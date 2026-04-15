"Não sei se já aconteceu algo assim antes": uma decisão do técnico do Liverpool, Arne Slot, na eliminação da Liga dos Campeões contra o PSG causa espanto

Depois de o Liverpool ter sido claramente superado na partida de ida em Paris e ter perdido por 2 a 0, era preciso uma reviravolta em Anfield Road. Após cerca de meia hora, Virgil van Dijk teve uma grande chance de abrir o placar, o que poderia ter colocado o jogo no caminho certo do ponto de vista dos ingleses. No entanto, o capitão do PSG, Marquinhos, impediu com uma defesa espetacular que van Dijk empurrasse a bola para dentro do gol.

No final, o Paris não só manteve a vantagem até o apito final, como também venceu fora de casa por 2 a 0, graças a dois gols de Ousmane Dembélé. Para Slot, que já vinha enfrentando cada vez mais pressão apesar de ter conquistado o título do campeonato inglês na temporada anterior, a situação pode agora ficar bastante complicada. É questionável se o técnico de 47 anos terá futuro no Liverpool além desta temporada.

Na parte restante da temporada atual, após a eliminação da Liga dos Campeões, o objetivo de Slot agora é se classificar novamente para a competição. Como quinto colocado na tabela, o Liverpool se beneficia do fato de que a Premier League já garantiu uma quinta vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. No entanto, a vantagem dos Reds sobre o sexto colocado (Chelsea), que não seria suficiente para a Liga dos Campeões, é de apenas quatro pontos a seis rodadas do fim da temporada.

Além disso, o calendário restante do Liverpool é complicado, com jogos fora de casa contra os dois arquirrivais, o Everton e o Manchester United, bem como contra o atual quarto colocado, o Aston Villa. E em casa, ainda haverá confrontos diretos com o Chelsea e o surpreendente sétimo colocado, o Brentford, que ainda nutre uma esperança discreta de uma classificação sensacional para a Liga dos Campeões.