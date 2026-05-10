“Não sinto medo” - Weston McKennie, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, aceita o nervosismo e a pressão de jogar em casa na Copa do Mundo

Como um dos líderes mais experientes no vestiário da seleção masculina dos EUA, McKennie está assumindo o peso emocional da próxima Copa do Mundo.

Em vez de se esquivar das expectativas de uma nação, o meio-campista acredita que a energia nervosa em torno do evento é um sinal de sua importância.

“Não acho que sinto medo. Sinto frio na barriga, o que é normal”, disse McKennie àFIFA. Ele explicou que esses sentimentos são uma força positiva, afirmando: “Se você não sente frio na barriga, significa que não se importa com o que está fazendo. Sinto que sou um jogador que se destaca sob pressão, gosto de ter essa responsabilidade sobre meus ombros.”