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“Não sei se somos os favoritos”... Coman faz uma declaração polêmica antes do confronto contra o Marrocos

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Não tenho certeza se somos os favoritos para vencer o Marrocos

Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, alertou para a força do Marrocos, seu próximo adversário, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Holanda terá um confronto acirrado contra o Marrocos, depois que a seleção dos Moinhos liderou o Grupo 6 com pontuação máxima (9 pontos), enquanto a seleção dos Leões do Atlântico ficou em segundo lugar no Grupo 3, com 7 pontos.

A agência de notícias Reuters divulgou as declarações de Koeman durante a coletiva de imprensa, após a vitória por 3 a 1 sobre a Tunísia na última partida da fase de grupos.

Koman afirmou que seu foco já está voltado para o confronto contra o Marrocos na cidade de Monterrey, no México, ressaltando que qualquer conversa sobre um caminho fácil no torneio não tem lugar neste momento.

Ele acrescentou: “Não tenho certeza se somos os favoritos para vencer o Marrocos. Precisamos nos preparar bem, pois será um grande jogo”.

Koman continuou: “O Marrocos é uma boa seleção, tem muita qualidade e consegue marcar gols com facilidade”.

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    Estamos prestes a enfrentar nosso verdadeiro desafio

    Ronald Koeman se recusou a comentar sobre o que pode esperar a seleção de seu país após o confronto contra o Marrocos.

    Ele destacou: “Não acho que estejamos em uma situação que nos permita pensar nisso agora. Estamos prestes a enfrentar nosso verdadeiro desafio, e é para isso que vamos nos preparar”.

    Apesar da confortável classificação da Holanda para as oitavas de final, melhorar o desempenho defensivo continua sendo a principal prioridade de Koeman, depois que sua equipe sofreu gols pela sétima partida consecutiva.

    Ele disse: “Estamos realmente atentos a isso. Um ou dois jogadores não estão na posição correta, e os espaços não estão sendo fechados como deveriam; essas são as questões que discutiremos com os jogadores”.

    Apesar disso, o técnico fez questão de colocar a questão em seu devido contexto, destacando o poder ofensivo de sua equipe.

    Ele acrescentou: “Levar um gol faz parte do futebol; por outro lado, também marcamos 10 gols em 3 partidas”.

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