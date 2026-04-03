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"Não sofri nenhuma lesão nova!" – O goleiro do Liverpool, Alisson, se pronuncia em meio a rumores de que poderia perder a Copa do Mundo com a seleção brasileira
Slot confirma que Alisson vai perder os confrontos contra o PSG
Slot desferiu um duro golpe nas esperanças do Liverpool de conquistar títulos ao confirmar que Alisson não estará disponível para a partida das quartas de final da FA Cup, no sábado, contra o Manchester City, nem para as duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O goleiro da seleção brasileira, que tem enfrentado vários problemas físicos nesta temporada, viu sua recuperação interrompida após um problema surgido durante a vitória nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray.
Em declarações à imprensa antes da viagem ao Etihad, Slot apresentou um prazo sombrio para o retorno do seu goleiro titular. “Ele também não participará dos jogos contra o Paris Saint-Germain”, disse Slot aos repórteres. “Ele ficará fora por mais algum tempo. Esperamos que ele esteja em forma novamente no final da temporada.”
Alisson esclarece os receios em relação à Copa do Mundo
Apesar das palavras cautelosas do técnico, Alisson reagiu às notícias que sugeriam que ele teria agravado uma lesão antiga, o que poderia deixá-lo de fora da Copa do Mundo com o Brasil. O goleiro recorreu às redes sociais para tranquilizar os torcedores, afirmando que sua ausência atual é apenas uma continuação de seu plano de reabilitação já em andamento, e não uma nova emergência médica que comprometeria seus planos para o verão.
“Não sofri uma nova lesão!”, afirmou Alisson com firmeza, abordando as crescentes especulações em torno de sua condição física e da recente ausência. O goleiro brasileiro esclareceu sua situação atual, observando: “Estou em fase de tratamento, e o plano é estar em plena condição para jogar até o final de abril!”
Cronograma de retorno de Alisson e impacto na temporada
De acordo com James Pearce, do The Athletic, Alisson espera estar de volta em plena forma até o final de abril. Esse prazo sugere que o goleiro brasileiro estará disponível para as quatro últimas partidas do Liverpool na Premier League, que incluem confrontos decisivos contra Manchester United, Chelsea e Aston Villa.
Além disso, esse cronograma de recuperação coincide com as datas cruciais das semifinais da Liga dos Campeões, em 28/29 de abril e 5/6 de maio, dando um grande impulso aos Reds à medida que entram na fase decisiva da temporada.
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Os desafios da Liga dos Campeões e da FA Cup
O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição na Premier League e enfrenta uma batalha difícil para garantir um lugar entre os quatro primeiros, o que torna suas conquistas na copa mais importantes do que nunca. Os Reds buscam chegar às semifinais da FA Cup pela primeira vez desde 2022, quando chegaram até o fim e levantaram o troféu, mas primeiro precisam superar uma difícil partida das quartas de final no Etihad. Com Giorgi Mamardashvili escalado como reserva, a pressão recairá sobre o georgiano para reproduzir as habilidades de defesa de Alisson.
A frente europeia apresenta um desafio ainda maior, com uma revanche contra o atual campeão, o PSG. Depois de sofrer uma derrota dolorosa nos pênaltis contra o time francês no ano passado, o Liverpool busca vingança.