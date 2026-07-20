AFP
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“Não seja tão infantil” – Lionel Messi é criticado por tentativa “ridícula” de fazer com que Marc Cucurella fosse expulso durante a vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo
Messi pede que Cucurella seja punido
A final da Copa do Mundo no MetLife Stadium foi marcada por polêmicas, à medida que as tensões aumentavam após uma série de decisões arbitrais contestadas. A Argentina ficou com apenas 10 jogadores em campo quando Fernández recebeu o segundo cartão amarelo por uma entrada imprudente em Pau Cubarsi.
Pouco depois, Cucurella se envolveu em uma discussão acalorada com Messi. O capitão da Argentina recorreu imediatamente aos árbitros, aparentemente buscando uma punição contra o zagueiro do Real Madrid.
De acordo com o regulamento da Copa do Mundo de 2026, os jogadores correm o risco de sofrer punições severas, incluindo cartão vermelho, se se comunicarem com adversários enquanto escondem deliberadamente a boca. A regra já havia resultado na expulsão de Miguel Almirón no início da competição, o que levou a especulações de que Messi esperava que a mesma sanção fosse aplicada a Cucurella.
- Getty Images Sport
Dixon condena as ações de Messi
O incidente provocou uma forte reação do co-comentarista da ITV e ex-zagueiro do Arsenal, Dixon. Falando durante a transmissão ao vivo, Dixon criticou a reclamação de Messi e questionou por que um jogador de seu calibre tentaria influenciar o árbitro dessa maneira.
“O jogo já está perdido se você está recebendo cartões amarelos e vermelhos por isso, só para fazer com que alguém seja expulso”, disse Dixon. “Você não deveria ser tão infantil a ponto de tentar fazer com que alguém seja expulso por isso; é ridículo.”
A Espanha acabou saindo vitoriosa
Apesar da polêmica, a La Roja acabou conquistando o maior título do futebol com uma vitória apertada por 1 a 0. O reserva Ferran Torres marcou o gol decisivo na prorrogação, aos 106 minutos, garantindo o segundo título mundial da Espanha.
Após o apito final, a polêmica voltou a surgir depois que Leandro Paredes se envolveu em uma briga com Eric Garcia e Gavi, o que resultou no cartão vermelho dado ao meio-campista do Boca Juniors pelo árbitro.
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O que vem por aí para a Espanha?
Apesar do sucesso como campeões mundiais, a seleção comandada por Luis de la Fuente espera claramente manter sua excelente fase em futuros torneios internacionais. Antes da Euro 2028, a equipe disputará a Liga das Nações da UEFA, onde está no Grupo C ao lado da Croácia, da Inglaterra e da Tchequia.
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