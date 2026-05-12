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"Não sei se o meu tempo conta em dobro" - Ousmane Dembélé supera Vitinha e Mason Greenwood e leva o prêmio de Jogador do Ano da Ligue 1, apesar de ter sido titular em apenas NOVE partidas pelo PSG nesta temporada
Dembélé ganha prêmio apesar do número reduzido de partidas como titular
Dembélé defendeu sua escolha como Jogador do Ano da Ligue 1 na temporada 2025-26, apesar das poucas oportunidades como titular nesta temporada. O ponta do PSG foi titular em apenas nove partidas do campeonato, mas mesmo assim conquistou a maior honraria individual. Dembele ficou à frente de uma lista de finalistas de peso, que incluía seus companheiros de equipe do PSG, Vitinha e Nuno Mendes, além do atacante do Marselha, Greenwood, e de Florian Thauvin. O prêmio marca o segundo ano consecutivo em que ele conquista o título.
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Dembélé responde às críticas
O resultado gerou debate entre torcedores e comentaristas, com alguns questionando como um jogador com relativamente poucas partidas como titular poderia conquistar o principal prêmio individual do campeonato. Em declarações na zona mista após a cerimônia, Dembélé reconheceu a discussão em torno de sua vitória, mas insistiu que aproveitou ao máximo os minutos em que esteve em campo.
"As percepções mudaram porque sou o atual vencedor da Bola de Ouro", disse ele, conforme citado pelo Foot Mercato. "E sim, tive alguns contratempos físicos. Não tive muito tempo de jogo, mas sempre que entrei em campo, tentei estar presente para a equipe. Foi o que aconteceu contra o Marselha e contra o Lille, onde tentei ajudar a equipe. Não sei se meu tempo vale o dobro, mas estou feliz que os jogadores tenham votado em mim.”
Piadas com o Vitinha
O craque do PSG também compartilhou um momento descontraído com o companheiro de equipe Vitinha durante a cerimônia. Ao elogiar o desempenho do meio-campista, Dembélé sugeriu, em tom de brincadeira, que a falta de gols poderia ter prejudicado o jogador.
Segundo a RMC Sport, ele disse: “Queria agradecer a toda a minha família, à comissão técnica, ao presidente e ao técnico Luis Enrique. Tenho sorte de ter um técnico assim; ele é excepcional. E ao Vitinha também, porque ele me pediu para fazer uma pequena homenagem a ele. É um companheiro de equipe excepcional, acho que ele merecia esse troféu, mas com um gol.”
Vitinha então respondeu à brincadeira, dizendo: “Ele mereceu. Ele é o vencedor da Bola de Ouro, é o melhor jogador do nosso campeonato. Resolvam logo isso, senão ele [Dembélé] vai suar demais. Pode ser um tormento para ele.”
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Grande impacto, apesar do tempo de jogo limitado
Apesar do debate em torno de seu tempo de jogo, o desempenho de Dembélé ao longo da temporada continuou impressionante. Em 20 partidas na Ligue 1, o ponta marcou dez gols e deu seis assistências. Sua influência tornou-se particularmente importante durante a segunda metade da campanha, à medida que o PSG avançava para garantir mais um título do campeonato. A capacidade de Dembélé de protagonizar momentos decisivos em jogos importantes ajudou a reforçar sua candidatura entre os eleitores.
Além disso, outra estrela do PSG, Desire Doue, também conquistou o prêmio de Jovem Jogador da Temporada da Ligue 1 para 2025-26. O ponta de 20 anos do PSG garantiu o prêmio pelo segundo ano consecutivo após uma campanha brilhante, superando indicados como João Neves e Warren Zaïre-Emery.