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Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

"Não sofri nenhuma lesão nova!" – O goleiro do Liverpool, Alisson, se pronuncia em meio a rumores de que poderia perder a Copa do Mundo com a seleção brasileira

A. Becker
Liverpool
PSG
Manchester City x Liverpool
Manchester City
Copa da Inglaterra
A. Slot
Premier League

O goleiro do Liverpool, Alisson Becker, decidiu esclarecer sua situação física após preocupações de que um problema recorrente nos tendões da coxa pudesse comprometer sua participação na próxima Copa do Mundo. Embora o técnico Arne Slot tenha confirmado que o brasileiro perderá uma série de partidas cruciais, o goleiro insiste que não sofreu nenhum novo revés em seu processo de recuperação.

  • Slot confirma que Alisson vai perder os confrontos contra o PSG

    Slot desferiu um duro golpe nas esperanças do Liverpool de conquistar títulos ao confirmar que Alisson não estará disponível para a partida das quartas de final da FA Cup, no sábado, contra o Manchester City, nem para as duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O goleiro da seleção brasileira, que tem enfrentado vários problemas físicos nesta temporada, viu sua recuperação interrompida após um problema surgido durante a vitória nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray.

    Em declarações à imprensa antes da viagem ao Etihad, Slot apresentou um prazo sombrio para o retorno do seu goleiro titular. “Ele também não participará dos jogos contra o Paris Saint-Germain”, disse Slot aos repórteres. “Ele ficará fora por mais algum tempo. Esperamos que ele esteja em forma novamente no final da temporada.”

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  • Alisson esclarece os receios em relação à Copa do Mundo

    Apesar das palavras cautelosas do técnico, Alisson reagiu às notícias que sugeriam que ele teria agravado uma lesão antiga, o que poderia deixá-lo de fora da Copa do Mundo com o Brasil. O goleiro recorreu às redes sociais para tranquilizar os torcedores, afirmando que sua ausência atual é apenas uma continuação de seu plano de reabilitação já em andamento, e não uma nova emergência médica que comprometeria seus planos para o verão.

    “Não sofri uma nova lesão!”, afirmou Alisson com firmeza, abordando as crescentes especulações em torno de sua condição física e da recente ausência. O goleiro brasileiro esclareceu sua situação atual, observando: “Estou em fase de tratamento, e o plano é estar em plena condição para jogar até o final de abril!”


  • Cronograma de retorno de Alisson e impacto na temporada

    De acordo com James Pearce, do The Athletic, Alisson espera estar de volta em plena forma até o final de abril. Esse prazo sugere que o goleiro brasileiro estará disponível para as quatro últimas partidas do Liverpool na Premier League, que incluem confrontos decisivos contra Manchester United, Chelsea e Aston Villa.

    Além disso, esse cronograma de recuperação coincide com as datas cruciais das semifinais da Liga dos Campeões, em 28/29 de abril e 5/6 de maio, dando um grande impulso aos Reds à medida que entram na fase decisiva da temporada.

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Os desafios da Liga dos Campeões e da FA Cup

    O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição na Premier League e enfrenta uma batalha difícil para garantir um lugar entre os quatro primeiros, o que torna suas conquistas na copa mais importantes do que nunca. Os Reds buscam chegar às semifinais da FA Cup pela primeira vez desde 2022, quando chegaram até o fim e levantaram o troféu, mas primeiro precisam superar uma difícil partida das quartas de final no Etihad. Com Giorgi Mamardashvili escalado como reserva, a pressão recairá sobre o georgiano para reproduzir as habilidades de defesa de Alisson.

    A frente europeia apresenta um desafio ainda maior, com uma revanche contra o atual campeão, o PSG. Depois de sofrer uma derrota dolorosa nos pênaltis contra o time francês no ano passado, o Liverpool busca vingança.