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“Não sou burro” - O novo técnico de Portugal reitera seu plano para Cristiano Ronaldo, garantindo que não fará mudanças drásticas após a decepção na Copa do Mundo
Jesus planeja mudanças mínimas
O novo técnico de Portugal, Jesus, que assinou um contrato de quatro anos para comandar a seleção nacional até a Copa do Mundo de 2030, afirmou que não fará mudanças radicais na composição do elenco antes de sua estreia na Liga das Nações. O técnico de 71 anos considera que o tempo limitado de preparação torna arriscadas grandes experimentações, após a eliminação da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Essa abordagem pragmática indica claramente que Ronaldo, de 41 anos, continua sendo parte essencial de seus planos.
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Técnico fala sobre a continuidade do elenco
O ex-técnico do Al-Nassr tranquilizou o público, afirmando que fará apenas algumas alterações no elenco que disputou a fase na América do Norte. Em entrevista ao Canal 11, Jesus declarou: “As pessoas podem pensar que o novo técnico vai chegar e trocar muitos jogadores. Isso não vai acontecer. Não sou bobo. Além disso, não tenho tempo suficiente para trazer vários jogadores que não foram convocados desta vez.”
Ele continuou: “Nos próximos quatro anos, sem dúvida surgirão novos jogadores, [mas] não será nada muito diferente daqueles que foram convocados [para a Copa do Mundo de 2026]. Dois ou três novos jogadores, algo nesse sentido, não vai se afastar muito disso.”
O foco recai sobre o desempenho
Embora mantenha a estrutura principal da equipe, incluindo o astro do Al-Nassr, Ronaldo, Jesus exige uma melhoria significativa no desempenho para que a equipe continue competitiva no cenário europeu.
Ao abordar os padrões da seleção nacional, Jesus acrescentou: “Se a seleção não jogar melhor do que jogou na Copa do Mundo, eu também não vou conseguir fazer melhor. Junto com minha comissão técnica, temos que jogar melhor; caso contrário, continuaremos apenas perseguindo um sonho que temos há anos.
“Temos ótimos jogadores, mas não ganhamos muito. Ganhamos a Eurocopa há 10 anos e conquistamos duas edições da Liga das Nações, que não é a competição mais importante, mas é a mais difícil, porque você sempre enfrenta as melhores seleções da Europa. Ainda no ano passado, Portugal, França, Alemanha e Espanha chegaram às finais.”
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Uma nova era começará em breve
O primeiro desafio do técnico será na estreia de Portugal no Grupo A4 da Liga das Nações, contra o País de Gales, no dia 24 de setembro. A definição sobre o futuro de Ronaldo na seleção nacional está agora nas mãos de Jesus, depois que os dois conquistaram juntos o título da Liga Profissional da Arábia Saudita pelo Al-Nassr na última temporada. Espera-se que o reencontro dos dois na seleção nacional marque o início da transição para a nova era da Seleção.
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