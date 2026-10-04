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'Não será a mesma coisa' - Lionel Scaloni faz admissão honesta sobre a Argentina antes da emocionante despedida de Lionel Messi
O fim de uma era para a Argentina
Scaloni compartilhou uma reflexão comovente sobre a iminente aposentadoria de Lionel Messi da seleção, reconhecendo o enorme vazio que o vencedor de oito Bolas de Ouro deixará. Após uma vitória contundente por 7 a 0 sobre Burkina Faso, o foco mudou imediatamente para a despedida final de Messi, marcada para o amistoso de terça-feira contra o Benin. Scaloni, que levou o astro aos títulos da Copa América e da Copa do Mundo, admitiu que a dinâmica da equipe está prestes a mudar de forma permanente.
“Agora só resta nostalgia, já que ele não estará lá”, explicou Scaloni, em declaração reproduzida pelo La Nacion. "Não se trata mais apenas do futebol; temos que seguir jogando. Mas a sensação de tê-lo em campo é única. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem: o que ele transmite em um campo de futebol. Para todos: para o adversário, para o companheiro, para o torcedor rival, para o seu próprio. Não vi isso em ninguém mais. É disso que vamos sentir mais falta. A seleção argentina vai continuar existindo, mas, logicamente, não será a mesma."
- AFP
Estabelecendo o padrão a portas fechadas
Além de suas compilações de melhores momentos de tirar o fôlego e de seus momentos mágicos em campo, Lionel Scaloni enfatiza que o legado máximo de Messi para as futuras gerações de jogadores argentinos é definido por sua ética de trabalho de elite nos bastidores. Messi estabelece um precedente extraordinário por meio de seu compromisso incansável, apresentando-se de forma consistente para representar sua seleção nacional mesmo quando a classificação já está garantida ou sua presença não é estritamente necessária.
"Ele é um exemplo incrível: o primeiro a chegar, o último a sair, como se cuida, como encara cada jogo. Dá para ver que ele é um fenômeno só pela forma como joga, mas há coisas por trás que os companheiros veem, e ele é o melhor exemplo que pode haver. Ele deixou, ou está deixando, porque ainda tem mais um jogo, algo incomparável", observou Scaloni.
Histeria sem precedentes por ingressos
O duelo de terça-feira no Estadio Monumental serve como uma grande homenagem ao lendário capitão, ao lado do grupo principal de jogadores que conquistou o mundo no Qatar 2022. A histeria em torno da procura por ingressos atingiu níveis sem precedentes, com Scaloni revelando a dimensão da quantidade de torcedores desesperados para ver Messi com a camisa da seleção uma última vez em casa.
"Se houvesse cinco estádios Monumental, eles estariam lotados", admitiu o técnico. "Recebi mensagens de todos os lugares e não estou conseguindo acompanhar para dizer às pessoas o quão difícil é conseguir ingressos."
"Imagino, antes de tudo, emoção de todos, inclusive do Leo, claro. A partir do momento em que ele entrar em campo no Monumental, será um dia inesquecível para todos. Sou grato por fazer parte disso. Será o dia dele, o dia dos companheiros de equipe dele, o dia daqueles que lhe deram a maior alegria no futebol e que merecem isso."
- Getty Images Sport
Compromisso com a função de técnico
As especulações sobre o futuro do próprio Scaloni seguem circulando, mas o treinador insistiu que continua motivado pela energia do cargo, e não pela pressão externa. Ele citou o falecido Alejandro Sabella e Carlos Bilardo ao falar sobre o peso da função, enfatizando a necessidade de ter uma vida equilibrada para não ser consumido pelas exigências do cargo de técnico da Argentina.
"Ninguém está apontando uma arma para a minha cabeça para que eu continue. Levo muito em conta o que o Carlos [Bilardo] disse na época e também uma conversa com a esposa de Alejandro Sabella", revelou Scaloni. "É muito importante viver, porque esse cargo exige muita responsabilidade, mas eu continuo vivendo a minha vida. É a única forma de isso não me consumir; caso contrário, sou um escravo."
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