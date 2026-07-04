“Não sou bobo!” - Carlo Ancelotti rebate os críticos, enquanto o técnico da Seleção Brasileira insiste que o ex-técnico do Manchester United é a ÚNICA pessoa capaz de lhe dar conselhos

Ao abordar a pressão crescente, o técnico da Seleção enfatizou que sua longa carreira no mais alto nível do futebol europeu o protege de julgamentos externos.

Ancelotti afirmou: “Na Itália, dizem que todos os homens querem ser treinadores e todas as mulheres, arquitetas. Não sei se entendo de futebol ou não, mas ninguém pode me julgar por isso. A única coisa certa é que já preparei mais de 1.400 partidas. Isso pode não ser suficiente para entender de futebol, mas certamente é uma boa dose de experiência.

“Apenas uma pessoa preparou mais partidas do que eu: Alex Ferguson, que já preparou mais de 2.000. Aceito conselhos de todos, mas o único que realmente poderia ser a pessoa certa para me dar conselhos é Alex Ferguson. Tenho cem por cento de certeza de que não sou um gênio, mas, ao mesmo tempo, tenho cem por cento de certeza de que não sou um tolo.”