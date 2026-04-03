"Não sofri nenhuma lesão nova!" – O goleiro do Liverpool, Alisson, se pronuncia em meio a rumores de que poderia perder a Copa do Mundo com a seleção brasileira

Slot desferiu um duro golpe nas esperanças do Liverpool de conquistar títulos ao confirmar que Alisson não estará disponível para a partida das quartas de final da FA Cup, no sábado, contra o Manchester City, nem para as duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O goleiro da seleção brasileira, que tem enfrentado vários problemas físicos nesta temporada, viu sua recuperação interrompida após um problema surgido durante a vitória nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray.

Em declarações à imprensa antes da viagem ao Etihad, Slot apresentou um prazo sombrio para o retorno do seu goleiro titular. “Ele também não participará dos jogos contra o Paris Saint-Germain”, disse Slot aos repórteres. “Ele ficará fora por mais algum tempo. Esperamos que ele esteja em forma novamente no final da temporada.”