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“Não senti nada” – Declan Rice minimiza as preocupações com a altitude depois de ajudar a Inglaterra a conquistar a “melhor vitória fora de casa” no Estádio Azteca, no México, e garantir um confronto nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega
Os Três Leões conquistam o Azteca
A Inglaterra conquistou o que muitos estão chamando de seu melhor resultado de “jogo fora de casa” de todos os tempos, silenciando mais de 80 mil torcedores apaixonados no Estádio Azteca. Apesar da atmosfera intimidadora e do desafio fisiológico de jogar a quase 2.200 metros acima do nível do mar, os jogadores de Thomas Tuchel demonstraram uma determinação incrível para conter a reação vigorosa do México. Dois gols de Jude Bellingham em apenas 98 segundos deram o tom para uma noite de grande drama na capital.
Embora os anfitriões tenham jogado com um a mais durante grande parte do segundo tempo, a organização defensiva da Inglaterra se manteve firme o suficiente para garantir a vitória. Rice foi particularmente impressionante, cobrindo uma área enorme apesar das condições que muitos temiam que prejudicassem a seleção europeia.
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Rice descarta o fator altitude
O jogador do Arsenal descreveu a experiência como o ponto alto de sua carreira internacional até o momento, descartando as preocupações pré-jogo sobre os efeitos da altitude da Cidade do México no desempenho da seleção. Rice não hesitou em abordar os desafios ambientais que muitos esperavam que prejudicassem os Três Leões.
“Acho que esse foi provavelmente o melhor resultado da Inglaterra que já vivi, provavelmente a melhor partida fora de casa que já disputei vestindo a camisa da Inglaterra. [Foi] tudo o que eu esperava e foi simplesmente uma noite incrível. Fiquei surpreso, a altitude não foi tão... falou-se muito sobre isso e, para ser sincero, no treino de ontem senti um pouco, mas hoje não senti tanto assim”, disse Rice àBBC Sport.
Elogiando o jogo coletivo da equipe
Além dos desafios ambientais, a Inglaterra tinha a missão de derrotar uma seleção mexicana que mantinha uma impressionante sequência de invencibilidade em casa. Essa foi a terceira derrota do México em partidas oficiais no Azteca, inaugurado em 1966, após duas derrotas por 2 a 1 nas eliminatórias da Copa do Mundo: para a Costa Rica em 2001 e para Honduras em 2013. Rice foi efusivo em seus elogios ao esforço coletivo da equipe e à atmosfera criada durante a partida das oitavas de final.
“Sabíamos que eles eram uma boa equipe; acho que não perdiam há 80 jogos ou algo assim. Então, sabíamos que seria difícil, mas acreditávamos que o que tínhamos no elenco, todos os 26 jogadores, era bom o suficiente para vencê-los. No final, mostramos um lado diferente de nós que muitas pessoas provavelmente achavam que não tínhamos”, disse Rice.
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Confronto nas quartas de final contra Haaland e a Noruega
Para a Inglaterra, a vitória serve como uma redenção parcial dos fantasmas históricos no Azteca, incluindo o incidente da “Mão de Deus” há 40 anos. A recompensa pela coragem da Inglaterra é uma viagem a Miami para um confronto nas quartas de final contra a Noruega. Os noruegueses garantiram sua própria classificação para as quartas de final graças ao desempenho heroico de Erling Haaland contra o Brasil, preparando o terreno para um grande confronto europeu em solo americano. Com Jarell Quansah suspenso e a pressão aumentando, os Três Leões precisam manter a inteligência defensiva e a determinação demonstradas na Cidade do México se quiserem manter viva a busca pelo primeiro título da Copa do Mundo desde 1966.
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