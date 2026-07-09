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Falko Blöding

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"Não sei se ele sabia quem éramos": três superestrelas da seleção francesa escaparam de Jürgen Klopp no Liverpool FC

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J. Klopp
O. Dembele
K. Mbappe
A. Rabiot

Jürgen Klopp (59) fez algumas revelações antes das quartas de final da Copa do Mundo entre a grande favorita França e o Marrocos, contando como três estrelas da Seleção Francesa escaparam de suas mãos durante sua passagem como técnico do Liverpool FC.

Klopp contou, em sua função de comentarista da MagentaTV, como tentou, sem sucesso, contratar o capitão Kylian Mbappé (27, Real Madrid), o vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembélé (29, Paris Saint-Germain) e o meio-campista defensivo Adrien Rabiot (31, AC Milan).

  • Enquanto estava no Estádio Foxborough, em Boston, ao lado dos franceses que faziam o aquecimento, o técnico designado da seleção alemã comentou: “Para mim, está sendo extremamente difícil no momento. Já negociei com três deles antes e nunca consegui contratá-los.”

    Klopp foi técnico principal dos Reds de 2015 a 2024. No início de sua passagem pelo clube, ele gostaria de ter trazido Mbappé, que estava em ascensão no AS Monaco, para Anfield Road. “No caso de Kylian Mbappé, não sei exatamente em que ano foi isso, mas foi antes de ele ir para Paris.”

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    A tentativa frustrada de Jürgen Klopp de contratar Ousmane Dembélé terminou com um telefone quebrado

    Os esforços para contratar o atacante teriam sido “a não-contratação mais cara em que já investimos”. Em seguida, Klopp explicou que as negociações foram bastante curiosas: “Nós, do Liverpool, voamos de Blackpool para Nice. A família inteira de Mbappé entrou no jato particular com cinco quartos ou algo assim. Depois, ficamos voando em círculos por lá, conversamos com a família, comemos muito bem...”

    O apresentador Johannes B. Kerner (61) perguntou por que isso aconteceu. Klopp revelou: “Não podíamos ser vistos. Ficamos voando em círculos o tempo todo, foi ótimo — e então ele foi para Paris.” Isso foi no verão de 2017. Mbappé foi primeiro para o PSG por empréstimo e, um ano depois, em transferência definitiva. O valor total da transferência foi de 180 milhões de euros.

    Um verão antes, Klopp havia levado uma rejeição de Dembélé, quando este decidiu sair do Stade Rennes para ir justamente para seu ex-clube, o BVB: “Conversamos em Paris”, disse Klopp. “Naquela hora eu já tive uma sensação estranha; agora não sei se ele sabia, de fato, quem nós éramos.”

    A conversa teria sido organizada pelo agente de Dembélé, mas não saiu como Klopp esperava: “Então eu saí de lá. Pensei: ‘Isso é uma merda’. E foi aí que meu celular caiu no chão. O único resultado daquela noite: meu celular estava quebrado.”

    Klopp não revelou quando nem por que as negociações com Rabiot não deram certo, limitando-se a dizer: “No caso de Rabiot, conversamos com a mãe dele, assim como fizemos principalmente com Mbappé.”

    O trio mencionado estará na escalação titular da França na noite de quinta-feira contra o Marrocos, na reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2022.

  • As passagens de Jürgen Klopp como técnico principal

    PeríodoClube
    2001 - 2008FSV Mainz 05
    2008 - 2015Borussia Dortmund
    2015 - 2024FC Liverpool

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