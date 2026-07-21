“Não sou burro” - O novo técnico de Portugal reitera seu plano para Cristiano Ronaldo, garantindo que não fará mudanças drásticas após a decepção na Copa do Mundo

O ex-técnico do Al-Nassr tranquilizou o público, afirmando que fará apenas algumas alterações no elenco que disputou a fase na América do Norte. Em entrevista ao Canal 11, Jesus declarou: “As pessoas podem pensar que o novo técnico vai chegar e trocar muitos jogadores. Isso não vai acontecer. Não sou bobo. Além disso, não tenho tempo suficiente para trazer vários jogadores que não foram convocados desta vez.”

Ele continuou: “Nos próximos quatro anos, sem dúvida surgirão novos jogadores, [mas] não será nada muito diferente daqueles que foram convocados [para a Copa do Mundo de 2026]. Dois ou três novos jogadores, algo nesse sentido, não vai se afastar muito disso.”