Scaloni compartilhou uma reflexão comovente sobre a iminente aposentadoria de Lionel Messi da seleção, reconhecendo o enorme vazio que o vencedor de oito Bolas de Ouro deixará. Após uma vitória contundente por 7 a 0 sobre Burkina Faso, o foco mudou imediatamente para a despedida final de Messi, marcada para o amistoso de terça-feira contra o Benin. Scaloni, que levou o astro aos títulos da Copa América e da Copa do Mundo, admitiu que a dinâmica da equipe está prestes a mudar de forma permanente.

“Agora só resta nostalgia, já que ele não estará lá”, explicou Scaloni, em declaração reproduzida pelo La Nacion. "Não se trata mais apenas do futebol; temos que seguir jogando. Mas a sensação de tê-lo em campo é única. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem: o que ele transmite em um campo de futebol. Para todos: para o adversário, para o companheiro, para o torcedor rival, para o seu próprio. Não vi isso em ninguém mais. É disso que vamos sentir mais falta. A seleção argentina vai continuar existindo, mas, logicamente, não será a mesma."