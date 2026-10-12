Italy Photo Press
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“Não seremos amigos!”: Manuel Akanji faz revelação ousada sobre Yann Sommer antes de confronto no San Siro
Akanji mira vitória europeia crucial no San Siro
O zagueiro Manuel Akanji, da Inter de Milão, conversou com jornalistas no Inter Training Centre antes do confronto com o Club Brugge pela segunda rodada da Champions League da Uefa. A Inter recebe a equipe belga no San Siro em busca da primeira vitória em competição europeia na temporada, após perder para o Real Madrid na rodada de abertura.
Akanji destacou a importância de terminar entre os oito primeiros na nova fase de liga para garantir a classificação direta ao mata-mata.
O zagueiro suíço afirmou que o elenco deve se concentrar apenas no jogo de terça-feira antes de pensar nos próximos compromissos europeus.
- Geisser
Amizade com Yann Sommer fica em pausa
Akanji revelou que trocou mensagens recentemente com o goleiro do Club Brugge, Yann Sommer, que passou três temporadas na Inter antes de se transferir para a Bélgica. “Falei com ele há dois dias. Durante os 90 minutos de amanhã, não seremos amigos, mas é assim que o futebol funciona”, afirmou Akanji.
“Yann continua sendo um bom amigo, mas amanhã a única coisa que importará para nós será vencer a partida.”
“Acho que estamos bem como equipe. No campeonato, empatamos apenas uma partida e vencemos as outras. Nossa única derrota na temporada foi contra o Real Madrid.”
Rodízio do elenco e foco no Manchester City
Ao comentar a ótima fase da Inter nas competições nacionais e a profundidade do elenco, Akanji destacou como o rodízio tem mantido o alto nível de desempenho em todas as competições. "Fizemos algumas mudanças e rodamos o elenco no fim de semana, mas quem jogou foi muito bem, e conseguimos a vitória", explicou Akanji.
"É importante que todos estejam em ótima forma para que possam contribuir."
Questionado sobre seu ex-clube, o Manchester City, Akanji acrescentou: "Mantenho contato com meus amigos no City, mas meu foco está totalmente na Inter, nos jogos que temos pela frente e nos nossos objetivos."
- SOPA Images
Abordagem de um jogo por vez na Europa
Agora em sua segunda temporada na Inter, Akanji segue confiante nos rumos do clube após conquistar dois títulos nacionais na temporada passada. Embora as projeções indiquem que 16 pontos possam garantir uma vaga entre os oito primeiros, o defensor rejeitou a ideia de tratar a partida como um confronto de alta pressão.
“Não quero encarar a partida dessa forma”, concluiu Akanji.
“Ainda temos mais seis jogos no grupo, então não posso dizer que seja uma partida de vida ou morte, mas queremos vencer diante da nossa torcida.”
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