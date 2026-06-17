"Não sou do tipo que fica triste!" Antonio Rüdiger, o valioso reserva da DFB, rebate os críticos e se mostra um jogador de equipe na Copa do Mundo

“Não é fácil ficar no banco”, admitiu ele, mas acrescentou que a equipe está acima de tudo. “Todos nós temos aqui apenas um objetivo, cada um é importante. Se for possível contribuir de fora, melhor ainda.” Por isso, ele tenta “se divertir com o pessoal e espalhar boas vibrações”.

Foi exatamente isso que o jogador do Real Madrid fez na coletiva de imprensa nos EUA. “O pé esquerdo dele é de ouro”, disse ele sobre o zagueiro Nico Schlotterbeck, “isso a gente tem que reconhecer”. Ele chamou o companheiro de equipe de Schlotterbeck, Jonathan Tah, de “novo chefe” e elogiou: “O Jona é simplesmente incrível. Só pelo físico dele, já pode ser complicado. Se eu fosse atacante e tivesse que jogar contra o Jona, seria bem difícil.”