Falando antes do recente duelo do Leipzig pela Champions League contra o Como, uma partida que acabou em uma humilhante derrota por 4 a 1 para o time alemão, Nkunku expressou perplexidade em relação à sua repentina saída da Itália. Sentado ao lado do técnico Martin Demichelis, o atacante falou sobre o fim abrupto de sua passagem pelo Milan.

"A decisão do Milan? É uma escolha que deve ser respeitada, mas eu não sei por que eles agiram daquela forma", afirmou Nkunku. "Fiquei surpreso. De qualquer forma, desejo a eles uma boa temporada."

O atacante também refletiu sobre suas dificuldades anteriores em Londres, traçando um forte contraste entre seus problemas físicos em Stamford Bridge e seu isolamento tático na Itália. "Quando fui para o Chelsea, as coisas começaram bem, e depois me machuquei no fim do último amistoso. E, depois disso, tudo mudou", explicou.

"Passei pela minha primeira operação, queria voltar rapidamente aos gramados, e também houve muitas mudanças. Eu não gostei do meu papel no Chelsea."