Antes da chegada do empresário do jogador à concentração, a reunião que juntou Al-Aqidi ao técnico Ange Postecoglou já havia definido todo o cenário.

Al-Aqidi perguntou diretamente ao seu treinador sobre a avaliação técnica que fazia dele, e este lhe garantiu que era um goleiro diferenciado e que sua presença era importante para a equipe. Mas o jogador não se contentou com isso, e pediu uma resposta clara sobre o seu futuro, após anos de promessas que não se concretizaram.

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Al-Aqidi deixou claro que não recusa a concorrência, e que aceita ficar no banco de reservas caso o outro goleiro seja melhor do que ele, mas se recusa a se tornar a segunda opção diante de um nível equivalente ou até mesmo quando a vantagem for a seu favor.

A resposta de Ange foi categórica, ao afirmar que não podia dar quaisquer garantias, e que pretendia aplicar a política de rodízio entre Al-Aqidi e o brasileiro Bento, até definir mais adiante quem seria o goleiro titular.

Para Al-Aqidi, essa resposta não foi suficiente, e a reunião chegou ao fim, mas a mensagem estava clara: o jogador não aceitaria a repetição do mesmo cenário. Daí começou a jornada de saída, que terminou com sua transferência para o Al-Fateh, encerrando uma das histórias mais empolgantes do mercado da bola saudita neste verão.