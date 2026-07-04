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Adhe Makayasa

Traduzido por

“Não sou bobo!” - Carlo Ancelotti rebate os críticos, enquanto o técnico da Seleção Brasileira insiste que o ex-técnico do Manchester United é a ÚNICA pessoa capaz de lhe dar conselhos

C. Ancelotti
Brasil
Brasil x Noruega
Noruega
Copa do Mundo
S. Ferguson

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, defendeu veementemente suas credenciais como treinador após intenso escrutínio sobre o estilo tático de sua equipe na Copa do Mundo. O técnico italiano rejeitou as críticas externas, destacando sua vasta experiência e afirmando que o ex-técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson, é a única pessoa qualificada para aconselhá-lo.

  • Ancelotti rejeita as críticas públicas

    O experiente técnico enfrentou críticas significativas, apesar de ter conduzido os pentacampeões mundiais a uma vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston, após estar perdendo. Gols de Casemiro e Gabriel Martinelli no segundo tempo garantiram a classificação, mas a reação do público condenou a exibição como excessivamente cautelosa.

    O italiano, normalmente calmo, ficou visivelmente na defensiva quando questionado sobre sua capacidade de comandar o time de forma eficaz antes da próxima partida das oitavas de final. Por fim, ele citou a imensa longevidade de sua carreira para silenciar de vez o crescente ceticismo externo.

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  • David Beckham Match for Children in aid of UNICEFGetty Images Sport

    Italiano defende recorde histórico

    Ao abordar a pressão crescente, o técnico da Seleção enfatizou que sua longa carreira no mais alto nível do futebol europeu o protege de julgamentos externos.

    Ancelotti afirmou: “Na Itália, dizem que todos os homens querem ser treinadores e todas as mulheres, arquitetas. Não sei se entendo de futebol ou não, mas ninguém pode me julgar por isso. A única coisa certa é que já preparei mais de 1.400 partidas. Isso pode não ser suficiente para entender de futebol, mas certamente é uma boa dose de experiência.

    “Apenas uma pessoa preparou mais partidas do que eu: Alex Ferguson, que já preparou mais de 2.000. Aceito conselhos de todos, mas o único que realmente poderia ser a pessoa certa para me dar conselhos é Alex Ferguson. Tenho cem por cento de certeza de que não sou um gênio, mas, ao mesmo tempo, tenho cem por cento de certeza de que não sou um tolo.”

  • Endrick presta louvor a Deus

    Apesar da crescente frustração entre os torcedores em relação à falta de fluidez no jogo ofensivo da equipe, a comissão técnica mantém o apoio absoluto do vestiário. O atacante Endrick apoiou veementemente seu técnico, sugerindo que o experiente treinador age com uma intuição única.

    Endrick disse: “Não acho que poderia haver alguém mais adequado do que ele. Ele não tem medo. Ele faz o que acha certo, e as coisas simplesmente acontecem. Parece que Deus está cuidando dele, e ele está inspirado porque tudo o que Carlo faz simplesmente dá certo. Quando o técnico me pede para fazer algo, eu não hesito. Simplesmente faço o que ele pedir.”

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  • Casemiro haaland(C)Getty images

    O desafio das oitavas de final exige uma melhora

    O Brasil viaja para Nova York para enfrentar a Noruega no domingo, em uma partida das oitavas de final. A seleção europeia apresentará um bloco defensivo disciplinado, o que significa que a Seleção precisa demonstrar muito mais fluidez para evitar uma eliminação prematura. Com a pressão aumentando e as expectativas internas altas, Ancelotti precisa de uma atuação convincente para justificar suas escolhas na escalação e manter o ímpeto rumo às quartas de final.

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