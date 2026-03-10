“Não sei por que ainda estou aqui!” – Maurizio Sarri dá a entender que sua saída está próxima, ao criticar a diretoria da Lazio pela situação “deprimente” e condenar as vendas de janeiro

Sarri colocou em dúvida seu futuro na Lazio, apesar da dramática vitória por 2 a 1 sobre o Sassuolo na noite de segunda-feira. Embora um gol da vitória aos 92 minutos geralmente provoque comemorações efusivas, o clima no Estádio Olímpico ficou quase silencioso. O experiente técnico voltou suas críticas intensas para o presidente Claudio Lotito e a diretoria do clube por suas recentes decisões.

A tensão entre o banco de reservas e a diretoria atingiu seu ponto máximo na coletiva de imprensa pós-jogo, onde ele pareceu se arrepender profundamente de sua decisão de permanecer no clube. Diante das dificuldades contínuas e do boicote dos torcedores, o técnico desabafou sua frustração e pediu uma ação da diretoria do clube, já que continua sentindo a pressão.