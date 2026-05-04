"Não somos crianças" – Virgil van Dijk responde às acusações de que os jogadores do Liverpool estavam "de férias" após a derrota para o Manchester United

As consequências de uma derrota em Old Trafford sempre trazem um intenso escrutínio, e a narrativa mais recente em torno do Liverpool envolve a suposta flexibilidade na programação da equipe principal. Reportagens sugeriram que Slot concedeu aos jogadores um período de descanso após a vitória contra o Crystal Palace, levando alguns a questionar se faltou intensidade na preparação para o confronto contra o Manchester United.

Van Dijk foi rápido em descartar a narrativa de que o elenco não está focado, insistindo que o tempo pessoal é uma parte necessária do futebol moderno. “Não tenho certeza se é férias. É uma viagem pela cidade”, explicou o holandês, conforme citado pela BBC Sport. “Mas acho que, se você tem um dia de folga, e não tem muitos dias de folga, eles decidem o que querem fazer com suas famílias. Não somos crianças. Todos são adultos. Às vezes, gostaria que tivéssemos mais alguns dias de folga, porque acho que isso funciona nos dois sentidos. Você vê o Pep Guardiola dando três dias de folga ao City nas últimas semanas seguidas e eles estão indo muito bem. É uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Eu entendo se as pessoas acham que não estamos treinando e, quando os resultados não aparecem, isso pode ser um motivo para não estarmos obtendo resultados.”