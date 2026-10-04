O período de lua de mel da segunda passagem de Bilic no comando da seleção acabou de forma espetacular. Depois que uma vitória inicial contra a Chéquia, em Praga, trouxe um vislumbre de esperança, tudo desandou para a Croácia após duas derrotas pesadas consecutivas. A goleada de 7 a 0 sofrida para a Inglaterra na noite de sábado representa a derrota mais pesada da história do país, deixando o técnico em busca de respostas em meio aos destroços de uma catástrofe defensiva em Rujevica.

Bilic ficou visivelmente abalado com a forma da derrota e observou que a equipe não conseguiu competir de maneira significativa contra o time de Gareth Southgate. "É difícil dizer qualquer coisa depois de uma noite como esta. Estamos tristes, decepcionados, e sinto pelos torcedores e pelas crianças que estavam no jogo", explicou Bilic, como citado pelo Jutarnji.

"Nós conversamos, isso é mais difícil para nós, e não esperávamos que isso pudesse acontecer. Não sei como chamar isso, se é um apagão, mas é difícil analisar um jogo quando você perde por 7 a 0. Sabíamos que eles eram uma grande equipe, mas que não conseguiríamos igualá-los em nenhum aspecto... isso então ataca sua confiança, sua vontade, tudo desmorona e toma o caminho errado."