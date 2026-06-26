Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, alertou para a força do Marrocos, seu próximo adversário, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Holanda terá um confronto acirrado contra o Marrocos, depois que a seleção dos Moinhos liderou o Grupo 6 com pontuação máxima (9 pontos), enquanto a seleção dos Leões do Atlântico ficou em segundo lugar no Grupo 3, com 7 pontos.

A agência de notícias Reuters divulgou as declarações de Koeman durante a coletiva de imprensa, após a vitória por 3 a 1 sobre a Tunísia na última partida da fase de grupos.

Koman afirmou que seu foco já está voltado para o confronto contra o Marrocos na cidade de Monterrey, no México, ressaltando que qualquer conversa sobre um caminho fácil no torneio não tem lugar neste momento.

Ele acrescentou: “Não tenho certeza se somos os favoritos para vencer o Marrocos. Precisamos nos preparar bem, pois será um grande jogo”.

Koman continuou: “O Marrocos é uma boa seleção, tem muita qualidade e consegue marcar gols com facilidade”.