“Não sei se vamos conseguir” - Erling Haaland afirma que a Noruega tem apenas uma chance “muito pequena” de vencer o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Noruega garantiu sua vaga após uma vitória dramática por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim nas oitavas de final. Haaland foi mais uma vez o herói, marcando o gol decisivo aos 86 minutos, após receber um passe de Patrick Berg. No entanto, em vez de se deleitar com a glória da classificação, o prolífico atacante foi rápido em moderar as expectativas em relação ao próximo adversário.

Em entrevista às câmeras de TV logo após o apito final, Haaland adotou um tom cauteloso ao falar sobre o desafio que está por vir. “Vamos para as oitavas de final, onde haverá times excelentes. Não vai ser fácil, temos que ser realistas. Não sei se vamos conseguir. Nos preparamos bastante e continuamos muito bem preparados”, disse ele. Quando questionado especificamente sobre como avaliava as chances da Noruega de eliminar o Brasil, Haaland respondeu sem rodeios: “Uh... muito pequenas.”