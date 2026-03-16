Getty Images Sport
Traduzido por
"Não sou eu quem toma as decisões" – Ousmane Dembélé fala sobre a incerteza em relação ao seu futuro no PSG após seu agente ter sido visto com um diretor do Manchester City
A ligação com o Manchester City esclarecida
Os rumores em torno do vencedor da Bola de Ouro se intensificaram após relatos de que seu agente, Moussa Sissoko, foi visto em Madri em uma reunião com o diretor esportivo do City, Hugo Viana. Isso gerou imediatamente especulações de que os campeões da Premier League estariam tentando atrair o ex-jogador do Barcelona para o Etihad Stadium como um reforço de peso para Pep Guardiola.
No entanto, Fabrizio Romano se apressou em desmentir essas especulações, afirmando que o encontro não envolveu negociações pelo ponta. Apesar disso, a presença de seu representante junto a um grande rival europeu manteve os dirigentes do PSG em alerta máximo, enquanto buscam proteger seu valioso ativo.
- Getty Images Sport
Dembélé se pronuncia sobre as negociações do contrato
As negociações entre a equipe de Dembélé e o PSG sobre um novo contrato estariam em andamento, e o jogador da seleção francesa deu uma declaração otimista ao falar com os repórteres em uma coletiva de imprensa na segunda-feira.
“Não há motivo para não renovar”, disse ele. “Mas não sou eu quem toma as decisões; as discussões sobre meu contrato são entre o clube e meu agente. Não tenho me envolvido nisso desde o início da minha carreira.”
A rigorosa política salarial do PSG
Embora Dembélé pareça otimista quanto a chegar a um acordo, a diretoria do clube já havia deixado claro anteriormente que nenhum jogador está acima da estrutura financeira da instituição. O presidente Nasser Al-Khelaifi tem se manifestado abertamente a favor da manutenção de um projeto sustentável, o que pode complicar o suposto desejo de Dembélé de receber um salário que reflita seu status como um dos melhores jogadores do mundo.
“Temos uma política no clube, um teto salarial para os jogadores, todos sabem disso e respeitam”, observou Al-Khelaifi em uma entrevista anterior. “A equipe e o clube são mais importantes do que qualquer outra pessoa.” Essa postura rígida serve de pano de fundo para o atual impasse, mesmo com Dembele expressando publicamente seu desejo de permanecer no líder da Ligue 1.
- AFP
A prioridade de renovação de Luis Enrique
A incerteza em torno de Dembélé contrasta fortemente com o rápido progresso alcançado com outras figuras-chave do clube. O PSG está atualmente em plena “onda de renovações”, que inclui a prorrogação dos contratos de Bradley Barcola e Fabián Ruiz, bem como a garantia do futuro a longo prazo do técnico Luis Enrique.
Dembélé continua sendo uma peça fundamental do projeto, mas a falta de um avanço formal nas negociações pessoais continua deixando a porta ligeiramente entreaberta para possíveis interessados. Por enquanto, o jogador afirma que “não tem motivos para não renovar”, mas o mundo do futebol permanece atento enquanto seu agente continua a sondar o mercado europeu.
Publicidade