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imago-sport-1083896645.jpgKirchner-Media
Adhe Makayasa
Traduzido por

'Não somos mais uma equipe de ponta' - Bastian Schweinsteiger detona a Alemanha em dificuldade de Jurgen Klopp após humilhação histórica para a Grécia

B. Schweinsteiger
Alemanha
Liga das Nações A
Alemanha x Grécia
Grécia
J. Klopp

Ícone da Alemanha, Bastian Schweinsteiger não poupou palavras em sua dura avaliação da seleção depois que Jurgen Klopp sofreu uma derrota em casa sem precedentes contra a Grécia. O ex-meio-campista alertou que os tetracampeões mundiais despencaram para a mediocridade após uma atuação sem poder de fogo que ampliou a sequência sem vitórias para quatro jogos.

  • Derrota histórica do Augsburg choca anfitriões

    A Alemanha sofreu uma humilhante derrota por 1 a 0 em casa para a Grécia em seu mais recente jogo da Liga das Nações da Uefa, em Augsburg, na noite de domingo. O gol de Dimitrios Kourbelis, aos 74 minutos, que sofreu um desvio traiçoeiro em Joshua Kimmich, selou uma vitória histórica para os visitantes. O resultado surpreendente marcou a primeira derrota da Alemanha para a Grécia em 11 confrontos competitivos entre as duas nações.

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  • imago-sport-1083890582.jpgMichael Weber

    Comentarista lamenta queda para a mediocridade

    Falando à apresentadora da ARD Esther Sedlaczek após o apito final, o ex-capitão da Alemanha não poupou críticas à atuação sem força ofensiva dos anfitriões.

    Lamentando a queda alarmante de nível da seleção, Schweinsteiger disse: "Não somos mais uma equipe de ponta, nos acomodamos na mediocridade. Não conseguimos pressionar o adversário de uma forma que causasse qualquer problema."

    Ao comparar a atuação com a partida anterior, a lenda do Bayern de Munique observou que a Alemanha "não gerou pressão suficiente", embora tenha admitido que a equipe "foi melhor" no empate por 1 a 1 com a Holanda na quinta-feira.

  • Vencedores de partidas em falta no ataque

    Ao abordar a ampla rotação de Klopp em um inflado grupo de 44 jogadores, Schweinsteiger argumentou que a Alemanha não tinha jogadores decisivos para igualar Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis e Vangelis Pavlidis, da Grécia.

    Ele apontou que Karim Adeyemi estava sendo utilizado pelo lado direito, e não pelo esquerdo, onde o atacante tem rendido pelo seu novo clube. Ao avaliar o papel do ex-astro do Dortmund, Schweinsteiger observou: "Ele teve um começo incrivelmente bom no Barcelona, suas qualidades estão sendo bem aproveitadas lá. Ele joga pela esquerda lá, e é aí que eu o vejo jogando."

    No entanto, o ex-capitão da Alemanha se recusou a culpar o treinador, exigindo responsabilidade pessoal do elenco em vez disso: "Klopp não é um mágico. É trabalho duro. Mas os jogadores também precisam se perguntar um pouco: é só isso?"

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Técnico busca reação urgente

    A derrota surpreendente deixa a Alemanha sem vencer há quatro partidas desde a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A seleção alemã precisa de uma resposta rápida quando receber a Sérvia na terceira rodada na quinta-feira, 1º de outubro. Os comandados de Klopp depois viajam para a Grécia três dias depois, precisando se recuperar do revés em Augsburg para manter vivas as esperanças de chegar às quartas de final.

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