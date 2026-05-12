O resultado gerou debate entre torcedores e comentaristas, com alguns questionando como um jogador com relativamente poucas partidas como titular poderia conquistar o principal prêmio individual do campeonato. Em declarações na zona mista após a cerimônia, Dembélé reconheceu a discussão em torno de sua vitória, mas insistiu que aproveitou ao máximo os minutos em que esteve em campo.

"As percepções mudaram porque sou o atual vencedor da Bola de Ouro", disse ele, conforme citado pelo Foot Mercato. "E sim, tive alguns contratempos físicos. Não tive muito tempo de jogo, mas sempre que entrei em campo, tentei estar presente para a equipe. Foi o que aconteceu contra o Marselha e contra o Lille, onde tentei ajudar a equipe. Não sei se meu tempo vale o dobro, mas estou feliz que os jogadores tenham votado em mim.”



