"Não sou eu quem toma as decisões" – Ousmane Dembélé fala sobre a incerteza em relação ao seu futuro no PSG após seu agente ter sido visto com um diretor do Manchester City

Os rumores em torno do vencedor da Bola de Ouro se intensificaram após relatos de que seu agente, Moussa Sissoko, foi visto em Madri em uma reunião com o diretor esportivo do City, Hugo Viana. Isso gerou imediatamente especulações de que os campeões da Premier League estariam tentando atrair o ex-jogador do Barcelona para o Etihad Stadium como um reforço de peso para Pep Guardiola.

No entanto, Fabrizio Romano se apressou em desmentir essas especulações, afirmando que o encontro não envolveu negociações pelo ponta. Apesar disso, a presença de seu representante junto a um grande rival europeu manteve os dirigentes do PSG em alerta máximo, enquanto buscam proteger seu valioso ativo.

