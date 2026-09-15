A mais recente partida da Inter na Serie A foi um verdadeiro turbilhão, já que a equipe voltou a demonstrar sua tendência ao drama. Pela segunda rodada consecutiva no cenário doméstico, a campeã se viu perdendo por 2 a 0 em casa, repetindo a recente virada contra o Napoli. Cristian Chivu, porém, manteve uma postura filosófica sobre a natureza caótica do confronto e sugeriu que esses jogos com muitos gols são um reflexo da evolução do futebol moderno.

"Essas são as nossas qualidades e o que sabemos fazer. Podemos marcar muitos gols e manter um nível alto, então, tirando os primeiros 25 minutos, quando tentamos fazer certas coisas sem a energia certa, e a Udinese fez bem em aproveitar a nossa postura, reagimos bem. Seguimos no jogo, não queríamos perder, e estou satisfeito com isso", disse Chivu à Sky Sport Italia.

"Não existe time perfeito, nunca vi isso na minha carreira. Vamos tentar manter nossa identidade, pelos valores humanos e pelos princípios deste grupo. Obviamente, em algumas partidas você paga mais ou menos por isso, e estamos cientes de que também poderemos enfrentar dificuldades no futuro."