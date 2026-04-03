"Não sou um tribunal de opinião público" – O técnico do Marselha responde à nova polêmica após o pedido de desculpas de Roberto De Zerbi pela saga de Mason Greenwood

A situação voltou a ganhar destaque esta semana quando o recém-nomeado técnico do Tottenham, De Zerbi, emitiu um pedido formal de desculpas por seu apoio público anterior a Greenwood.

De Zerbi, que contratou Greenwood para o OM, havia anteriormente descrito o atacante como um “bom rapaz” e afirmado que ele havia “pago um preço alto” depois que as acusações de tentativa de estupro, agressão com lesões corporais e comportamento controlador e coercitivo foram retiradas contra ele em 2023.

Enquanto De Zerbi sentiu a necessidade de estreitar laços com os torcedores do Spurs, que estavam insatisfeitos com seus comentários anteriores, Beye adotou uma abordagem diametralmente oposta.