Falando em seu canal no YouTube durante o leilão do Instituto Neymar Jr., o astro brasileiro esclareceu seu estado de espírito. Ele insistiu que está totalmente focado em seus compromissos imediatos antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre a aposentadoria.

"Não sei por quanto tempo [vou continuar jogando], não estou pensando em parar, nem sei por quanto tempo vou seguir", explicou Neymar. "Tenho contrato com o Santos até dezembro.

"Pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor forma possível, e depois vou pensar nisso quando meu contrato acabar: se fico no Santos, se saio, se sigo em frente, se paro de jogar ou se continuo. Realmente não sei o que vou fazer. Ainda falta muito até dezembro, então vamos passo a passo."