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“Não sei se vamos conseguir” - Erling Haaland afirma que a Noruega tem apenas uma chance “muito pequena” de vencer o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
A visão realista de Haaland para a fase eliminatória
A Noruega garantiu sua vaga após uma vitória dramática por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim nas oitavas de final. Haaland foi mais uma vez o herói, marcando o gol decisivo aos 86 minutos, após receber um passe de Patrick Berg. No entanto, em vez de se deleitar com a glória da classificação, o prolífico atacante foi rápido em moderar as expectativas em relação ao próximo adversário.
Em entrevista às câmeras de TV logo após o apito final, Haaland adotou um tom cauteloso ao falar sobre o desafio que está por vir. “Vamos para as oitavas de final, onde haverá times excelentes. Não vai ser fácil, temos que ser realistas. Não sei se vamos conseguir. Nos preparamos bastante e continuamos muito bem preparados”, disse ele. Quando questionado especificamente sobre como avaliava as chances da Noruega de eliminar o Brasil, Haaland respondeu sem rodeios: “Uh... muito pequenas.”
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Na briga pela Chuteira de Ouro, atrás de Messi e Mbappé
O craque do Manchester City está tendo um excelente desempenho no torneio, provando que sua forma no clube se traduz perfeitamente no cenário mundial. Seu gol da vitória contra a Costa do Marfim foi o quinto na competição, colocando-o a apenas um gol atrás de Lionel Messi e Kylian Mbappé na disputa pela Chuteira de Ouro. A eficiência de Haaland é particularmente impressionante, considerando sua falta de experiência anterior em Copas do Mundo.
Estatisticamente, Haaland continua atuando em um nível raramente visto no futebol internacional. Ele já alcançou 60 gols em apenas 53 partidas pela seleção, tornando-se o jogador em atividade que mais rapidamente atingiu esse marco. Para se ter uma ideia, Mbappé precisou de 100 partidas pela seleção para chegar a 60 gols, enquanto Messi precisou de 122.
Odegaard apresenta uma visão mais otimista
Enquanto Haaland assumia o papel de realista, o capitão da Noruega, Martin Odegaard, mostrou-se um pouco mais otimista em relação às perspectivas da equipe. O meia do Arsenal, que atuou como mestre de cerimônias durante as comemorações pós-jogo ao liderar a torcida no “aplausos vikingo”, acredita que a natureza imprevisível do torneio pode jogar a favor da equipe. Odegaard incentivou seus companheiros a abraçarem o papel de azarões.
“Será uma partida difícil, mas no futebol tudo é possível. Queremos continuar sonhando, continuar nos divertindo, vamos tentar. Veremos por quanto tempo conseguiremos continuar sonhando. Vamos nos preparar bem e aproveitar o momento”, disse Odegaard aos repórteres na zona mista.
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Reconhecendo os pontos fortes do Brasil
Odegaard reconheceu a qualidade individual dos jogadores da seleção brasileira, destacando sua familiaridade com os companheiros de clube Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães: “Eles têm uma ótima equipe, vários jogadores excelentes; eu os conheço do Arsenal, são jogadores de alto nível.”
A Noruega e o Brasil se enfrentarão no Estádio de Nova York/Nova Jersey no domingo.