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"Não somos crianças" – Virgil van Dijk responde às acusações de que os jogadores do Liverpool estavam "de férias" após a derrota para o Manchester United
Van Dijk defende o profissionalismo do elenco
As consequências de uma derrota em Old Trafford sempre trazem um intenso escrutínio, e a narrativa mais recente em torno do Liverpool envolve a suposta flexibilidade na programação da equipe principal. Reportagens sugeriram que Slot concedeu aos jogadores um período de descanso após a vitória contra o Crystal Palace, levando alguns a questionar se faltou intensidade na preparação para o confronto contra o Manchester United.
Van Dijk foi rápido em descartar a narrativa de que o elenco não está focado, insistindo que o tempo pessoal é uma parte necessária do futebol moderno. “Não tenho certeza se é férias. É uma viagem pela cidade”, explicou o holandês, conforme citado pela BBC Sport. “Mas acho que, se você tem um dia de folga, e não tem muitos dias de folga, eles decidem o que querem fazer com suas famílias. Não somos crianças. Todos são adultos. Às vezes, gostaria que tivéssemos mais alguns dias de folga, porque acho que isso funciona nos dois sentidos. Você vê o Pep Guardiola dando três dias de folga ao City nas últimas semanas seguidas e eles estão indo muito bem. É uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Eu entendo se as pessoas acham que não estamos treinando e, quando os resultados não aparecem, isso pode ser um motivo para não estarmos obtendo resultados.”
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Uma defesa do título "inaceitável"
A derrota para a equipe de Michael Carrick marcou a 11ª derrota na liga nesta temporada para os atuais campeões, uma estatística que Van Dijk considera impossível de ignorar. O Liverpool encontra-se agora a 18 pontos do líder Arsenal, uma queda impressionante em relação ao seu domínio anterior no campeonato nacional.
“Não estou aqui para dar desculpas”, acrescentou Van Dijk. “Tem sido uma temporada muito decepcionante, uma temporada inaceitável, e é difícil. Não devemos sentir pena de nós mesmos de forma alguma. Temos que trabalhar para reverter essa situação e garantir que, na próxima temporada, essas coisas não aconteçam. Isso não é o Liverpool. Acho inaceitável que tenhamos perdido tantas vezes como atuais campeões da Premier League e não devemos aceitar isso.”
Trabalho a ser feito nos bastidores
O zagueiro central de 34 anos, que continua sendo uma figura central em Anfield, enfatizou que são necessárias mudanças significativas para que o clube volte a alcançar o seu antigo nível. Com Slot agora no comando, a transição tem estado longe de ser tranquila, levando o capitão a pedir uma reflexão profunda por parte de todos os envolvidos com o time principal.
“Haverá muito trabalho a ser feito na próxima temporada. Quando eu voltar da Copa do Mundo, vou me dedicar a isso, mas há muito trabalho a ser feito nos bastidores”, admitiu Van Dijk. “Eu me importo muito com este clube. Sei que tem sido uma temporada difícil, mas estarei sempre presente nos dias bons e nos menos bons. Pessoalmente, quero que isso seja resolvido. Quero que vivamos o que eu vivi durante meu tempo aqui. Quero que sejamos bem-sucedidos. Quero ser consistente com a equipe, vencendo jogos, lutando.”
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A disputa pelas quatro primeiras posições
Embora o título já esteja perdido há muito tempo, a prioridade imediata do Liverpool continua sendo garantir a classificação para a Liga dos Campeões. As implicações financeiras e esportivas de ficar de fora da principal competição europeia são significativas, e os Reds provavelmente precisam de quatro pontos nas três últimas partidas para garantir sua vaga.
“Temos três jogos pela frente e a consciência disso tem que vir de nós mesmos, como grupo e como jogadores, para garantir que estejamos na Liga dos Campeões, devido ao impacto que isso tem no aspecto financeiro do clube”, disse Van Dijk. “Mas também porque queremos jogar contra os melhores times da Europa. Não é fácil. Mas continuamos em frente. A consistência é a coisa mais difícil em qualquer trabalho que você faça. Mas também é a melhor maneira de ter sucesso e obter resultados. Temos mais três jogos, depois a Copa do Mundo. Temos que perceber que, na próxima temporada, esta temporada não pode se repetir. É inaceitável.”