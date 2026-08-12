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'Não sei como seguir em frente' - Lionel Messi publica homenagem comovente ao falecido pai Jorge e dá pista sobre aposentadoria
Messi admite dúvidas sobre a aposentadoria após a morte de Jorge
Messi lançou dúvidas sobre seu futuro no futebol após uma homenagem emocionada ao pai, Jorge, que morreu aos 68 anos na semana passada. O ícone da Argentina compartilhou uma longa carta aberta no Instagram, refletindo sobre a relação próxima entre os dois e o enorme vazio deixado pela morte do pai.
Em um trecho que deixou o mundo do futebol em choque, o jogador de 39 anos indicou que sua motivação para jogar pode ter desaparecido. Messi escreveu: "Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir em frente. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas sobre se vou continuar fazendo isso por muito mais tempo. Você esteve ao meu lado desde o começo; faltava tão pouco para o fim. Por que você não conseguiu aguentar só mais um pouco para que pudéssemos terminar juntos?"
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Dor da final da Copa do Mundo e conversas finais
O vencedor de oito Bolas de Ouro revelou a dor pessoal de disputar a Copa do Mundo recente enquanto a saúde de seu pai piorava. Messi explicou que sua principal motivação para chegar à final era dar mais tempo para que seu pai se recuperasse e, possivelmente, pudesse viajar, embora a Argentina tenha acabado derrotada por 1 a 0 pela Espanha, sem conseguir defender o título que conquistou em 2022.
Apesar dos melhores esforços de Messi em campo, ele admitiu que seus limites físicos foram atingidos no auge do torneio. "Você me pediu tanto para jogar na última Copa do Mundo, e foi justamente nos dias imediatamente antes de ela começar que você piorou de vez. Foi a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas a mamãe me disse que você iria melhorar e que estaria bem o suficiente para viajar. Eu te disse que nós iríamos chegar à final para que você pudesse viajar. Toda vez que uma partida terminava, eu esperava pela sua mensagem e sentia sua falta. Foi aí que percebi que a situação estava realmente ruim."
Messi acrescentou: "Mesmo assim, não parei de pensar em ir o mais longe possível, para ganhar tempo para você e para que você pudesse ver uma partida. Chegamos à final e você não pôde estar lá. Eu queria vencê-la para levá-la até você e te mostrar uma nova. Não consegui: minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez eu tentei ir contra o meu corpo, mas não consegui. Nunca cheguei a me sentir bem. Quando cheguei, você achou que tínhamos perdido a final nos pênaltis. Não conseguimos falar sobre nada do que aconteceu. Você não pôde aproveitar nada. Não fomos campeões, mas você não faz ideia do quanto aproveitamos cada partida. Mais uma vez, você estava certo: eu tinha que estar lá e jogá-la."
Um legado construído em um guardanapo
Jorge Messi foi mais do que apenas um pai; foi o arquiteto da carreira de Lionel, negociando de forma célebre o acordo que levou seu filho ao Barcelona ainda adolescente. O Messi mais velho convenceu o gigante catalão a bancar os caros tratamentos com hormônio do crescimento, garantindo o acordo inicial de forma emblemática em um guardanapo de papel.
Messi seguiu elogiando o papel multifacetado de seu pai em sua vida, descrevendo-o como um mentor que raramente errava. Ele acrescentou: "Em muitos deles a mamãe me levava porque você estava trabalhando. Obviamente, você nunca perdeu uma única partida. Como você sofria me vendo jogar e como aproveitava isso, embora nunca tenha me feito muitos elogios. Você foi pai, amigo e representante. Você sempre foi a pessoa que precisava ser em cada momento e nunca errou em nada. Tirando algumas repreensões ou discussões, você sempre esteve certo. No fim, sempre acabava acontecendo do jeito que você dizia."
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Mundo do futebol se une em apoio ao capitão da Argentina
A comunidade esportiva se mobilizou em torno de Messi, com rivais e companheiros de equipe prestando condolências na publicação dele nas redes sociais. Cristiano Ronaldo liderou as homenagens, escrevendo: 'Um enorme abraço para você e os seus neste momento difícil, Leo. Muita força.' O coproprietário do Inter Miami, David Beckham, também manifestou apoio, afirmando: 'Estamos com você e sua família, Leo, sempre.'
Ao encerrar seu emocionante comunicado, Messi prometeu levar adiante os valores de seu pai ao criar os próprios filhos. Ele concluiu: 'Vou sentir muito a sua falta, mas você sempre estará presente, especialmente na criação dos meus filhos, porque eu os ensino e os crio da forma como vocês dois fizeram comigo. Descanse em paz e cuide de nós aí de cima da forma como cuidou aqui embaixo. Obrigado por tudo.'
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