Falando à apresentadora da ARD Esther Sedlaczek após o apito final, o ex-capitão da Alemanha não poupou críticas à atuação sem força ofensiva dos anfitriões.

Lamentando a queda alarmante de nível da seleção, Schweinsteiger disse: "Não somos mais uma equipe de ponta, nos acomodamos na mediocridade. Não conseguimos pressionar o adversário de uma forma que causasse qualquer problema."

Ao comparar a atuação com a partida anterior, a lenda do Bayern de Munique observou que a Alemanha "não gerou pressão suficiente", embora tenha admitido que a equipe "foi melhor" no empate por 1 a 1 com a Holanda na quinta-feira.