De acordo com uma reportagem da Sport Bild, Touré está entre os principais candidatos do campeão inglês na busca por um sucessor para o astro Mohamed Salah, que deixará o clube no meio do ano.
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Não se trata de Yan Diomande! O Liverpool parece estar de olho em uma estrela em ascensão da Bundesliga, bem mais acessível, para substituir Mohamed Salah
Os olheiros do Liverpool teriam estado presentes no final de março, quando Touré disputou com a Costa do Marfim um amistoso contra a Escócia (1 a 0) no estádio do FC Everton, rival local dos Reds. Nessa ocasião, o jogador de 20 anos teria impressionado os olheiros especialmente por sua determinação e resistência física.
O maior ponto forte do jogador do Hoffenheim é certamente sua velocidade excepcional, da qual o Liverpool já se convenceu várias vezes ao vivo no local. De acordo com a Sport Bild, olheiros dos Reds assistem atualmente quase todas as semanas aos jogos de Touré para analisá-lo de perto.
Toure, que se transferiu do Hammarby IF da Suécia para o Hoffenheim em fevereiro de 2025, é uma das revelações da Bundesliga nesta temporada pelo TSG. Em 26 partidas disputadas em todas as competições até o momento, o veloz ponta já deu onze assistências e marcou dois gols. Seu contrato com o time de Kraichgau vai até 2029; caso ocorra uma transferência no meio do ano, o Liverpool teria que desembolsar cerca de 40 milhões de euros, segundo informações.
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Bazoumana Touré seria, provavelmente, uma opção bem mais econômica para o Liverpool do que Yan Diomande
Com isso, Touré seria bem mais barato do que seu compatriota marfinense Yan Diomande, do RB Leipzig. O jogador de 19 anos já sonhou publicamente com uma transferência para Anfield Road, e o interesse seria recíproco. No entanto, o Leipzig provavelmente só estaria disposto a vender Diomande a partir de ofertas na casa dos 100 milhões de euros; o jogador teve que ficar de fora do amistoso da Costa do Marfim contra a Escócia devido a uma lesão no ombro.
Além disso, Toure, como canhoto que vem pela lateral direita e consegue cortar para dentro com sua enorme velocidade para criar perigo na área, se encaixaria melhor no perfil de um sucessor de Salah. No entanto, a disposição do Hoffenheim em vender no verão também depende da qualificação do TSG para a Liga dos Campeões. Caso o time, atualmente em quinto lugar na tabela, não consiga se classificar, é provável que haja uma maior disposição em vender lucrativamente os seus principais jogadores, como Touré ou o atacante Fisnik Asllani.
Toure pode elevar ainda mais seu valor de mercado na Copa do Mundo neste verão. Com a Costa do Marfim, ele enfrentará, entre outros, a Alemanha na fase de grupos; outros adversários da fase preliminar são Equador e Curaçao. Até agora, o jogador do Hoffenheim, que há algumas semanas também foi associado ao Bayern de Munique e que, além disso, teria despertado o interesse do Arsenal e do Manchester United, disputou cinco partidas pela seleção (dois gols). Na Copa Africana de Nações, realizada na virada do ano, ele não foi titular, mas conseguiu convencer em três participações breves como reserva e marcou duas vezes.
Mohamed Salah vai deixar o Liverpool FC no verão
Enquanto isso, em Liverpool, já está claro desde o final de março que será necessário encontrar um substituto para Salah no verão. “Infelizmente, esse dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada”, anunciou recentemente o egípcio de 33 anos sobre sua saída iminente.
Na verdade, Salah havia renovado seu contrato em abril do ano passado por mais dois anos, até 2027. Após algumas desavenças na temporada atual, que já foram resolvidas, o artilheiro deixará os Reds um ano antes do previsto.
Como principal opção para substituir Salah, o Liverpool estaria de olho em Michael Olise, do Bayern de Munique, que também foi recentemente recomendado ao clube do coração pelo ícone Steven Gerrard. Os ingleses estariam supostamente dispostos a oferecer nada menos que 200 milhões de euros pelo jogador – mas o Bayern não vai, de forma alguma, deixar um de seus jogadores mais importantes sair, como o diretor esportivo Max Eberl ressaltou recentemente.
- AFP
Bazoumana Touré: Suas partidas pela seleção da Costa do Marfim até o momento
Data
Competição
Jogo
Horário
10 de outubro de 2025
Eliminatórias da Copa do Mundo
Seicheles x Costa do Marfim 0 x 7 (1 assistência)
89 minutos
31 de dezembro de 2025
Copa Africana
Costa do Marfim x Gabão 3 a 2 (1 gol)
22 minutos
6 de janeiro de 2026
Copa Africana
Costa do Marfim x Burkina Faso 3 a 0 (1 gol)
15 minutos
10 de janeiro de 2026
Copa Africana
Costa do Marfim x Egito 2 x 3
1 minuto
31 de março de 2026
Amistoso
Escócia x Costa do Marfim 0 x 1
90 minutos