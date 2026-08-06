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Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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"Não serei reserva": os bastidores de uma reunião secreta que encerrou a relação entre Al-Nassr e Al-Aqidi!

N. Alaqidi
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Choque avassalador

A saída de Nawaf Al-Aqidi do Al-Nassr rumo ao Al-Fateh não foi apenas uma transferência comum, mas sim o fim de uma longa história de promessas e espera, que terminou com uma reunião decisiva que mudou o futuro do goleiro internacional.

 E entre o desejo da diretoria de renovar o elenco, as tentativas dos intermediários de mantê-lo e a firmeza do jogador em sua posição, veio o encontro que o reuniu com o técnico australiano Ange Postecoglou para escrever o capítulo final da relação.

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  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Acordo tripartite que encerrou a negociação

    As negociações terminaram com pleno acordo entre Al-Nassr, Al-Fateh e Nawaf Al-Aqidi sobre a transferência do goleiro para as fileiras do Al-Fateh durante a janela de transferências de verão, em um negócio que não se limitou apenas à contrapartida financeira.

    De acordo com os detalhes mencionados pelo jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel, o Al-Nassr recebeu uma quantia em dinheiro, além da transferência do lateral-direito Saeed Baatiyah e do goleiro Abdulhadi Al-Alwan, com o clube mantendo uma porcentagem do valor de uma futura venda de Al-Aqidi, em um passo que garante ao clube se beneficiar de qualquer nova transferência do jogador nos próximos anos.

    Dessa forma, o Al-Nassr encerrou um dos casos mais complexos do mercado de transferências, depois de temer perder o goleiro de graça com a aproximação de sua entrada no período de livre negociação.

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  • Da renovação à decisão de venda

    O paradoxo é que a relação entre as duas partes não começou tensa; pelo contrário, havia um desejo mútuo de renovar o contrato, e os aspectos financeiros também não representavam uma crise real.

    Os bastidores indicam que o príncipe Faisal bin Turki entrou em contato com Nawaf Al-Aqidi e seu agente, Mishaal Al-Safaai, e afirmou estar disposto a cobrir qualquer diferença financeira caso a proposta do Al-Nassr não fosse adequada, na tentativa de manter o goleiro no clube.

    No entanto, com o passar do tempo, a postura da diretoria mudou, e passou-se a considerar seriamente a venda do contrato do jogador, por temor de que ele saísse de graça poucos meses depois, o que levou várias figuras ligadas ao Al-Nassr, com destaque para Talal Al-Rashid, a intervir e aproximar os pontos de vista, chegando inclusive a convencer o agente do jogador a viajar até o centro de treinamento da equipe em Portugal para concluir os trâmites da renovação.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Reunião decisiva mudou tudo

    Antes da chegada do empresário do jogador à concentração, a reunião que juntou Al-Aqidi ao técnico Ange Postecoglou já havia definido todo o cenário.

    Al-Aqidi perguntou diretamente ao seu treinador sobre a avaliação técnica que fazia dele, e este lhe garantiu que era um goleiro diferenciado e que sua presença era importante para a equipe. Mas o jogador não se contentou com isso, e pediu uma resposta clara sobre o seu futuro, após anos de promessas que não se concretizaram.

    Leia também: Do topo ao fundo do poço: Inzaghi coloca o Al-Hilal na aposta mais difícil!

    Al-Aqidi deixou claro que não recusa a concorrência, e que aceita ficar no banco de reservas caso o outro goleiro seja melhor do que ele, mas se recusa a se tornar a segunda opção diante de um nível equivalente ou até mesmo quando a vantagem for a seu favor.

    A resposta de Ange foi categórica, ao afirmar que não podia dar quaisquer garantias, e que pretendia aplicar a política de rodízio entre Al-Aqidi e o brasileiro Bento, até definir mais adiante quem seria o goleiro titular.

    Para Al-Aqidi, essa resposta não foi suficiente, e a reunião chegou ao fim, mas a mensagem estava clara: o jogador não aceitaria a repetição do mesmo cenário. Daí começou a jornada de saída, que terminou com sua transferência para o Al-Fateh, encerrando uma das histórias mais empolgantes do mercado da bola saudita neste verão.

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