Após a derrota por 0 a 2 na partida de volta das quartas de final contra o Paris Saint-Germain, Hamann criticou o fato de Slot ter escalado o centroavante Alexander Isak, que acabara de retornar de uma fratura na tíbia, no ataque, e, em vez disso, ter deixado Cody Gakpo e Mohamed Salah inicialmente no banco.
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"Não sei se já aconteceu algo assim antes": uma decisão do técnico do Liverpool, Arne Slot, na eliminação da Liga dos Campeões contra o PSG causa espanto
"Se ele fica três meses sem jogar e depois entra contra o melhor time da Europa. É aí que ele deve jogar", questionou Hamann na Sky sobre a escalação de Isak no time titular, que ficou fora dos gramados do final de dezembro até o início de abril e só havia feito sua volta na semana passada, com uma breve participação na partida de ida em Paris (0 a 2).
“E ele (Slot, nota do editor) não quer colocá-lo como reserva, porque assim ele talvez não consiga jogar a prorrogação”, o ex-jogador da seleção alemã também não conseguiu entender a explicação de Slot para a decisão. “Tenho que dizer com toda a sinceridade: sempre tive o maior respeito por esse homem, mas nunca ouvi nada parecido. Não sei se já aconteceu algo assim antes. Provavelmente sim, mas não na Liga dos Campeões.”
Slot explicou que decidiu escalar Isak desde o início porque não queria usá-lo como curinga e o sueco poderia ficar sem forças em uma possível prorrogação. “Mas jogar 45 minutos e ver no intervalo como ele se sente, se ele aguenta mais cinco a dez minutos, essa era uma possibilidade”, disse Slot.
- AFP
Crítica severa ao técnico do Liverpool, Arne Slot: Alexander Isak "inexistente"
Slot defendeu sua decisão de escalar Isak, entre outras coisas, alegando que o atacante de 26 anos “esteve duas vezes perto de marcar um gol”. Numa dessas oportunidades, quando foi impedido pelo goleiro do PSG, Matvey Safonov, Isak, no entanto, estava em posição de impedimento. “Ele estava pronto. Se eu tivesse a impressão de que ele não estava pronto, ele não teria jogado”, enfatizou Slot.
Isak, pelo qual o Liverpool pagou 145 milhões de euros de transferência ao Newcastle United no verão passado, ainda não conseguiu atender às altas expectativas em Anfield Road, tendo marcado apenas três gols em 19 partidas até o momento. Contra o PSG, ele foi substituído no intervalo, dando lugar a Cody Gakpo.
O holandês “fez mais nos primeiros cinco minutos do que Isak em todo o primeiro tempo anterior”, criticou Stephen Warnock, outro ex-jogador do Liverpool, ao lado de Stephen Warnock na BBC, a escalação de Slot. Isak “não está nem perto de estar em forma” e na noite de terça-feira em Anfield Road “foi inexistente”, explicou Warnock. “E ele (Slot, nota do editor) acha que pode colocá-lo contra o PSG, no maior jogo da temporada contra o melhor time da Europa, e esperar um bom desempenho dele em 45 minutos?”, questionou o jogador de 44 anos, de forma eloquente.
O Liverpool não consegue mais se recuperar contra o PSG — agora, toda a atenção está voltada para a final da Premier League
Depois de o Liverpool ter sido claramente superado na partida de ida em Paris e ter perdido por 2 a 0, era preciso uma reviravolta em Anfield Road. Após cerca de meia hora, Virgil van Dijk teve uma grande chance de abrir o placar, o que poderia ter colocado o jogo no caminho certo do ponto de vista dos ingleses. No entanto, o capitão do PSG, Marquinhos, impediu com uma defesa espetacular que van Dijk empurrasse a bola para dentro do gol.
No final, o Paris não só manteve a vantagem até o apito final, como também venceu fora de casa por 2 a 0, graças a dois gols de Ousmane Dembélé. Para Slot, que já vinha enfrentando cada vez mais pressão apesar de ter conquistado o título do campeonato inglês na temporada anterior, a situação pode agora ficar bastante complicada. É questionável se o técnico de 47 anos terá futuro no Liverpool além desta temporada.
Na parte restante da temporada atual, após a eliminação da Liga dos Campeões, o objetivo de Slot agora é se classificar novamente para a competição. Como quinto colocado na tabela, o Liverpool se beneficia do fato de que a Premier League já garantiu uma quinta vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. No entanto, a vantagem dos Reds sobre o sexto colocado (Chelsea), que não seria suficiente para a Liga dos Campeões, é de apenas quatro pontos a seis rodadas do fim da temporada.
Além disso, o calendário restante do Liverpool é complicado, com jogos fora de casa contra os dois arquirrivais, o Everton e o Manchester United, bem como contra o atual quarto colocado, o Aston Villa. E em casa, ainda haverá confrontos diretos com o Chelsea e o surpreendente sétimo colocado, o Brentford, que ainda nutre uma esperança discreta de uma classificação sensacional para a Liga dos Campeões.
- AFP
Resumo do calendário restante do Liverpool FC
Jornada
Adversário
33
FC Everton (F)
34
Crystal Palace (C)
35
Manchester United (F)
36
Chelsea FC (C)
37
Aston Villa (F)
38
FC Brentford (C)