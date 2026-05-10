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“Não sinto medo” - Weston McKennie, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, aceita o nervosismo e a pressão de jogar em casa na Copa do Mundo
Aceitar a ansiedade em vez do medo
Como um dos líderes mais experientes no vestiário da seleção masculina dos EUA, McKennie está assumindo o peso emocional da próxima Copa do Mundo.
Em vez de se esquivar das expectativas de uma nação, o meio-campista acredita que a energia nervosa em torno do evento é um sinal de sua importância.
“Não acho que sinto medo. Sinto frio na barriga, o que é normal”, disse McKennie àFIFA. Ele explicou que esses sentimentos são uma força positiva, afirmando: “Se você não sente frio na barriga, significa que não se importa com o que está fazendo. Sinto que sou um jogador que se destaca sob pressão, gosto de ter essa responsabilidade sobre meus ombros.”
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Transformando a pressão em vantagem em casa
Disputar uma Copa do Mundo em casa traz um nível de atenção que a seleção masculina dos EUA não enfrentava desde 1994, mas McKennie vê o fato de ser anfitriã como uma vantagem competitiva. Ele está convencido de que a energia da torcida americana será o catalisador para o sucesso da equipe, e não um fardo que a sobrecarregue.
McKennie destacou a importância da torcida local, observando: “Acho que a energia dos torcedores pode ser um fator importante para nos ajudar a criar uma atmosfera difícil para o time adversário. Os torcedores têm muito mais influência no jogo do que provavelmente imaginam. Tê-los ao nosso lado, nos apoiando, mesmo nos momentos difíceis ou quando o jogo não está indo a nosso favor, é muito importante.”
Crescimento e amadurecimento desde o Catar 2022
Ao refletir sobre a trajetória desde o último torneio no Catar em 2022, McKennie destaca a maior maturidade da “Geração de Ouro”. Com muitos jogadores atuando regularmente em grandes clubes europeus, o jogador de 25 anos considera que o nível tático e mental do grupo atingiu um novo patamar.
O astro da Juventus observou que a experiência adquirida na Liga dos Campeões e nas disputas do campeonato nacional de primeira divisão tem sido inestimável. “Não somos mais a equipe jovem e inexperiente”, sugeriu McKennie.
“A primeira no Catar foi um sonho que se tornou realidade, porque você cresceu querendo jogar uma Copa do Mundo e representando a sua seleção nacional, e nunca imagina, quando criança, que vai estar naquele palco. E então, poder fazer isso em casa será uma experiência muito legal, com certeza.”
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O efeito Pochettino
A chegada de Mauricio Pochettino trouxe um novo nível de intensidade ao elenco da Seleção Masculina dos Estados Unidos, segundo McKennie. O meio-campista revelou que o ex-técnico do Tottenham e do Chelsea acabou com a complacência no grupo, deixando claro que a reputação por si só não garante uma vaga no time titular.
“Acho que o técnico chegou com muita energia”, explicou McKennie. “Sinto que há muito mais oportunidades para vários jogadores, e acho que ninguém pode se sentir 100% seguro em sua posição. Acho que isso é algo que ele trouxe: um grupo de jogadores muito competitivo, em que, se você quer jogar, precisa mostrar por quê.”