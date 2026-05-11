Rashford consolidou seu lugar na história do Barcelona na noite de domingo, marcando um sensacional gol de abertura na vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid, que garantiu oficialmente o título da La Liga. O jogador de 28 anos se tornou o primeiro inglês em 41 anos a conquistar o título da primeira divisão espanhola, marcando a ocasião ao se tornar o primeiro jogador blaugrana a marcar um gol de falta no El Clásico desde Lionel Messi em 2012.

Refletindo sobre a vitória histórica e seu gol, Rashford revelou uma surpreendente falta de confiança antes de cobrar a falta. “Não, eu não ia chutar”, disse ele aos repórteres na zona mista. “Eu não ia chutar... porque quando coloquei a bola no chão não vi os ângulos. Não me senti confiante de que seria um gol, então ia cruzar. Mas aí todo mundo ficou me dizendo para chutar e eu me animei um pouco. Foi bom ter chutado no final, pois foi um belo gol.”