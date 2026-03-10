Getty Images Sport
“Não sei por que ainda estou aqui!” – Maurizio Sarri dá a entender que sua saída está próxima, ao criticar a diretoria da Lazio pela situação “deprimente” e condenar as vendas de janeiro
Sarri explode após vitória sobre o Sassuolo
Sarri colocou em dúvida seu futuro na Lazio, apesar da dramática vitória por 2 a 1 sobre o Sassuolo na noite de segunda-feira. Embora um gol da vitória aos 92 minutos geralmente provoque comemorações efusivas, o clima no Estádio Olímpico ficou quase silencioso. O experiente técnico voltou suas críticas intensas para o presidente Claudio Lotito e a diretoria do clube por suas recentes decisões.
A tensão entre o banco de reservas e a diretoria atingiu seu ponto máximo na coletiva de imprensa pós-jogo, onde ele pareceu se arrepender profundamente de sua decisão de permanecer no clube. Diante das dificuldades contínuas e do boicote dos torcedores, o técnico desabafou sua frustração e pediu uma ação da diretoria do clube, já que continua sentindo a pressão.
Um dos principais catalisadores da raiva do técnico foi a atividade confusa do clube durante a janela de transferências de inverno, especificamente a saída repentina do goleiro Christos Mandas. Com o goleiro titular Ivan Provedel atualmente afastado devido a uma lesão grave, o técnico ficou absolutamente furioso ao ver que seu reserva confiável foi liberado para se juntar ao Bournemouth em um contrato inicial de empréstimo, forçando-o a contar com Edoardo Motta, de 21 anos.
Sarri foi excepcionalmente direto em sua avaliação da estratégia de transferências da diretoria, recusando-se a esconder sua imensa frustração. “Discordo totalmente da venda de Mandas”, afirmou. “Provedel está indisponível e um jovem chegou. É claro que ele tem qualidades. Vamos vê-las em campo, mas quanto menos se fala com ele, menos pressão se coloca sobre seus ombros.”
Cenas deprimentes no Olímpico
O ex-técnico do Chelsea também criticou o clima sombrio no Estádio Olímpico, que estava quase vazio, já que os torcedores continuavam seu protesto contra a liderança de Lotito. Apesar do drama no final da partida, o silêncio nas arquibancadas era ensurdecedor, com apenas cerca de 5.000 espectadores assistindo ao confronto crucial na enorme arena com capacidade para 70.000 pessoas.
Lamentando a situação grave, ele elogiou seu time antes de exigir uma ação dos proprietários. “Esta é uma equipe que consegue encontrar a mentalidade certa; ocasionalmente cometemos erros, mas não com tanta frequência”, explicou. “Foi um espetáculo nada menos que triste, deprimente e desanimador. Jogar em um estádio vazio é deprimente, mas os jogadores reagiram bem apesar das circunstâncias. Acho que chegou a hora de o clube fazer algo a respeito.”
Insinuando uma partida iminente
Os comentários mais alarmantes para os torcedores da Lazio vieram quando o técnico abordou sua própria posição frágil, instando firmemente a hierarquia a resolver o conflito amargo. “Acredito que o clube precisa tomar alguma iniciativa para trazê-los de volta, porque essa situação está se tornando muito difícil para nós”, insistiu. “Não sou diretor, mas isso já vem se arrastando há algum tempo, então eles sabem mais do que eu. Eles saberão melhor do que eu como e onde intervir.”
Tendo anteriormente citado sua imensa lealdade à torcida como a principal razão para permanecer, ele agora parece um homem completamente no limite. “É desde junho que venho dizendo que fiquei pelos torcedores da Lazio”, confessou. “E agora nem eu mesmo sei por que fiquei. Algo precisa ser feito, certamente não por mim: nem sei por que ainda estou aqui.”
