AFP
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“Não sou bobo!” - Carlo Ancelotti rebate os críticos, enquanto o técnico da Seleção Brasileira insiste que o ex-técnico do Manchester United é a ÚNICA pessoa capaz de lhe dar conselhos
Ancelotti rejeita as críticas públicas
O experiente técnico enfrentou críticas significativas, apesar de ter conduzido os pentacampeões mundiais a uma vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston, após estar perdendo. Gols de Casemiro e Gabriel Martinelli no segundo tempo garantiram a classificação, mas a reação do público condenou a exibição como excessivamente cautelosa.
O italiano, normalmente calmo, ficou visivelmente na defensiva quando questionado sobre sua capacidade de comandar o time de forma eficaz antes da próxima partida das oitavas de final. Por fim, ele citou a imensa longevidade de sua carreira para silenciar de vez o crescente ceticismo externo.
- Getty Images Sport
Italiano defende recorde histórico
Ao abordar a pressão crescente, o técnico da Seleção enfatizou que sua longa carreira no mais alto nível do futebol europeu o protege de julgamentos externos.
Ancelotti afirmou: “Na Itália, dizem que todos os homens querem ser treinadores e todas as mulheres, arquitetas. Não sei se entendo de futebol ou não, mas ninguém pode me julgar por isso. A única coisa certa é que já preparei mais de 1.400 partidas. Isso pode não ser suficiente para entender de futebol, mas certamente é uma boa dose de experiência.
“Apenas uma pessoa preparou mais partidas do que eu: Alex Ferguson, que já preparou mais de 2.000. Aceito conselhos de todos, mas o único que realmente poderia ser a pessoa certa para me dar conselhos é Alex Ferguson. Tenho cem por cento de certeza de que não sou um gênio, mas, ao mesmo tempo, tenho cem por cento de certeza de que não sou um tolo.”
Endrick presta louvor a Deus
Apesar da crescente frustração entre os torcedores em relação à falta de fluidez no jogo ofensivo da equipe, a comissão técnica mantém o apoio absoluto do vestiário. O atacante Endrick apoiou veementemente seu técnico, sugerindo que o experiente treinador age com uma intuição única.
Endrick disse: “Não acho que poderia haver alguém mais adequado do que ele. Ele não tem medo. Ele faz o que acha certo, e as coisas simplesmente acontecem. Parece que Deus está cuidando dele, e ele está inspirado porque tudo o que Carlo faz simplesmente dá certo. Quando o técnico me pede para fazer algo, eu não hesito. Simplesmente faço o que ele pedir.”
- (C)Getty images
O desafio das oitavas de final exige uma melhora
O Brasil viaja para Nova York para enfrentar a Noruega no domingo, em uma partida das oitavas de final. A seleção europeia apresentará um bloco defensivo disciplinado, o que significa que a Seleção precisa demonstrar muito mais fluidez para evitar uma eliminação prematura. Com a pressão aumentando e as expectativas internas altas, Ancelotti precisa de uma atuação convincente para justificar suas escolhas na escalação e manter o ímpeto rumo às quartas de final.
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