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"Não tem nada a ver com esforço" - Trevoh Chalobah discorda do técnico do Chelsea, Liam Rosenior, após a derrota para o Brighton, e defende seus companheiros de equipe
- AFP
Aumentam as tensões internas em Stamford Bridge
A equipe de Rosenior parecia completamente desorganizada desde o início, sofrendo um gol de Ferdi Kadioglu logo aos três minutos, antes que gols de Jack Hinshelwood e Danny Welbeck agravassem ainda mais a situação. A derrota marca a primeira vez em 114 anos que o clube sofre cinco derrotas consecutivas no campeonato sem marcar um único gol. Chalobah, de volta ao time titular pela primeira vez em mais de um mês, viu-se no centro de um esforço defensivo desesperado. Embora tenha proporcionado um raro momento de destaque com um desvio na linha do gol no primeiro tempo, ele acabou fazendo parte de uma defesa que, por vezes, parecia totalmente impotente. Rosenior não mediu palavras, descrevendo o desempenho de sua equipe como “inaceitável em todos os aspectos”.
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Chalobah rebate
Chalobah discordou da visão de Rosenior sobre a partida. Ele não hesitou em elogiar o empenho de seus companheiros do Chelsea, sugerindo que não havia muito mais que eles pudessem ter feito. Em uma defesa direta do time, o zagueiro deixou claro que o esforço físico dos jogadores foi intenso, apesar do placar.
“Pessoalmente, achei que os rapazes deram tudo de si. Todos no vestiário estão cansados. Não tem nada a ver com esforço. Demos tudo de nós, só fomos derrotados hoje”, insistiu Chalobah.
Rosenior culpa a atitude dos jogadores
Rosenior, por sua vez, foi contundente em sua avaliação do desempenho, optando por destacar o estado psicológico do elenco em vez de quaisquer falhas estruturais que levaram a equipe a ser repetidamente massacrada na Costa Sul. “Esta noite não foi uma questão de tática, foi uma questão de vontade”, afirmou Rosenior sem rodeios. O contraste entre a visão do técnico e o depoimento de Chalobah sugere uma falha significativa de comunicação entre o banco de reservas e o campo.
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Uma clara falta de sintonia no Chelsea
A falta de consenso sobre o que está dando errado é uma grande preocupação para os Blues. Com a semifinal da FA Cup contra o Leeds se aproximando, o momento em que essa discordância pública surgiu não poderia ser pior para a diretoria do Stamford Bridge. O Chelsea também corre o risco de perder a vaga na Liga dos Campeões, e seu próximo jogo na Premier League será contra o Nottingham Forest, no dia 4 de maio.