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"Não sou mágico" - Marcus Rashford, em dúvida sobre o futuro no Barcelona, faz uma surpreendente confissão sobre o gol espetacular de falta contra o Real Madrid
A magia de Rashford garante o título da La Liga
Rashford consolidou seu lugar na história do Barcelona na noite de domingo, marcando um sensacional gol de abertura na vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid, que garantiu oficialmente o título da La Liga. O jogador de 28 anos se tornou o primeiro inglês em 41 anos a conquistar o título da primeira divisão espanhola, marcando a ocasião ao se tornar o primeiro jogador blaugrana a marcar um gol de falta no El Clásico desde Lionel Messi em 2012.
Refletindo sobre a vitória histórica e seu gol, Rashford revelou uma surpreendente falta de confiança antes de cobrar a falta. “Não, eu não ia chutar”, disse ele aos repórteres na zona mista. “Eu não ia chutar... porque quando coloquei a bola no chão não vi os ângulos. Não me senti confiante de que seria um gol, então ia cruzar. Mas aí todo mundo ficou me dizendo para chutar e eu me animei um pouco. Foi bom ter chutado no final, pois foi um belo gol.”
Incerteza quanto à permanência definitiva no Camp Nou
Apesar de suas atuações heroicas em campo, o futuro de Rashford continua sendo um tema muito discutido, já que seu empréstimo de uma temporada está chegando ao fim. O atacante teve um excelente desempenho sob o comando de Hansi Flick, marcando 14 gols e dando 14 assistências em todas as competições, mas obstáculos financeiros podem impedir uma transferência definitiva. Relatos sugerem que, embora o Barcelona tenha a opção de comprar o jogador da seleção inglesa por 26 milhões de libras, o clube hesita em atender às suas exigências salariais elevadas, além do valor da transferência.
Quando questionado diretamente se ficaria na Catalunha na próxima temporada, Rashford deu uma resposta enigmática. “Não sei. Não sou mágico, mas se fosse, ficaria. Então, vamos ver”, admitiu. O atacante claramente valoriza seu tempo na Espanha, acrescentando: “É muito bom. Vim para cá para vencer. Então, isso é... Quero conquistar o máximo de títulos que puder. Então, este é mais um para adicionar à lista. Sim, este time é maravilhoso. Eles vão conquistar muitas vitórias no futuro também. Então, fazer parte disso seria especial. Então, vamos ver.”
Não há volta a dar em Old Trafford
Enquanto o Barcelona avalia suas opções, a situação no Manchester United parece muito mais definida. A diretoria de Old Trafford teria decidido que o jogador formado na base não tem futuro no clube, independentemente de seu desempenho na La Liga. As relações entre o jogador e seu clube de origem continuam extremamente tensas depois que ele foi destituído da camisa número 10 e excluído do elenco principal antes de sua saída no verão passado.
O United está ansioso para tirar o salário de Rashford dos livros contábeis de forma permanente, especialmente porque seu salário semanal deve subir para £ 325.000 após a qualificação bem-sucedida do clube para a Liga dos Campeões sob o comando de Michael Carrick. Mesmo que o Barcelona não acione a cláusula de compra antes do prazo final, espera-se que o United comercialize agressivamente o jogador para outros interessados, em vez de reintegrá-lo ao elenco.
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Carrick mantém silêncio sobre a situação
O técnico interino do United, Carrick, recusou-se a estender a mão ao atacante quando questionado sobre um possível retorno. Rashford não joga pelos Red Devils desde dezembro de 2024, e o clube parece satisfeito em seguir em frente com suas atuais opções de ataque. A postura pública de Carrick tem sido de distanciamento profissional à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.
“Acho que há decisões a serem tomadas no devido tempo sobre certas coisas e, obviamente, Marcus está nessa situação”, afirmou Carrick recentemente. “Mas, neste momento, nada foi decidido. E será, porque tem que ser em algum momento. Mas, nesta fase, não há nada a dizer.” Com a Copa do Mundo se aproximando e o Barcelona adiando um acordo, o futuro de Rashford continua sendo um dos subenredos mais intrigantes da próxima janela de transferências.