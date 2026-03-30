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“Não somos um time sujo e desleal” – Jesse Marsch acalma as preocupações do Canadá após uma sequência alarmante de cartões vermelhos
Crise disciplinar ou simples azar?
Marsch se pronunciou para refutar as sugestões de que sua equipe estaria enfrentando um problema disciplinar sistemático. O técnico viu seus jogadores receberem a terceira expulsão nas últimas quatro partidas durante o empate em 2 a 2 em um amistoso contra a Islândia no sábado. Buchanan foi expulso aos 80 minutos após acertar Mikael Ellertsson com uma cotovelada. A expulsão deixou os anfitriões lutando com 10 jogadores nos minutos finais, sufocando o ímpeto que haviam construído com dois gols de pênalti de Jonathan David.
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Respondendo à acusação infundada
Apesar das estatísticas alarmantes, o ex-técnico do Leeds United continua firme em relação ao caráter de seu elenco. Ao falar com a imprensa, ele fez uma defesa veemente e abordou diretamente essa narrativa. “Não somos um time sujo e desleal”, afirmou. “Trabalhamos duro, somos físicos, jogamos duro, mas não somos um time sujo. Portanto, não estou preocupado em ganhar má reputação, mas certamente cartões como esses podem mudar o rumo das competições, certo? Então, temos que encontrar uma maneira de evitar receber esses cartões vermelhos. Acho que aquela jogada do [Buchanan] poderia ter sido punida com um cartão amarelo. Não foi um cotovelada maliciosa.”
Um tema recorrente para a equipe
O histórico disciplinar recente mostra um cenário agitado para os árbitros, já que o Canadá sofreu três expulsões nas últimas três partidas. Antes do amistoso contra a Islândia, os dois cartões vermelhos anteriores ocorreram contra El Salvador e a Guatemala durante a Copa Ouro da CONCACAF, em junho de 2025. Marsch observou que a ausência do VAR pode ter contribuído para o rigor das decisões recentes, mas mantém-se cauteloso em relação à arbitragem rigorosa em grandes torneios. Exortando seus jogadores a se adaptarem, ele acrescentou: “Temos que ser inteligentes e calculistas sobre como entramos nas disputas e em qualquer tipo de movimento imprudente.”
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O que vem a seguir para o Canadá?
Olhando para o futuro, o Canadá tem uma agenda lotada para corrigir sua disciplina em campo antes do início da Copa do Mundo. A seleção enfrentará a Tunísia em um amistoso no dia 1º de abril, seguido por mais duas partidas preparatórias contra o Uzbequistão, em 2 de junho, e a Irlanda, em 6 de junho. Os co-anfitriões darão então início à sua campanha no Grupo B no dia 12 de junho contra um adversário ainda a ser definido. Sua trajetória no torneio continua contra o Catar em 19 de junho, antes de encerrar a fase de grupos com um confronto desafiador contra a Suíça em 24 de junho. Encontrar um equilíbrio entre o aspecto físico e a disciplina será crucial nessas próximas partidas.