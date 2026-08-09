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artetaGetty Images
Muhammad Zaki

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'Não sei por que ninguém o contratou' - Arsenal é instado a dar uma investida de £ 40 milhões no Manchester United após revés com Vinicius Junior

Mercado da bola
Arsenal
Manchester United
Vinicius Junior
M. Rashford
Premier League

O Arsenal foi orientado a mudar sua estratégia de transferências para um jogador encostado no Manchester United depois que sua ambiciosa investida por Vinicius Junior fracassou. Apesar dos esforços pessoais de Mikel Arteta para atrair o astro do Real Madrid para o Emirates Stadium, o Arsenal agora precisa buscar outras opções para reforçar seu ataque visando à defesa do título na próxima temporada.

  • Arsenal perde ícone brasileiro

    O Arsenal viu suas esperanças de fazer uma contratação de peso irem por água abaixo depois que Vinicius Jr assinou um novo contrato que o mantém no Bernabéu até junho de 2032. O clube londrino havia percebido uma oportunidade durante uma tensa disputa contratual entre o brasileiro e o Real Madrid, com Arteta chegando até a enviar mensagens pessoais ao atacante. O fracasso em contratar o ponta deixa uma lacuna nos planos de Arteta, que busca acrescentar mais poder de fogo a um elenco que recentemente conquistou o título da Premier League.


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  • Marcus Rashford Arsenal crestGetty/GOAL

    Gallas pede contratação de Rashford

    Com o negócio por Vinicius fora de cogitação, William Gallas acredita que Marcus Rashford representa uma alternativa viável e de alta qualidade para o clube do norte de Londres. O internacional inglês vive atualmente um impasse depois que seu período de empréstimo no Barcelona terminou sem uma transferência em definitivo. Gallas acredita que o jogador de 28 anos seria o reforço perfeito para um elenco que precisa de mais profundidade para competir em várias frentes após conquistar o título da Premier League na última temporada.

    Falando sobre a situação, Gallas disse à iPredicta: "Claro, Marcus Rashford seria uma grande opção para o ataque do Arsenal. Acho que ele teve uma grande temporada e tenho certeza de que alguns clubes vão tentar aproveitar essa situação. Não acho que ele vai ficar no Manchester United. Não sei ao certo por que ninguém o contratou ainda, talvez porque o preço seja alto demais."

    O ex-capitão do Arsenal continuou sua análise destacando as intenções de Rashford: "Ele quer deixar o Manchester United, caso contrário não teria ido por empréstimo para o Barcelona. Ele vai tentar encontrar uma solução para deixar o clube e assinar um contrato longo com outro clube britânico. Então agora a questão é se o Manchester United está pronto para vendê-lo. Essa é a questão. Precisamos saber a resposta."

  • Incerteza cerca atacante do United

    O United estaria pronto para autorizar a venda de Rashford por uma taxa na casa de £ 40 milhões. Esse valor vale para a maioria dos interessados, embora se entenda que o Manchester United barraria qualquer possível mudança para os rivais Manchester City ou Liverpool. Rashford passou a campanha anterior por empréstimo em La Liga, mas o técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou recentemente que o clube decidiu não avançar com uma transferência em definitivo em favor de outros alvos.

    Ao relembrar a passagem de Rashford pela Espanha, Hansi Flick fez muitos elogios ao atacante durante sua saída. "O que posso dizer sobre Marcus é que apreciei muito trabalhar com ele", admitiu Flick. "Às vezes, nem sempre você sabe o que acontece com jogadores que estão emprestados. Acho que nossa situação não é fácil para isso. Mas apreciei muito trabalhar com ele; ele é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica."


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  • Mikel ArtetaGetty Images

    Negócios de verão do Arsenal continuam sob o comando de Arteta

    Embora a recusa de Vinicius tenha sido uma decepção, o Arsenal já tem se movimentado no mercado para garantir que siga competitivo. O clube fechou até agora neste verão as contratações de Bruno Guimaraes, Christos Tzolis e Illan Meslier. Arteta está determinado a evitar estagnação após o recente triunfo pelo título, e a chegada de um jogador com a experiência de Rashford pode oferecer a profundidade necessária ao elenco.

    O Arsenal tem uma agenda cheia pela frente, começando com um duelo pela Community Shield contra o Manchester City antes de iniciar a defesa do título contra o Coventry City em 21 de agosto. Integrar rapidamente um novo atacante será uma prioridade para Arteta se ele pretende manter o domínio doméstico.

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