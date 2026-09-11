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'Não sei por que eles agiram daquela forma' - Christopher Nkunku critica o AC Milan após saída 'surpreendente', enquanto estrela do RB Leipzig alfineta a filosofia de Ruben Amorim
Frustração para Nkunku após eliminação no San Siro
O internacional francês chegou à Itália no verão de 2025 após uma transferência de grande repercussão do Chelsea. O Milan investiu pesado para garantir sua contratação, pagando €37 milhões (£31 milhões) iniciais, além de um possível adicional de €5 milhões (£4 milhões) em bônus. Em sua única temporada em San Siro, o atacante marcou sete gols em 32 partidas da Serie A, além de balançar as redes mais uma vez em duas aparições na Coppa Italia.
Apesar de um ano sem lesões, a diretoria do Milan rapidamente o considerou fora dos planos no fim da janela de transferências. Como consequência, Nkunku acertou um retorno ao ex-clube RB Leipzig de forma brutal. O clube da Bundesliga negociou um empréstimo de €4 milhões (£3,4 milhões), que inclui uma opção de compra em definitivo por €28 milhões (£24 milhões).
- Getty Images Sport
Nkunku questiona os motivos do Milan
Falando antes do recente duelo do Leipzig pela Champions League contra o Como, uma partida que acabou em uma humilhante derrota por 4 a 1 para o time alemão, Nkunku expressou perplexidade em relação à sua repentina saída da Itália. Sentado ao lado do técnico Martin Demichelis, o atacante falou sobre o fim abrupto de sua passagem pelo Milan.
"A decisão do Milan? É uma escolha que deve ser respeitada, mas eu não sei por que eles agiram daquela forma", afirmou Nkunku. "Fiquei surpreso. De qualquer forma, desejo a eles uma boa temporada."
O atacante também refletiu sobre suas dificuldades anteriores em Londres, traçando um forte contraste entre seus problemas físicos em Stamford Bridge e seu isolamento tático na Itália. "Quando fui para o Chelsea, as coisas começaram bem, e depois me machuquei no fim do último amistoso. E, depois disso, tudo mudou", explicou.
"Passei pela minha primeira operação, queria voltar rapidamente aos gramados, e também houve muitas mudanças. Eu não gostei do meu papel no Chelsea."
Visões conflitantes e um retorno para casa na Alemanha
Nkunku destacou que sua saída da Itália teve, no fim das contas, origem em uma incompatibilidade tática. Embora tenha se mantido totalmente em forma na Serie A, ele teve dificuldades para se alinhar às exigências específicas de Amorim em campo.
"No Milan, por outro lado, eu não tive nenhuma lesão, mas a visão de futebol era diferente da minha", observou o atacante. "Então, assim que surgiu a oportunidade de voltar para cá e jogar o meu futebol, eu a aproveitei."
Apesar da goleada europeia sofrida depois para o Como, o francês segue ansioso para reencontrar sua melhor forma em um ambiente familiar. "Estou muito feliz por estar aqui e estou convencido de que tomei a decisão certa", acrescentou. "A primeira semana foi fantástica e a equipe me fez sentir muito bem-vindo. Eu realmente queria voltar para cá, queria jogar o meu futebol. Conversei com o treinador, tive outras opções, mas senti que precisava voltar para cá."
- Gonzales Photo
Dando a volta por cima após a humilhação europeia
Nkunku e o Leipzig têm uma missão complicada para se recuperar do início desastroso na competição europeia. Depois de ser atropelada pelo Como por 4 a 1, a equipe de Demichelis precisa se reorganizar rapidamente e corrigir seus problemas estruturais.
Após passar por um frustrante período de três anos em dois gigantes europeus diferentes, o principal foco do atacante é simplesmente recolocar sua carreira nos trilhos e levantar seus novos companheiros depois da pesada derrota. Ao explicar suas ambições para a atual temporada, Nkunku concluiu: "Objetivos? Quero me divertir, quero jogar, quero ajudar a equipe. Estou com fome, quero dar tudo de mim. Os últimos três anos não foram como eu esperava, e agora só quero me divertir."
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