“Não seja tão infantil” – Lionel Messi é criticado por tentativa “ridícula” de fazer com que Marc Cucurella fosse expulso durante a vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo no MetLife Stadium foi marcada por polêmicas, à medida que as tensões aumentavam após uma série de decisões arbitrais contestadas. A Argentina ficou com apenas 10 jogadores em campo quando Fernández recebeu o segundo cartão amarelo por uma entrada imprudente em Pau Cubarsi.

Pouco depois, Cucurella se envolveu em uma discussão acalorada com Messi. O capitão da Argentina recorreu imediatamente aos árbitros, aparentemente buscando uma punição contra o zagueiro do Real Madrid.

De acordo com o regulamento da Copa do Mundo de 2026, os jogadores correm o risco de sofrer punições severas, incluindo cartão vermelho, se se comunicarem com adversários enquanto escondem deliberadamente a boca. A regra já havia resultado na expulsão de Miguel Almirón no início da competição, o que levou a especulações de que Messi esperava que a mesma sanção fosse aplicada a Cucurella.