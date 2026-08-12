O vencedor de oito Bolas de Ouro revelou a dor pessoal de disputar a Copa do Mundo recente enquanto a saúde de seu pai piorava. Messi explicou que sua principal motivação para chegar à final era dar mais tempo para que seu pai se recuperasse e, possivelmente, pudesse viajar, embora a Argentina tenha acabado derrotada por 1 a 0 pela Espanha, sem conseguir defender o título que conquistou em 2022.

Apesar dos melhores esforços de Messi em campo, ele admitiu que seus limites físicos foram atingidos no auge do torneio. "Você me pediu tanto para jogar na última Copa do Mundo, e foi justamente nos dias imediatamente antes de ela começar que você piorou de vez. Foi a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas a mamãe me disse que você iria melhorar e que estaria bem o suficiente para viajar. Eu te disse que nós iríamos chegar à final para que você pudesse viajar. Toda vez que uma partida terminava, eu esperava pela sua mensagem e sentia sua falta. Foi aí que percebi que a situação estava realmente ruim."

Messi acrescentou: "Mesmo assim, não parei de pensar em ir o mais longe possível, para ganhar tempo para você e para que você pudesse ver uma partida. Chegamos à final e você não pôde estar lá. Eu queria vencê-la para levá-la até você e te mostrar uma nova. Não consegui: minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez eu tentei ir contra o meu corpo, mas não consegui. Nunca cheguei a me sentir bem. Quando cheguei, você achou que tínhamos perdido a final nos pênaltis. Não conseguimos falar sobre nada do que aconteceu. Você não pôde aproveitar nada. Não fomos campeões, mas você não faz ideia do quanto aproveitamos cada partida. Mais uma vez, você estava certo: eu tinha que estar lá e jogá-la."