei que os rapazes deram tudo de si. Todos no vestiário estão cansados. Não tem nada a ver com esforço. Demos tudo de nós, só fomos derrotados hoje”, insistiu Chalobah.