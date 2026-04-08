Não se trata de Yan Diomande! O Liverpool parece estar de olho em uma estrela em ascensão da Bundesliga, bem mais acessível, para substituir Mohamed Salah

Com isso, Touré seria bem mais barato do que seu compatriota marfinense Yan Diomande, do RB Leipzig. O jogador de 19 anos já sonhou publicamente com uma transferência para Anfield Road, e o interesse seria recíproco. No entanto, o Leipzig provavelmente só estaria disposto a vender Diomande a partir de ofertas na casa dos 100 milhões de euros; o jogador teve que ficar de fora do amistoso da Costa do Marfim contra a Escócia devido a uma lesão no ombro.

Além disso, Toure, como canhoto que vem pela lateral direita e consegue cortar para dentro com sua enorme velocidade para criar perigo na área, se encaixaria melhor no perfil de um sucessor de Salah. No entanto, a disposição do Hoffenheim em vender no verão também depende da qualificação do TSG para a Liga dos Campeões. Caso o time, atualmente em quinto lugar na tabela, não consiga se classificar, é provável que haja uma maior disposição em vender lucrativamente os seus principais jogadores, como Touré ou o atacante Fisnik Asllani.

Toure pode elevar ainda mais seu valor de mercado na Copa do Mundo neste verão. Com a Costa do Marfim, ele enfrentará, entre outros, a Alemanha na fase de grupos; outros adversários da fase preliminar são Equador e Curaçao. Até agora, o jogador do Hoffenheim, que há algumas semanas também foi associado ao Bayern de Munique e que, além disso, teria despertado o interesse do Arsenal e do Manchester United, disputou cinco partidas pela seleção (dois gols). Na Copa Africana de Nações, realizada na virada do ano, ele não foi titular, mas conseguiu convencer em três participações breves como reserva e marcou duas vezes.