“Não sei como se pronuncia o nome dele”: supertalento do Real Madrid deixa o Manchester City desesperado quase do nada – e quebra recorde de 30 anos

Pouco depois desse jogo-teste, Arbeloa promoveu Pitarch para a equipe sub-19, dando-lhe suas primeiras oportunidades na Liga Juvenil. No verão passado, quando Arbeloa foi promovido a técnico da segunda equipe (Castilla), ele levou Pitarch diretamente com ele, tornando-o titular na terceira divisão espanhola. “Como ele sempre quer a bola, como ele a mantém sob pressão e sempre busca a melhor solução”, destacou Arbeloa as qualidades de Pitarch. “Ele faz os contatos certos, se movimenta bem, se oferece.”

Titular no meio-campo do Castilla, Pitarch acumulou experiências valiosas no futebol adulto na primeira metade da temporada. O antecessor de Arbeloa, Xabi Alonso, também incluiu o jogador da seleção juvenil espanhola — que, devido às suas raízes, também poderia jogar pelo Marrocos — em seu elenco de vez em quando, mas ainda não o colocou para jogar. Arbeloa fez isso pela primeira vez há algumas semanas contra o Benfica, seguido por outra breve participação na partida de volta contra os portugueses no início de março na Liga contra o Getafe (0-1), e então pela estreia de Pitarch no time titular.

O jovem também se beneficiou, naturalmente, dos atuais problemas de lesões do Real no meio-campo: Jude Bellingham e Dani Ceballos ficaram de fora nas últimas semanas e, mais recentemente, Eduardo Camavinga também teve que se afastar devido a problemas dentários. Este último estava apto para jogar contra o City, mas Arbeloa voltou a confiar em Pitarch, que ele tirou de campo aos 76 minutos.

Arbeloa não vê o adolescente apenas como um substituto, mas também quer dar-lhe oportunidades quando a situação do plantel voltar a normalizar-se. Quando questionado se Pitarch era o presente e o futuro do Real, o treinador respondeu de forma sucinta: “Sim”.

Especialmente com sua atuação contra o City, Pitarch reforçou o apoio e levantou uma questão interessante: será que o Real já tem em suas fileiras o novo estrategista do meio-campo, que deve chegar com atraso após as saídas de Toni Kroos (fim da carreira em 2024) e Luka Modric (transferido para o Milan em 2025)? É claro que ainda é muito cedo para responder a essa pergunta de forma conclusiva. Mas foi notável que Pitarch tenha ofuscado Rodri, a estrela mundial que o Real supostamente quer contratar a todo custo para o meio-campo no meio do ano, em um confronto direto.