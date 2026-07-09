Os esforços para contratar o atacante teriam sido “a não-contratação mais cara em que já investimos”. Em seguida, Klopp explicou que as negociações foram bastante curiosas: “Nós, do Liverpool, voamos de Blackpool para Nice. A família inteira de Mbappé entrou no jato particular com cinco quartos ou algo assim. Depois, ficamos voando em círculos por lá, conversamos com a família, comemos muito bem...”

O apresentador Johannes B. Kerner (61) perguntou por que isso aconteceu. Klopp revelou: “Não podíamos ser vistos. Ficamos voando em círculos o tempo todo, foi ótimo — e então ele foi para Paris.” Isso foi no verão de 2017. Mbappé foi primeiro para o PSG por empréstimo e, um ano depois, em transferência definitiva. O valor total da transferência foi de 180 milhões de euros.

Um verão antes, Klopp havia levado uma rejeição de Dembélé, quando este decidiu sair do Stade Rennes para ir justamente para seu ex-clube, o BVB: “Conversamos em Paris”, disse Klopp. “Naquela hora eu já tive uma sensação estranha; agora não sei se ele sabia, de fato, quem nós éramos.”

A conversa teria sido organizada pelo agente de Dembélé, mas não saiu como Klopp esperava: “Então eu saí de lá. Pensei: ‘Isso é uma merda’. E foi aí que meu celular caiu no chão. O único resultado daquela noite: meu celular estava quebrado.”

Klopp não revelou quando nem por que as negociações com Rabiot não deram certo, limitando-se a dizer: “No caso de Rabiot, conversamos com a mãe dele, assim como fizemos principalmente com Mbappé.”

O trio mencionado estará na escalação titular da França na noite de quinta-feira contra o Marrocos, na reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2022.