“Não senti nada” – Declan Rice minimiza as preocupações com a altitude depois de ajudar a Inglaterra a conquistar a “melhor vitória fora de casa” no Estádio Azteca, no México, e garantir um confronto nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega

A Inglaterra conquistou o que muitos estão chamando de seu melhor resultado de “jogo fora de casa” de todos os tempos, silenciando mais de 80 mil torcedores apaixonados no Estádio Azteca. Apesar da atmosfera intimidadora e do desafio fisiológico de jogar a quase 2.200 metros acima do nível do mar, os jogadores de Thomas Tuchel demonstraram uma determinação incrível para conter a reação vigorosa do México. Dois gols de Jude Bellingham em apenas 98 segundos deram o tom para uma noite de grande drama na capital.

Embora os anfitriões tenham jogado com um a mais durante grande parte do segundo tempo, a organização defensiva da Inglaterra se manteve firme o suficiente para garantir a vitória. Rice foi particularmente impressionante, cobrindo uma área enorme apesar das condições que muitos temiam que prejudicassem a seleção europeia.