Antonio Rüdiger perdeu seu posto de zagueiro-líder e sua vaga de titular na seleção alemã, mas não inveja de forma alguma os papéis mais importantes que seus “sucessores” assumiram. “Cada um tem seu momento; agora é a vez deles. Que os rapazes aproveitem. Só posso apoiá-los”, disse o jogador de 33 anos na quarta-feira, no quartel-general da DFB em Winston-Salem.
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"Não sou do tipo que fica triste!" Antonio Rüdiger, o valioso reserva da DFB, rebate os críticos e se mostra um jogador de equipe na Copa do Mundo
“Não é fácil ficar no banco”, admitiu ele, mas acrescentou que a equipe está acima de tudo. “Todos nós temos aqui apenas um objetivo, cada um é importante. Se for possível contribuir de fora, melhor ainda.” Por isso, ele tenta “se divertir com o pessoal e espalhar boas vibrações”.
Foi exatamente isso que o jogador do Real Madrid fez na coletiva de imprensa nos EUA. “O pé esquerdo dele é de ouro”, disse ele sobre o zagueiro Nico Schlotterbeck, “isso a gente tem que reconhecer”. Ele chamou o companheiro de equipe de Schlotterbeck, Jonathan Tah, de “novo chefe” e elogiou: “O Jona é simplesmente incrível. Só pelo físico dele, já pode ser complicado. Se eu fosse atacante e tivesse que jogar contra o Jona, seria bem difícil.”
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Antonio Rüdiger rebate as críticas e o ódio na internet: “Má publicidade também é boa publicidade”
Por outro lado, fala-se muito sobre Rüdiger, principalmente na internet, onde ele costuma receber uma enxurrada de ódio. “Não sou do tipo que fica remoendo, respeito opiniões, mas apenas as sérias. Críticas sérias são sempre bem-vindas para mim”, disse ele. Fora isso, é assim: “Meu nome gera muitos cliques. Às vezes, má publicidade também é boa publicidade.”
Mas e o ódio? “No mundo das redes sociais, sou o bode expiatório, e pra mim tudo bem.” Nos estádios, suas entradas duras, como na Liga das Nações contra a Itália, também são comemoradas. Portanto: “Vamos deixar as redes sociais serem redes sociais — e nós ficamos no mundo real.”