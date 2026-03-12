Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

“Não sei como se pronuncia o nome dele”: supertalento do Real Madrid deixa o Manchester City desesperado quase do nada – e quebra recorde de 30 anos

Quase do nada, Thiago Pitarch se destacou no time de estrelas do Real Madrid. Contra o City, ele fez uma partida brilhante, que deixou uma estrela mundial impressionada.

Thierry Henry precisou fazer uma breve pausa. “Quero falar sobre — não sei como se pronuncia o nome dele — Pitarch”, leu o lendário atacante francês, hoje popular comentarista da CBS Sports, em um pedaço de papel. 

“Porque eu o observei com muita atenção esta noite: que jogo esse garoto fez?! Ele simplesmente correu por todos”, elogiou Henry, referindo-se ao que Thiago Pitarch, de 18 anos, fez na vitória do Real Madrid por 3 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, na noite de quarta-feira, no gramado do Bernabeu. “Não sei o que eles colocam nessa camisa”, questionou Henry, que não é mais conhecido por ter uma cabeleira exuberante, e brincou: “Se eu vesti-la, talvez ela me ajude a recuperar meu cabelo”.

  • Thiago Pitarch está longe de se preocupar com a queda de cabelo. Assim como, até recentemente, com jogos como este contra adversários como o City, em que ele dominou as manchetes ao lado do autor de três gols, Federico Valverde. “Este é o jogo que você sempre joga no FIFA”, disse o jovem meio-campista, eufórico, após a partida. “Estou muito feliz com a vitória e com o modo como tudo aconteceu.”

    Pitarch havia feito sua estreia pelo time principal do Real Madrid apenas em meados de fevereiro, com uma breve participação na partida de ida das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Benfica. Quase do nada, ele se tornou uma das figuras marcantes em campo na partida contra o City e impressionou com três grandes qualidades que o distinguem: atitude destemida, enorme resistência e grande segurança com a bola.

    Pitarch manteve a calma, como se fosse algo natural, quando jogadores do calibre de Bernardo Silva ou Rodri o pressionavam agressivamente em sua área. O jovem lidou com a situação como se nunca tivesse feito outra coisa. Em uma ocasião, ele se empolgou um pouco demais ao tentar driblar Nico O'Reilly, que vinha correndo por trás, na marca do pênalti. O'Reilly se interpôs e teria reduzido o placar para 1 a 3, se o goleiro do Real, Thibaut Courtois, não tivesse reagido com tanta rapidez e desviado a bola com o pé para cima do gol.

    Fora isso, Pitarch fez uma excelente partida no meio-campo em sua estreia como titular na Liga dos Campeões. “Thiago não vai se esconder, ele vai querer a bola”, enfatizou o técnico Álvaro Arbeloa antes da partida, demonstrando total confiança em sua surpreendente escolha para o time titular neste grande palco. “Tenho certeza de que ele vai ser ótimo.”

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Recorde de Raul quebrado: Thiago Pitarch é um dos alunos favoritos de Álvaro Arbeloa

    Arbeloa estava certo. Além disso, ele ajudou seu supertalento a estabelecer um recorde muito especial para o clube: desde quarta-feira à noite, Pitarch, com 18 anos e 220 dias, é o jogador espanhol mais jovem a entrar no time titular do Real Madrid em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões. Ele superou o recorde de 30 anos da lenda do clube Raúl, que em março de 1996, na vitória por 1 a 0 contra a Juventus de Turim, era 33 dias mais velho. Na verdade, apenas o brasileiro Vinicius Junior foi um pouco mais jovem (18 anos e 216 dias em fevereiro de 2019) em sua primeira partida como titular pelo time madrilenho em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões.

    O que Pitarch também tem em comum com Raúl: assim como o ex-atacante de classe mundial, ele também jogou na base do Atlético, rival do Real. Aos dez anos, ele deixou o Rojiblancos, passou pelo Getafe e pelo CD Leganés e, alguns anos depois, finalmente chegou às categorias de base do Real. Isso foi em 2023 e, um ano e meio depois, veio o dia que, de certa forma, lançou as bases para a noite mágica contra o City.

    Em janeiro de 2025, Pitarch disputou com o time sub-18 do Real um amistoso interno contra o sub-19, então treinado por Arbeloa. E o atual técnico da equipe principal notou no então jogador de 17 anos, além de seu imenso talento, sua incrível maturidade e personalidade. Atributos que ajudaram Pitarch, carinhosamente chamado de “a fera” por Arbeloa, a deixar rapidamente sua marca entre os profissionais.

  • Thiago Pitarch: presente e futuro do Real Madrid?

    Pouco depois desse jogo-teste, Arbeloa promoveu Pitarch para a equipe sub-19, dando-lhe suas primeiras oportunidades na Liga Juvenil. No verão passado, quando Arbeloa foi promovido a técnico da segunda equipe (Castilla), ele levou Pitarch diretamente com ele, tornando-o titular na terceira divisão espanhola. “Como ele sempre quer a bola, como ele a mantém sob pressão e sempre busca a melhor solução”, destacou Arbeloa as qualidades de Pitarch. “Ele faz os contatos certos, se movimenta bem, se oferece.”

    Titular no meio-campo do Castilla, Pitarch acumulou experiências valiosas no futebol adulto na primeira metade da temporada. O antecessor de Arbeloa, Xabi Alonso, também incluiu o jogador da seleção juvenil espanhola — que, devido às suas raízes, também poderia jogar pelo Marrocos — em seu elenco de vez em quando, mas ainda não o colocou para jogar. Arbeloa fez isso pela primeira vez há algumas semanas contra o Benfica, seguido por outra breve participação na partida de volta contra os portugueses no início de março na Liga contra o Getafe (0-1), e então pela estreia de Pitarch no time titular.

    O jovem também se beneficiou, naturalmente, dos atuais problemas de lesões do Real no meio-campo: Jude Bellingham e Dani Ceballos ficaram de fora nas últimas semanas e, mais recentemente, Eduardo Camavinga também teve que se afastar devido a problemas dentários. Este último estava apto para jogar contra o City, mas Arbeloa voltou a confiar em Pitarch, que ele tirou de campo aos 76 minutos.

    Arbeloa não vê o adolescente apenas como um substituto, mas também quer dar-lhe oportunidades quando a situação do plantel voltar a normalizar-se. Quando questionado se Pitarch era o presente e o futuro do Real, o treinador respondeu de forma sucinta: “Sim”. 

    Especialmente com sua atuação contra o City, Pitarch reforçou o apoio e levantou uma questão interessante: será que o Real já tem em suas fileiras o novo estrategista do meio-campo, que deve chegar com atraso após as saídas de Toni Kroos (fim da carreira em 2024) e Luka Modric (transferido para o Milan em 2025)? É claro que ainda é muito cedo para responder a essa pergunta de forma conclusiva. Mas foi notável que Pitarch tenha ofuscado Rodri, a estrela mundial que o Real supostamente quer contratar a todo custo para o meio-campo no meio do ano, em um confronto direto.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Thiago Pitarch: seus números nesta temporada

    EquipeParticipaçõesGolsAssistênciasCartões amarelos
    Real Madrid Sub-191100
    Real Madrid Castilla14025
    Real Madrid5000
