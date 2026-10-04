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'Não sei como chamar isso' - Slaven Bilic está furioso após a Croácia sofrer a histórica humilhação por 7 a 0 para a Inglaterra na Liga das Nações
Bilic atordoado após pesadelo em Rujevica
O período de lua de mel da segunda passagem de Bilic no comando da seleção acabou de forma espetacular. Depois que uma vitória inicial contra a Chéquia, em Praga, trouxe um vislumbre de esperança, tudo desandou para a Croácia após duas derrotas pesadas consecutivas. A goleada de 7 a 0 sofrida para a Inglaterra na noite de sábado representa a derrota mais pesada da história do país, deixando o técnico em busca de respostas em meio aos destroços de uma catástrofe defensiva em Rujevica.
Bilic ficou visivelmente abalado com a forma da derrota e observou que a equipe não conseguiu competir de maneira significativa contra o time de Gareth Southgate. "É difícil dizer qualquer coisa depois de uma noite como esta. Estamos tristes, decepcionados, e sinto pelos torcedores e pelas crianças que estavam no jogo", explicou Bilic, como citado pelo Jutarnji.
"Nós conversamos, isso é mais difícil para nós, e não esperávamos que isso pudesse acontecer. Não sei como chamar isso, se é um apagão, mas é difícil analisar um jogo quando você perde por 7 a 0. Sabíamos que eles eram uma grande equipe, mas que não conseguiríamos igualá-los em nenhum aspecto... isso então ataca sua confiança, sua vontade, tudo desmorona e toma o caminho errado."
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A comparação com a Estônia e padrões imperdoáveis
Bilic não poupou palavras ao comparar a capitulação da Croácia com o padrão esperado de nações menores no futebol. Em uma crítica contundente à incapacidade de seus jogadores de conter o ímpeto adversário, ele sugeriu que até seleções tradicionalmente modestas teriam oferecido uma resistência mais firme contra a Inglaterra. O técnico agora exige uma reação imediata enquanto a equipe se prepara para enfrentar a Espanha em seu próximo compromisso, uma tarefa que parece assustadora diante da atual falta de estabilidade defensiva.
"Eu disse isso para mim mesmo e para todos: não acredito que a Inglaterra venceria a Estônia por 7 a 0 neste momento. Isso é imperdoável para nós", afirmou Bilic. "Podemos sair dessa com uma boa atuação contra a Espanha, há tempo para isso. Agora é o momento certo para mostrar união e caráter. Estou falando bobagem ao dizer que vamos vencer a Espanha, mas precisamos mostrar uma Croácia corajosa e boa. Precisamos mostrar coração."
Em busca de respostas em meio aos destroços
A dimensão da derrota provocou ondas de choque no futebol croata, especialmente diante do talento veterano à disposição de Bilic. As imagens de um devastado Luka Modric no apito final captaram o sentimento de uma nação que se acostumou a competir com a elite do futebol mundial. Bilic insistiu que a preparação para a pausa internacional não deu qualquer indício de que um desastre como esse estava no horizonte, afirmando que o ambiente nos bastidores seguia profissional.
"Não há motivo para isso. Treinamos bem, o ambiente é excelente, de muito trabalho, e cada detalhe é cuidado. Não tenho nada inteligente a dizer, está claro que a responsabilidade é minha. Vamos analisar mais a fundo a partida", acrescentou o técnico.
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Um longo caminho para a redenção
O foco do treinador agora passa a ser resgatar o orgulho em um grupo no qual Espanha e Inglaterra parecem estar em outro nível. Com três pontos em três jogos, a Croácia ocupa atualmente a terceira posição do Grupo 3 da Liga A, mas o dano psicológico do placar de 7 a 0 pode levar muito mais tempo para cicatrizar do que a classificação sugere. Bilic segue irredutível ao afirmar que esta derrota específica precisa servir como uma cicatriz permanente para garantir que um colapso como esse nunca mais aconteça sob seu comando.
"Entendemos a Liga das Nações como um teste e para obter algumas respostas. Conseguimos algumas, mas são dolorosas e não eram o que queríamos. São jogos que não devem ser esquecidos, mas lembrados, para servir de alerta pelo resto da sua vida e, Deus nos livre, que isso aconteça de novo. A Croácia não merece isso", concluiu Bilic.
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