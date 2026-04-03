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"Não sou um tribunal de opinião público" – O técnico do Marselha responde à nova polêmica após o pedido de desculpas de Roberto De Zerbi pela saga de Mason Greenwood
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O pedido de desculpas de De Zerbi reacende o debate
A situação voltou a ganhar destaque esta semana quando o recém-nomeado técnico do Tottenham, De Zerbi, emitiu um pedido formal de desculpas por seu apoio público anterior a Greenwood.
De Zerbi, que contratou Greenwood para o OM, havia anteriormente descrito o atacante como um “bom rapaz” e afirmado que ele havia “pago um preço alto” depois que as acusações de tentativa de estupro, agressão com lesões corporais e comportamento controlador e coercitivo foram retiradas contra ele em 2023.
Enquanto De Zerbi sentiu a necessidade de estreitar laços com os torcedores do Spurs, que estavam insatisfeitos com seus comentários anteriores, Beye adotou uma abordagem diametralmente oposta.
Beye se recusa a julgar o passado de Greenwood
Beye deixou claro que não se deixará envolver no debate moral em torno de Greenwood, apesar da atenção renovada que os recentes comentários de De Zerbi na Inglaterra trouxeram ao assunto.
Ao falar com a imprensa na sexta-feira, o técnico do Marselha foi firme em sua postura em relação ao histórico pessoal do jogador e à reação negativa observada do outro lado do Canal da Mancha. “Vocês me conhecem, não sou um tribunal de opinião pública, não estou aqui para julgar as pessoas. Sou o técnico dele. O que acontece em outro país, não vou me pronunciar sobre esse assunto. Não vivi essa situação desde o início. Vejo meu papel como treinador e, hoje, ele se limita a isso nesse aspecto da vida”, afirmou Beye.
Clareza sobre o futuro do Marselha
Além da saga de Greenwood, Beye aproveitou a coletiva de imprensa para dar uma importante atualização sobre seu próprio futuro no clube. Apesar de ter contrato até junho de 2027, persistem as dúvidas sobre se ele permaneceria no comando caso o Marselha não conseguisse garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Beye, no entanto, demonstrou confiança em relação à sua situação no clube.
“Convencido de que estarei aqui no ano que vem? Estou convencido disso, assinei por um ano e meio. Tudo o que tenho hoje, eu mereço, não roubei nada. Não comento sobre esses aspectos. As pessoas que questionam a duração do meu contrato, a qualidade do meu contrato, a realidade é que eu mereço exatamente o que tenho”, afirmou.
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A missão do Marselha na Liga dos Campeões
Com o Marselha atualmente em terceiro lugar na tabela da Ligue 1, Beye está satisfeito com o progresso alcançado desde que assumiu o comando de uma equipe que ocupava a quarta posição.
“Se amanhã eu quiser um salário ainda maior, terei que ser um técnico ainda melhor. Se amanhã eu quiser um contrato de três ou quatro anos, terei que ser um técnico ainda melhor. Estou muito feliz por ter contrato até 2027. Se o meu segundo ano depende da classificação para a Liga dos Campeões? Depende de várias coisas. Mas o que é certo é que vim para cá para conquistar a classificação para a Liga dos Campeões”, concluiu Beye.