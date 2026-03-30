“Não somos um time sujo e desleal” – Jesse Marsch acalma as preocupações do Canadá após uma sequência alarmante de cartões vermelhos

Olhando para o futuro, o Canadá tem uma agenda lotada para corrigir sua disciplina em campo antes do início da Copa do Mundo. A seleção enfrentará a Tunísia em um amistoso no dia 1º de abril, seguido por mais duas partidas preparatórias contra o Uzbequistão, em 2 de junho, e a Irlanda, em 6 de junho. Os co-anfitriões darão então início à sua campanha no Grupo B no dia 12 de junho contra um adversário ainda a ser definido. Sua trajetória no torneio continua contra o Catar em 19 de junho, antes de encerrar a fase de grupos com um confronto desafiador contra a Suíça em 24 de junho. Encontrar um equilíbrio entre o aspecto físico e a disciplina será crucial nessas próximas partidas.