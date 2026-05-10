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“Não sou o Lamine” - Raphinha admite que não chega aos pés do “especial” Yamal, enquanto o jovem prodígio do Barcelona fica de fora do clássico contra o Real Madrid devido a uma lesão
Gerenciando as expectativas na ausência de Yamal
Yamal tornou-se o rosto indiscutível da criatividade do Barcelona nesta temporada, deixando um enorme vazio no time titular de Hansi Flick enquanto continua se recuperando de uma lesão. Embora Raphinha seja o candidato natural para ocupar a ala direita, o ex-jogador do Leeds United não hesitou em se distanciar das comparações com o jovem prodígio de 18 anos.
“Se eu jogar na ala direita, não esperem nada de especial, porque eu não sou o Lamine. O Lamine é uma estrela e o que ele faz”, admitiu Raphinha com uma honestidade revigorante em entrevista à Movistar, conforme citado pelo Sport.
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O longo caminho de volta após a lesão
O caminho de Raphinha de volta aos palcos do Clássico tem sido difícil, após um contratempo físico sofrido durante uma convocação para a seleção. O ponta ficou afastado dos gramados após se lesionar durante um amistoso do Brasil nos Estados Unidos, um revés que o obrigou a perder o confronto crucial das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no início da temporada.
Após um período de reabilitação em seu país natal, o ponta está finalmente pronto para contribuir, embora admita que ainda não está 100% recuperado. Falando sobre sua condição atual, ele disse: “O adversário me convém, talvez. Estou buscando minha melhor versão novamente. Ainda estou um pouco aquém. Esperamos que seja uma partida bastante complicada, eles ainda têm chances matemáticas de ganhar o campeonato, então não vão nos dar nada de graça. Se ganharmos, vamos comemorar o título.”
Compromisso com a causa blaugrana
Apesar dos constantes rumores de transferência que o ligam a possíveis passagens pela Premier League ou pela Arábia Saudita, Raphinha aproveitou a preparação para o jogo para reiterar sua lealdade ao gigante catalão. Com um contrato válido por vários anos ainda, o brasileiro não está pensando em sair tão cedo, apesar do burburinho em torno de sua posição no elenco.
Confirmando seu desejo de permanecer no clube, Raphinha afirmou: “Me vejo aqui por muitos anos. Tenho contrato até 2028 e, se o clube quiser conversar comigo, estou aberto.”
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O dilema tático de Flick para o Clássico
Flick tem sido obrigado a administrar seu elenco com cautela nas últimas semanas, tendo deixado Raphinha fora da escalação inicial na recente partida contra o Osasuna como medida de precaução. No entanto, com o título do campeonato ao alcance das mãos, espera-se que o técnico conte fortemente com a experiência do brasileiro contra o Real Madrid. Embora Raphinha possa não ter aquele talento individual “especial” que ele atribui a Yamal, sua disciplina tática e capacidade de finalização continuam sendo vitais para o Barcelona. Os blaugranas buscam acabar de vez com as esperanças do Real Madrid de conquistar o título e garantir o troféu nacional diante de um Camp Nou lotado.