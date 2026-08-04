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'Não sei o que vou fazer': Neymar dá ENORME pista sobre aposentadoria ao falar de seu futuro no Santos
Neymar coloca em dúvida seu futuro no clube
Neymar lançou grande dúvida sobre seu futuro de longo prazo no futebol de clubes ao admitir que pode se aposentar quando seu contrato atual com o Santos terminar em dezembro. O jogador de 34 anos anunciou recentemente sua aposentadoria da seleção após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O experiente atacante tem atuado pelo clube que o revelou desde que retornou do torneio. No entanto, ele segue completamente indeciso sobre seu próximo passo na carreira quando seu vínculo atual com o Santos chegar ao fim.
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Atacante está determinado a honrar o contrato atual
Falando em seu canal no YouTube durante o leilão do Instituto Neymar Jr., o astro brasileiro esclareceu seu estado de espírito. Ele insistiu que está totalmente focado em seus compromissos imediatos antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre a aposentadoria.
"Não sei por quanto tempo [vou continuar jogando], não estou pensando em parar, nem sei por quanto tempo vou seguir", explicou Neymar. "Tenho contrato com o Santos até dezembro.
"Pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor forma possível, e depois vou pensar nisso quando meu contrato acabar: se fico no Santos, se saio, se sigo em frente, se paro de jogar ou se continuo. Realmente não sei o que vou fazer. Ainda falta muito até dezembro, então vamos passo a passo."
Grato apesar da frustração na Copa do Mundo
O atacante recentemente encerrou sua carreira internacional após viver uma campanha frustrante na Copa do Mundo. Lesões musculares limitaram severamente seu impacto, restringindo-o a apenas duas aparições durante a trajetória do Brasil no torneio. Apesar desses problemas físicos, o maior artilheiro da história do país insiste que atualmente está em boa forma.
"Estou me sentindo bem fisicamente, cada vez mais, em campo", afirmou Neymar. "E é isso que importa. Quero sempre melhorar, mesmo que eu esteja no fim da minha carreira. Estou muito feliz por ter vivido o que vivi até agora. Sou muito grato a Deus pelo que ele me deu. Não tenho nada de que reclamar da minha carreira."
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Dando um passo de cada vez
Neymar voltou inicialmente ao clube que o revelou em janeiro de 2025, em uma tentativa de recuperar a forma física. Sua chegada aconteceu após uma passagem extremamente prejudicada por lesões pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. O ex-astro de Barcelona e Paris Saint-Germain teve um retorno bem-sucedido, ajudando o Santos a evitar o rebaixamento antes de estender seu contrato até o fim do ano atual. Por enquanto, o brasileiro vai se concentrar nos compromissos restantes com o gigante sul-americano antes de decidir seu próximo passo na carreira.
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