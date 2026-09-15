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'Não somos perfeitos' - Cristian Chivu abraça o brilho caótico da Inter após thriller de oito gols contra a Udinese
Futebol de alta intensidade e a busca por equilíbrio
A mais recente partida da Inter na Serie A foi um verdadeiro turbilhão, já que a equipe voltou a demonstrar sua tendência ao drama. Pela segunda rodada consecutiva no cenário doméstico, a campeã se viu perdendo por 2 a 0 em casa, repetindo a recente virada contra o Napoli. Cristian Chivu, porém, manteve uma postura filosófica sobre a natureza caótica do confronto e sugeriu que esses jogos com muitos gols são um reflexo da evolução do futebol moderno.
"Essas são as nossas qualidades e o que sabemos fazer. Podemos marcar muitos gols e manter um nível alto, então, tirando os primeiros 25 minutos, quando tentamos fazer certas coisas sem a energia certa, e a Udinese fez bem em aproveitar a nossa postura, reagimos bem. Seguimos no jogo, não queríamos perder, e estou satisfeito com isso", disse Chivu à Sky Sport Italia.
"Não existe time perfeito, nunca vi isso na minha carreira. Vamos tentar manter nossa identidade, pelos valores humanos e pelos princípios deste grupo. Obviamente, em algumas partidas você paga mais ou menos por isso, e estamos cientes de que também poderemos enfrentar dificuldades no futuro."
- Getty Images Sport
Riscos defensivos e a busca pela imperfeição
A Inter se estabeleceu como o ataque mais prolífico da Itália, marcando 14 gols em apenas quatro jogos. Essa produção ofensiva incessante é equilibrada por um retrospecto defensivo preocupante, com oito gols sofridos no mesmo período. Em vez de projetar uma imagem de controle total, Chivu abraçou a ideia de que seu time ainda está em evolução. Ele observou que o estilo agressivo da equipe naturalmente a deixa exposta a contra-ataques, mas vê isso como uma contrapartida necessária para o modelo de jogo que deseja implementar.
Ao abordar as preocupações defensivas, Chivu foi direto sobre sua filosofia e afirmou: "Se eu não disser que estou preocupado, não sou um técnico, mas este é o futebol de hoje, com a intensidade que colocamos, assumimos alguns riscos porque queremos jogar dessa forma, colocamos muitos jogadores na posse de bola e, quando a perdemos, nos expomos a riscos. Mas a pressão pós-perda no gol de Barella foi bem feita, não somos perfeitos, nem queremos ser, e temos que seguir trabalhando, porque a temporada é longa e há coisas nas quais precisamos trabalhar."
Debates sobre goleiros e gestão do elenco
Uma parte significativa da discussão após a partida se concentrou na atuação de Josep Martinez. O goleiro tem sido alvo de escrutínio da imprensa italiana, traçando paralelos com as críticas sofridas por Yann Sommer na última temporada. Chivu tratou de encerrar rapidamente qualquer sugestão de crise no gol, oferecendo uma defesa enfática de seu atual camisa 1 e destacando a meritocracia dentro do elenco. Ele foi categórico ao afirmar que o clube não tem um "problema" com suas opções para a meta.
"No ano passado, o problema era Sommer e vocês apontaram isso imediatamente, agora é Pepo Martinez. Vou defendê-lo até a morte, assim como [Ivan] Provedel ou outros. Peço gentilmente que vocês não façam sempre manchetes sobre nossos goleiros. Não temos problemas com goleiros. No ano passado, vocês seguiram batendo na tecla sobre Sommer e Pepo era desejado. Hoje é Pepo porque Ivan é desejado. Ele é um grande goleiro e terá sua chance. Mas não por pena, e sim porque merece. Todo mundo comete erros, e eu também", declarou Chivu
- Getty Images Sport
De olho no duelo contra a Roma
A tabela não dá trégua para a Inter de Milão, que agora precisa se preparar para um confronto de alto risco contra a Roma de Gian Piero Gasperini. As duas equipes têm campanha perfeita após quatro rodadas, preparando o cenário para um enorme duelo pelo Scudetto no Stadio Olimpico. A Inter vai monitorar a condição física de vários jogadores importantes antes da viagem à capital. Hakan Calhanoglu segue como dúvida por causa de uma distensão muscular no adutor, enquanto John Stones também é uma grande preocupação depois de sair mancando após uma hora de jogo.
"Contra a Roma é um jogo importante antes da pausa também porque depois eu ficarei com três jogadores, mas vamos continuar assim, porque este é o status deste grupo e vamos tentar melhorar no decorrer do caminho", concluiu Chivu.
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