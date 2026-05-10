“Não sou o Lamine” - Raphinha admite que não chega aos pés do “especial” Yamal, enquanto o jovem prodígio do Barcelona fica de fora do clássico contra o Real Madrid devido a uma lesão

O caminho de Raphinha de volta aos palcos do Clássico tem sido difícil, após um contratempo físico sofrido durante uma convocação para a seleção. O ponta ficou afastado dos gramados após se lesionar durante um amistoso do Brasil nos Estados Unidos, um revés que o obrigou a perder o confronto crucial das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no início da temporada.

Após um período de reabilitação em seu país natal, o ponta está finalmente pronto para contribuir, embora admita que ainda não está 100% recuperado. Falando sobre sua condição atual, ele disse: “O adversário me convém, talvez. Estou buscando minha melhor versão novamente. Ainda estou um pouco aquém. Esperamos que seja uma partida bastante complicada, eles ainda têm chances matemáticas de ganhar o campeonato, então não vão nos dar nada de graça. Se ganharmos, vamos comemorar o título.”